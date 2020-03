PIN i zielony dopiero powyżej 100 zł? KNF chce podniesienia limitu

Przewodniczący KNF zwróci się do NBP z prośbą o wsparcie przyspieszenie podniesienia limitu transakcji bezstykowych bez użycia PIN. Ruch ma wspomóc ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przed przenoszeniem wirusa na gotówce ostrzegała niedawno Światowa Organizacja Zdrowia.



Już w 2017 r. banki postulowały podniesienie limitu transakcji zbliżeniowych potwierdzanych bez użycia numeru PIN. 50-złotowa granica została ustalona dekadę temu, gdy karty z anteną zaczęły się pojawiać na polskim rynku. Organizacje płatnicze Visa i Mastercard otrzymały zgodę Narodowego Banku Polskiego na podniesienie limitu do 100 zł w 2018 r., ale do tej pory nie zmiana nie weszła w życie. Jedną z przyczyn podawanych przez banki-wydawców były regulacje dyrektywy PSD2 i konieczność dostosowania infrastruktury do nowych standardów.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski poinformował na Twitterze, że zwrócił się z prośbą do NBP o wsparcie działań „mających na celu wspomagania profilaktyki rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez umożliwienie stosowania podwyższonych limitów dla transakcji bezstykowych niewymagających użycia PIN”.

Może to oznaczać, że wkrótce, w przyspieszonym trybie, zmiana wejdzie w życie. Niewykluczone, że limit będzie wyższy niż 100 zł – w unijnej dyrektywie o usługach płatniczych granica odpowiedzialności użytkownika za nieautoryzowane transakcje (do momentu zastrzeżenia plastiku) wynosi równowartość 50 euro.

Płatności zbliżeniowe nie muszą być potwierdzane numerem PIN, niezależnie od kwoty. Jedną z opcji jest weryfikacja biometryczna odbywająca się na urządzeniu płatnika. Z tej formy, dopuszczonej przez organizacje płatnicze, korzystają użytkownicy mobilnego portfela Apple Pay oraz Fitbit Pay i Garmin Pay. Technicznie jest to możliwe również w przypadku Google Pay. Kilka dni temu firma Twisto udostępniła taką opcję dla wydawanych przez siebie kart . Fintech jest jednak podmiotem pochodzącym z Czech.

– Usługa Google Pay jest stopniowo rozwijana w Polsce, więc można spodziewać się dalszych zmian, w tym możliwości uwierzytelniania płatności przez użytkowników bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. W tej chwili jednak nie mamy nic do ogłoszenia – informowało biuro prasowe firmy Google, odpowiadając na pytanie PRNews.pl o perspektywy wdrożenia takiego rozwiązania dla kart emitowanych przez polskie banki.

MK