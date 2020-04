Interactive Brokers popłynął na ujemnych cenach ropy

Opisywany przez nas szeroko na początku tygodnia krach na rynku ropy naftowej nie pozostał obojętny dla przedstawicieli sektora finansowego. Wiemy już, że przynajmniej jeden znany broker poniósł w związku z nim straty idące w dziesiątki milionów dolarów. Możliwe, że sumaryczne straty inwestorów na ropie sięgają 0,5 mld dolarów.

Akcje znanego amerykańskiego brokera, firmy Interactive Brokers, straciły w środę blisko 9 proc. na wartości, po tym, jak firma poinformowała o 88 mln dolarów straty poniesionych przez jej klientów w związku z ostatnim krachem na rynku ropy naftowej. Przypomnijmy, że w poniedziałek cena majowej serii kontraktów na ropę naftową WTI spadła poniżej zera. To wpłynęło na załamanie cen czerwcowej serii kontraktów na „czarne” złoto, które we wtorek zostały przecenione o 40 proc.

Kilku klientów indywidualnych Interactive Brokers utrzymywało długie pozycje na kontraktach notowanych na giełdach Chicago Mercantile Exchange oraz Intercontinental Europe (ICE Europe). W wyniku spadków cen ponieśli oni znaczne straty, które przekroczyły wartość kapitałów zgromadzonych na ich rachunkach. Krótko mówiąc, spadki cen kontraktów na ropę całkowicie wyczyściły ich rachunki.

A nawet więcej – gdyby nie prawne ograniczenia, na rachunkach klientów brokera wystąpiłyby znaczne ujemne salda. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, klienci odpowiadają za otwarte pozycje tylko do wysokości salda na rachunku. Wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem strat klientów, jeśli broker nie zdążyłby zamknąć ich pozycji przed całkowitym wyczyszczeniem depozytu zabezpieczającego, obciążają brokera.

W efekcie to amerykański broker musiał uzupełnić depozyty swoich klientów, aby rozliczyć ich otwarte pozycje i poniósł w związku z tym stratę w wysokości 88 mln dolarów. Broker zapewnia, że nie będzie to miało wpływu na jego stabilność finansową.

Interactive Brokers to firma założona przez miliardera i pioniera handlu elektronicznego na giełdach Thomasa Peterffy’ego. Jak relacjonuje „Financial Times”, Peterffy powiedział w telewizji CNBC, że jego firma miała 15-procentowy udział w otwartych pozycjach na majowych kontraktach na ropę WTI. Wskazał także, że są inne firmy, które będą poszkodowane w wyniku krachu na ropie, wymieniając ETN-y oraz inne fundusze grające na tym rynku. Według szacunków Peterffy’ego może chodzić nawet o 0,5 mld dolarów strat. „Jest też wielki zwycięzca, przynajmniej jeden lub wielu, którzy zajmowali przeciwną stronę rynku” – stwierdził miliarder cytowany przez FT.

Według Heatha Tarberta, szefa Commodity Futures Trading Commission nadzorującej rynek kontraktów terminowych w USA, na majowym kontrakcie na ropę, który wygasał we wtorek, było otwartych stosunkowo niewiele pozycji, co zmniejsza ryzyko problemów na rynku. „Wszystkie depozyty zostały uzupełnione” – stwierdził Tarbert.

Interactive Brokers poinformował także, że współpracuje ze wszystkimi instytucjami nadzorczymi na rynku. W tym przypadku chodzi aż o trzy instytucje: Securities and Exchange Commission (nadzoruje spółki giełdowe), the CFTC (nadzór nad rynkiem kontraktów) and Finra (nadzorcza organizacja branżowa). Przypuszczają one, że procedury brokera nie były adekwatne.

Marcin Dziadkowiak