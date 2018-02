Giełdy odbiły po fatalnym wtorku. WIG20 przerwał spadkową serię

Po fatalnym wtorku, w środę na warszawską giełdę wróciły wzrosty. Inwestorzy kupujący przecenione akcje jednym okiem zerkali jednak na Wall Street, gdzie rynkowa sytuacja wciąż nie jest jednoznaczna.

Za sprawą wzrostu o 1,23 proc. WIG20 zakończył dziś serię siedmiu spadkowych sesji z rzędu. Ostatni raz taka sytuacja na polskim indeksie blue chipów miała miejsce w czerwcu 2015 roku, a w całym XXI wieku było tylko dziewięć takich okresów.

Głównemu indeksowi warszawskiej giełdy wtórowały również mocno przecenione wczoraj mWIG40 (1,05 proc.) oraz sWIG80 (1,06 proc.). Indeks szerokiego rynku WIG odrobił 1,18 proc. Obroty na całym rynku przekroczyły 1,1 mld zł i były o ok. 350 mln zł niższe niż wczoraj.

W WIG20 z wtorkowego „morza czerwonego” na zieloną stronę rynku wyłoniło się dziś 13 spółek. Najmocniej rosły akcje Lotosu (4,52 proc.), JSW (3,45 proc.) oraz LPP (2,93 proc.). Pod kreską pozostały natomiast Alior (-0,6 proc.), Cyfrowy Polsat (-0,68 proc.), PGE (-1,36 proc.), Orange Polska (-1,53 proc.), KGHM (-1,58 proc.) i Asseco Poland (-2,67 proc.).

Najwyższymi obrotami ponownie charakteryzowały się walory PKN Orlen (1,72 proc., 137 mln zł), których cena wróciła ponad 100 zł. Paliwowy potentat znajduje się pod szczególną obserwacją inwestorów ze względu na ostatnie zmiany w zarządzie.

Wśród spółek z mWIG40 siłę ponownie pokazał CD Projekt (5 proc.), którego akcje w całości wymazały wtorkowe spadki. Wyraźnie w górę poszły także notowania Orbisu (7,08 proc.), Azotów (3,89 proc.) i Dino (3,43 proc.). Skrajne emocje, które wśród analityków budzi Getin Noble Bank (-3,03 proc.), nie pozwoliły bankowi dziś wyjść nad kreskę. Z kolei w sWIG80 mocno przecenione wczoraj Mabion i Braster odrobiły odpowiednio 8,16 i 2,64 proc.

Największy wzrost (nie licząc wartych 2 gr akcji Kerdosu) zanotował dziś na GPW Vistal (67,61 proc.). Za tę zwyżkę odpowiada zaprezentowany dziś plan restrukturyzacji spółki sporządzony w toku postępowania sanacyjnego . Zakłada on m.in. przyjęcie strategii, w ramach której spółka skupi się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce. Przedstawiono także prognozy finansowe do 2029 roku.

Bardzo dobrze radził sobie również Energoinstal (13,92 proc.), który po wczorajszej „przerwie” kontynuował rozpoczęte na początku tygodnia wzrosty. Są one wynikiem otrzymania przez spółkę dodatkowych 28 mln zł na realizację kluczowego projektu budowy bloku w elektrociepłowni „Zofiówka”. Po raz kolejny przesunięto także termin jego oddania.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3454,52 1,76 -4,29 -4,24 6,76 -1,41 DAX Niemcy 12590,43 1,60 -4,54 -5,47 9,01 -2,53 FTSE 100 W.Brytania 7279,42 1,93 -3,37 -5,76 1,30 -5,31 CAC 40 Francja 5255,90 1,82 -4,12 -3,93 10,55 -1,07 IBEX 35 Hiszpania 9976,90 1,70 -4,54 -4,17 6,92 -0,67 FTSE MIB Włochy 22986,18 2,86 -2,22 0,98 23,17 5,18 ASE Grecja 849,94 1,33 -3,29 2,44 36,35 5,93 BUX Węgry 39698,10 2,30 -1,22 -0,74 22,00 0,81 PX Czechy 1116,66 1,64 -1,26 1,03 17,88 3,57 MICEX Rosja 2254,64 0,73 -1,54 2,14 1,62 6,87 RTS INDEX (w USD) Rosja 1242,53 0,80 -3,11 1,86 5,37 7,63 BIST 100 Turcja 115570,20 0,10 -3,31 -0,92 32,12 0,21 WIG 20 Polska 2441,67 1,23 -4,39 -3,47 17,02 -0,79 WIG Polska 63262,13 1,18 -4,22 -3,14 13,75 -0,76 mWIG 40 Polska 4799,73 1,05 -4,45 -2,75 4,10 -0,98

Na innych europejskich giełdach również obserwowaliśmy dziś wzrosty stanowiące odreagowanie po wtorkowej wyprzedaży. Z rynkowego punktu widzenia najważniejsze wydarzenia rozgrywają się jednak w USA, gdzie po spadkowym początku główne indeksy wyszły na plus. Jeżeli S&P 500, Dow Jones i Nasdaq dowiozą wzrosty do końca, to – zważywszy na wczorajsze wzrosty – byki z Wall Street będą mogły nieco odetchnąć. Nieco, bo wydarzenia ostatnich dni pokazały, że na rynki wkradł się dawno nieobserwowany tam niepokój, a inwestorzy zaczęli obawiać się nowych czynników ryzyka

Michał Żuławiński