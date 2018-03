Komornicy szukają sposobu na większe zyski

Kancelarie zmagają się ze spadkiem zainteresowania potencjalnych nabywców udziałem w licytacjach komorniczych. Aktualny przychód z licytacji ruchomości stanowi ok. 0,7 proc. ogólnego przychodu kancelarii, jak podaje Krajowa Rada Komornicza. Sposobem na zwiększenie zysków ma być system e-licytacji, który zostanie uruchomiony w ciągu sześciu miesięcy.

System e-licytacje będzie oficjalnym i autoryzowanym przez Krajową Radę Komorniczą portalem licytacyjnym, który z założenia ma działać na podobnych zasadach jak te komercyjne. Jak informuje Krajowa Rada Komornicza w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej, obecnie trwają intensywne prace nad uruchomieniem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne, o czym pisaliśmy wczoraj. Produkt ma na celu uzyskanie lepszych efektów zaspokojenia wierzyciela, przy czym jego konstrukcja będzie oparta na dotychczasowej licytacji, która nie została wyeliminowana z obrotu prawnego.

Dodatkowe narzędzie ma pomóc w zachęceniu potencjalnych nabywców do uczestniczenia w licytacjach, tym bardziej, że nie będą musieli opuszczać domu. Obecnie przychód z licytacji jest niewielki, m.in. z ruchomości stanowi wyłącznie ok. 0,7 proc. ogólnego przychodu kancelarii, jak podaje Krajowa Rada Komornicza. – Potencjalni nabywcy nie wykazują dużego zainteresowania w nabywaniu rzeczy na licytacjach organizowanych w tradycyjny sposób. Często ruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania czy siedziby zainteresowanego, co ogranicza faktyczną możliwość przybycia na licytację. Również wierzyciele coraz rzadziej preferują ten sposób egzekucji jako mało skuteczny, w stosunku do nakładów – wyjaśnia Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.

Nowe rozwiązanie ma być wygodniejsze z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, który będzie mógł brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji. Jedynym wymaganiem będzie posiadanie dostępu do internetu. – Uważam, że elektroniczna licytacja zapewni większą transparentność. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym będzie ujawniana licytantom najwyższa aktualna cena i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postępowaniu przypisany będzie inny numer porządkowy. Natomiast dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu – podkreśla Monika Janus.

Do tej pory zauważalną przeszkodą w tradycyjnych licytacjach był element psychologiczny, a mianowicie licytacje z reguły przeprowadzane są w miejscu zamieszkania czy siedzibie dłużnika, co stanowi opór potencjalnych nabywców przed uczestnictwem w nich. Elektroniczna forma licytacji ma wyeliminować powyższą barierę, przez co ma być bardziej skuteczna.

Należy przy okazji zwrócić uwagę na zasady przewidziane przez ustawodawcę, na jakich ma działać nowy portal:

licytacja na wyraźny wniosek wierzyciela, co wyłącza wybór tej formy przez komornika z urzędu,

licytowana ruchomość musi zostać uprzednio odebrana dłużnikowi – to ograniczenie do dysponowania zajętą rzeczą przez dłużnika w praktyce zwiększy pewność obrotu, ponieważ potencjalny nabywca będzie miał możliwość zapoznania się ze stanem technicznym ruchomości,

obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępniane będzie za pośrednictwem strony internetowej KRK i w systemie teleinformatycznym (samo zapoznanie się z obwieszczeniem nie będzie wymagać uwierzytelnienia, natomiast przystąpienie do licytacji już tak),

użytkownik (licytant) będzie zobowiązany do założenia konta w systemie teleinformatycznym, podając dane osobowe oraz nr PESEL, co podlegać będzie weryfikacji przez Krajową Radę Komorniczą,

przed samym przystąpieniem do przetargu użytkownik obowiązany będzie złożyć rękojmię (część ceny) bezpośrednio komornikowi lub w za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

licytacja elektroniczna rozpoczynać się będzie się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończyć w wyznaczonym przez komornika momencie,

nabywca będzie obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Katarzyna Rostkowska