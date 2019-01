Izba Gmin nie poparła umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów). Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu May, głosowanie spodziewane jest w środę.

To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

W reakcji na wynik głosowania umacniać zaczął się funt. Wcześniej brytyjska waluta traciła wobec dolara ponad 1 proc. Ale po głosowaniu obrobiła straty i o 21:23 za jednego funta płacono 1,287 USD. Ruch widać także na parze ze złotym, gdzie przed głosowaniem - po popołudniowym osłabieniu - funt znajdował się wyraźnie poniżej wartości z wczoraj, po głosowaniu zaś znalazł się 0,6 proc. ponad kreską. Po 21:00 za funta trzeba było zapłacić 4,84 zł.

Zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu zmianą proceduralną May będzie musiała przedstawić plany dotyczące następnych kroków w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, tj. najpóźniej w poniedziałek, choć najprawdopodobniej zrobi to znacznie wcześniej.

Theresa May’s record-breaking defeat pic.twitter.com/qvCQoKdpeI — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) 15 stycznia 2019

Wśród możliwych scenariuszy są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatów lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

W reakcji na wynik głosowania May przyznała w krótkim wystąpieniu, że pierwszym zadaniem przed dalszym procedowaniem ws. opuszczenia Wspólnoty będzie potwierdzenie tego, czy jej rząd cieszy się zaufaniem parlamentu. Jednocześnie zapowiedziała - jeszcze przed wystąpieniem Corbyna - że jeśli odpowiedni wniosek zostanie złożony, to będzie rozpatrzony w środę.

Chwilę później szef laburzystów potwierdził intencję przeprowadzenia takiego głosowania, podkreślając, że jest jasne, że obecny rząd nie może liczyć na poparcie Izby Gmin.

Zgodnie z parlamentarnymi procedurami wniosek o wotum nieufności będzie najprawdopodobniej poddany pod głosowanie tuż po cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi, zaplanowanej na środowe południe (13 czasu polskiego). Głosowanie prawdopodobnie odbędzie się ok. 20 czasu polskiego. Eksperci wskazują, że Theresa May wyjdzie z niego zwycięsko.

jakr/ mc/