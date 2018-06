Krupiński nie odchodzi z Pekao do KGHM-u

Prezes Pekao SA Michał Krupiński planuje odejście z banku i przejście do podmiotu finansowego za granicą, w grę wchodzi m.in. KGHM International - twierdzi poniedziałkowy "Puls Biznesu". Bank Pekao SA w wydanym oświadczeniu kategorycznie zaprzecza i dodaje, że rozważy kroki prawne wobec dziennika.

Dziennik, powołując się m.in. na "pogłoski" i cytując anonimowe wypowiedzi pisze, że "pracownicy są przekonani, że prezes planuje transfer", "nazwisko Krupińskiego pojawia się w kontekście nowego rozdania personalnego w KGHM", "według naszych informatorów Michał Krupiński przygotowuje się do wyjazdu za granicę, prawdopodobnie do Londynu, by objąć wysoką posadę w spółce KGHM International". Pojawia się też informacja o "międzynarodowej instytucji finansowej".

Powodem zamiarów prezesa Pekao SA Michała Krupińskiego ma być, według "Pulsu Biznesu", realna perspektywa objęcia zarządu banku ustawą kominową. "Wszystko wskazuje na to, że zbierające się w czwartek walne uchwali ramowy system wynagrodzeń w banku, który standardowo zakłada wprowadzenie limitu pensji w wysokości 7- do 15-krotności przeciętnego uposażenia w sektorze przedsiębiorstw" - pisze "Puls Biznesu", przypominając, że obecnie pensja prezesa wynosi 160 tys. zł miesięcznie, a pozostałych członków zarządu 80-100 tys. zł.

W przesłanym w poniedziałek przez biuro prasowe oświadczeniu Bank Pekao SA "po raz kolejny kategorycznie zaprzecza nieprawdziwym i nierzetelnym informacjom na łamach +Pulsu Biznesu+". "Biuro prasowe Banku Pekao i Prezes Michał Krupiński dementowali nieprawdziwe tezy zawarte w pytaniach dziennikarza, mimo to +Puls Biznesu+ zdecydował się opublikować powyższy artykuł" - głosi oświadczenie (dziennik przywołuje w tekście zaprzeczenia samego banku).

"W związku z powyższym Zarząd Banku Pekao SA rozważy podjęcie adekwatnych kroków prawnych, w tym zawiadomienie do prokuratury i Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie naruszenia przepisów Ustaw o instrumentach finansowych przez dziennikarza i wydawcę powyższego artykułu +Pulsu Biznesu+" - głosi oświadczenie Banku Pekao SA. (PAP)

