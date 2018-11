GPW zaczyna tydzień od spadków

Pomimo bardzo dobrego dnia na światowych rynkach GPW zaliczyła kolejny spadkowy dzień, której z pewnością nie pomagał wzrost napięcia na Ukrainie.

Indeks WIG20 zniżkował dziś o 0,53 proc., a najmocniej mu ciążyły walory JSW (-7,25 proc.) oraz LPP (-4,08 proc.). Średnie spółki z mWIG40 potaniały jeszcze mocniej, bo aż o 0,89 proc. Najbliżej wyjścia na zero były dziś „maluchy”, a wartość sWIG80 spadła ostatecznie o zaledwie 0,06 proc.

Z pewnością mocno na polskiej giełdzie odbił się wzrost napięcia na Ukrainie, gdzie prezydent Poroszenko wydał dziś dekret wprowadzający stan wojenny. Zgodnie ze wstępnymi założeniami "okres nadzwyczajnych środków zapewnienia suwerenności państwowej i niepodległości" ma potrwać 30 dni.

Dużo emocji przynieśli dziś inwestorom producenci gier. PlayWay zaprezentował wyniki za III kwartał 2018 roku i choć nie do końca spełniły one założenia analityków (zysk o ponad 20 proc. niższy od konsensusu PAP), to kurs rósł dziś nawet o 12,5 proc. Ostatecznie akcje spółki zakończyły swoje notowania ze zwyżką o 6,08 proc.

Tuż przed weekendem raport kwartalny opublikował także CI Games (-5 proc.), w którym wykazał stratę netto na poziomie aż 11,8 mln złotych . Spółka przedstawiła ponadto prognozy na kolejne kwartały . Jeszcze gorzej radził dziś sobie z kolei inny producent gier – The Farm 51 (-18,84 proc.), gdzie jego najnowsza gra „World War 3” właśnie otrzymała dużą aktualizację. Stosunkowo stabilnie zachowywał się natomiast branżowy lider CD Projekt, który potaniał o 0,93 proc.

Jedne z największych wzrostów na GPW zaliczyły dziś natomiast Grodno (+37,93 proc.) oraz Braster (+37,41 proc.) Ten pierwszy już kilka dni temu odbił od dna po wstępnych wynikach za I półrocze roku obrotowego 2018/2019. Braster rozpoczął z kolei wzrosty po tym jak poinformował o umowie z chińskim dystrybutorem. Dziś na jego Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (z powodu braku kworum) nie udało się natomiast przegłosować uchwały o emisji akcji, a o zejściu poniżej progu 5 proc. w ogólnej liczbie głosów poinformowała AVIVA OFE.

Po wstępnych wynikach finansowych za III kwartał 2018 roku rósł dziś ponadto Ursus (+12,04 proc.) i to pomimo że wykazał niemal 30 mln złotych straty.

Kolejny dzień spadków zaliczyły natomiast banki Leszka Czarneckiego, Getin Noble potaniał o 8,11 proc., Idea Bank o 8,54 proc., a Getin Holding aż o 11,76 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3172,71 1,13 0,39 1,21 -11,41 -9,45 DAX Niemcy 11354,72 1,45 0,98 1,38 -13,06 -12,10 FTSE 100 W.Brytania 7036,00 1,20 0,50 1,39 -5,04 -8,48 CAC 40 Francja 4994,98 0,97 0,19 0,56 -7,34 -5,98 IBEX 35 Hiszpania 9091,20 1,96 0,94 4,13 -9,57 -9,49 FTSE MIB Włochy 19233,45 2,77 2,18 2,94 -14,20 -11,99 ASE Grecja 603,43 0,14 -2,23 -4,71 -16,56 -24,79 BUX Węgry 39598,29 0,55 0,70 10,19 -0,28 0,56 PX Czechy 1065,16 0,26 -1,30 3,25 0,99 -1,21 RTS INDEX (w USD) Rosja 1084,17 -2,64 -4,54 -1,29 -7,03 -6,09 BIST 100 Turcja 93962,35 1,03 -0,64 3,78 -10,12 -18,53 WIG 20 Polska 2213,57 -0,53 1,09 6,28 -10,72 -10,06 WIG Polska 56472,16 -0,56 1,00 4,53 -11,57 -11,41 mWIG 40 Polska 3848,32 -0,89 0,84 0,93 -20,28 -20,61 Źródło: PAP

Adam Hajdamowicz