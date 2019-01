Fatalny rok Davida Einhorna

Zarządzany przez inwestora-miliardera Davida Einhorna fundusz hedgingowy przyniósł w 2018 r. największe straty w historii.

Flagowy fundusz założonego przez Davida Einhorna towarzystwa Greenlight Capital stracił w grudniu 9 proc., powiększając stratę za 2018 r. do 34 proc., informuje agencja Bloomberg, która dotarła do raportu przesłanego klientom. Prowadzony od 22 lat hedge-fund, który na początku swojej działalności notował spektakularne wyniki, równie złego wyniku nie miał jeszcze nigdy. Opierający się na filozofii inwestowania w niedowartościowane spółki fundusz złą passę notuje już od 2015 r., kiedy stracił 20 proc. W zakończonym roku David Einhorn wielokrotnie wyrażał zniecierpliwienie słabymi wynikami, jednak niezłomnie zapowiadał pozostanie przy dotychczasowej strategii tzw. inwestowania w wartość.

Spo ód największych na koniec trzeciego kwartału pozycji funduszu trzy – deweloper Green Brick Partners, ubezpieczyciel Brighthouse Financial oraz zajmujące się leasingiem samolotów AerCap Holdings – straciły co najmniej jedną czwartą wartości. Jednocześnie o 26 proc. podrożały akcje produkującej auta elektryczne Tesli, którą David Einhorn od dawna krytykował jako inwestycję, grając pod przecenę jej papierów. Po ód lepszego w ostatnich latach zachowania wysoko wycenianych spółek wzrostowych i technologicznych kłopoty nie ominęły także innych zarządzających stawiających na strategię inwestowania w wartość. W 2018 r. działalność zakończyły stosujące ją fundusze takie jak Three Bays Capital oraz SPO Partners & Co.MWIE, Bloomberg