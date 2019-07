Francuskie rozwiązanie japońskich problemów Europy

Prezesem najważniejszej instytucji finansowej w Europie – Europejskiego Banku Centralnego, odpowiedzialnego za politykę pieniężną i nadzór bankowy – ma zostać Christine Lagarde, Francuzka, obecna prezes MFW.

Pierwsze wrażenie, bardzo uproszczone, może być takie, że skoro Francuz zostaje prezesem EBC, to polityka pieniężna może być luźniejsza i bardziej sprzyjająca inflacji. Ale to nie będzie łatwe. Strefa euro cierpi na „japonizację”, czyli trwale niski wzrost gospodarczy i niską inflację. EBC nie rozwiąże tego problemu, choć może zrobić więcej niż do tej pory.

Na wykresie poniżej pokazuję, że w ostatnich pięciu latach strefa euro miała największy z dużych obszarów walutowych problem z przywracaniem inflacji do celu banku centralnego. Mario Draghi wykonał świetną robotę przekonując Niemców, że ratowanie strefy euro wymaga naśladowania amerykańskiego Fedu i skupowania obligacji. Ale na więcej nie mógł już sobie pozwolić, nie mógł walczyć o dużo wyższą inflację. A ostatnio przyznał, że warto to robić, mówiąc podczas jednego z ważnych wykładów, że strefa euro powinna pozwolić inflacji przekroczyć cel inflacyjny by nadrobić lata niskiej dynamiki cen.

Możliwe, że wchodzimy w nową erą, gdy celem EBC będzie nie tyle ratowanie strefy euro, co przywrócenie jej takiego wzrostu gospodarczego, na jaką ją stać – czyli wyższego niż dziś. Strefa euro na razie przypomina Japonię. Rozwija się wolno i notuje niską inflację, mimo bardzo luźnej polityki pieniężnej. Częściowo wynika to ze zmian demograficznych i niskiej dynamiki siły roboczej, ale również wzrost na pracownika mógłby być wyższy.





Pytanie tylko, czy bank centralny jest w stanie to osiągnąć? Bardzo znany francuski ekonomista Olivier Blanchard, były główny ekonomista MFW, twierdzi, że strefa euro potrzebuje luźniejszej polityki fiskalnej. W ostatnich latach rządy w Europie były mocno skupione na ograniczaniu deficytów budżetowych i to mogło blokować rozwój. Jeżeli takie spojrzenie jest słuszne, to jedyne, co może zrobić EBC, to zapewniać skup aktywów, by rządy mogły spokojniej finansować zwiększone wydatki lub – co pewnie będzie preferowane – niższe podatki. Ale wpływu na politykę fiskalną EBC nie ma. Co więcej, doświadczenie Japonii pokazuje, że nawet luźna polityka fiskalna może nie wystarczyć, by przyspieszyć wzrost gospodarczy w warunkach kurczących się zasobów siły roboczej. Wyzwanie więc jest nie tylko trudne, ale i narzędzia są niepewne.

Oczywiście wszelkie analogie oparte na narodowości prezesa mogą być błędne. Największe błędy w polityce EBC popełniał prezes Jean Calude-Trichet, który w szczycie kryzysu finansowego w strefie euro zawiadywał podwyżkami stóp procentowych wywołanymi wzrostem cen … ropy. To był tragiczny w skutkach błąd, kosztujący strefę euro tysiące miejsc pracy. Jednak Lagarde może być innym prezesem niż Trichet. Wywodzi się z MFW, gdzie od wielu lat panują już „keynesowskie” nastroje, czyli opinie sprzyjające bardzo aktywnemu wykorzystywaniu polityki fiskalnej i pieniężnej do pobudzania gospodarki. Możliwe więc, że polityka gospodarcza strefy euro stanie się rzeczywiście bardziej „francuska”.

Ignacy Morawski