Enea i Energa podpisały porozumienie dotyczące realizacji projektu Ostrołęka C

Enea, Energa i Elektrownia Ostrołęka podpisały porozumienie dotyczące realizacji projektu budowy nowego bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1000 MW - poinformowały Enea i Energa w odrębnych komunikatach. Enea deklaruje zaangażowanie w wysokości 1 mld zł, a Energa co najmniej 1 mld zł.





Obie spółki poinformowały, że w związku z uzyskaniem przez Elektrownię Ostrołęka korzystnego wyniku w aukcji rynku mocy oraz wsparcia finansowego w wyniku zawarcia warunkowej umowy mocowej na okres 15 lat, oraz w związku z gotowością do przejścia do kolejnego etapu harmonogramu inwestycji elektrowni Ostrołęka C, tj. etapu Budowy, w dniu 28 grudnia 2018 roku Energa, Enea oraz Elektrownia Ostrołęka rozwiązały umowę inwestycyjną z 8 grudnia 2016 r.

Jednocześnie strony podpisały porozumienie, którego intencją jest zawarcie nowej umowy inwestycyjnej określającej zasady współpracy Energi i Enei oraz finansowania elektrowni Ostrołęka C w fazie budowy.

Energa i Enea deklarują zaangażowanie finansowe dla realizacji etapu budowy w wysokości: Enea 1 mld zł, a Energa nie mniej niż 1 mld zł. Inni inwestorzy wezmą udział w finansowaniu w pozostałym zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych projektu według modelu finansowego, który zostanie ostatecznie uzgodniony przez strony i uwzględni również środki zaangażowane przez strony w projekt przed dniem zawarcia porozumienia oraz środki kredytodawców oraz innych inwestorów.

Harmonogram oraz warunki zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów w projekt zostaną uzgodnione do 28 stycznia 2019 roku.

Udzielenie Elektrowni Ostrołęka przez kredytodawców kredytów niezbędnych dla ukończenia etapu budowy nastąpi w sposób nie naruszający zobowiązań określonych w zawartych przez Energę i Eneę umowach finansowania zewnętrznego (tzw. financial covenants).

W listopadzie minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił, że udział banków w finansowaniu nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka wyniesie 30-35 proc. Resztę stanowić będzie wkład własny Energi, Enei i TFI Energia.

Na początku września Energa i Enea podpisały porozumienie z FIZAN Energia w sprawie jego potencjalnego zaangażowania kapitałowego w projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w wysokości do 1 mld zł.

Inwestorem w projekcie Ostrołęka C jest Elektrownia Ostrołęka. Po połowie udziałów w spółce mają Enea i Energa. W połowie października na placu budowy elektrowni rozpoczęły się prace przygotowawcze.

W połowie lipca Elektrownia Ostrołęka podpisała umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems. Wartość inwestycji wynosi ok. 6 mld zł brutto. Zgodnie z harmonogramem przekazanie bloku nastąpi w ciągu 56 miesięcy od momentu wydania polecenia rozpoczęcia prac.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenia, że do 2030 r. w Polsce potrzeba jeszcze 7-8 takiej wielkości bloków energetycznych.

Wartość kontraktu wynosi 6,023 mld zł brutto. Zgodnie z harmonogramem przekazanie bloku nastąpi w ciągu 56 miesięcy od momentu wydania polecenia rozpoczęcia prac. Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 roku.

Nową elektrownię o mocy 1000 MW brutto zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy bloku, w tym krótkiego czasu uruchamiania i dynamicznej zmiany obciążenia, co umożliwi współpracę z odnawialnymi źródłami energii. Elektrownia będzie też ważna dla przyszłej współpracy synchronicznej państw bałtyckich z Europą kontynentalną.

"To kluczowa inwestycja, która ma istotne znaczenie w sytuacji szybkiego wzrostu zużycia prądu przez Polaków i przemysł - szczególnie dla części północno - wschodniej naszego kraju. Do 2030 roku w Polsce potrzebnych jest jeszcze 7-8 takiej wielkości bloków energetycznych. Ta inwestycja jest pierwszym, ważnym krokiem na tej trudnej drodze" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Mirosław Kowalik, prezes Enei, ocenia, że głównym zadaniem nowego bloku energetycznego w Ostrołęce jest stabilizacja i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

"Docelowo zabezpieczy dostępną moc w systemie dla rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego szybkim rozwojem gospodarczym Polski. Zastosowane technologii pozwolą spełnić wszystkie obowiązujące normy ochrony środowiska, zapewniając jednocześnie elastyczną pracę bloku. Dzięki temu Ostrołęka C przyczyni się do rozwoju źródeł odnawialnych (OZE) oraz transformacji miksu energetycznego" - powiedział Kowalik.

"Realizacja projektu budowy nowej elektrowni w Ostrołęce wchodzi w kolejny etap. Prace przygotowawcze przebiegały zgodnie z założeniami. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię wzmocnienia pozycji na rynku wytwórców energii elektrycznej" - dodała Alicja Klimiuk, p.o. prezesa Energi.

Istotne dla realizacji budowy bloku w Ostrołęce były też rezultaty aukcji na rynku mocy na 2023 rok, która odbyła się 21 grudnia. Elektrownia Ostrołęka otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych potwierdzenie zawarcia umowy mocowej na okres 01.01.2023–31.12.2037 na moc w wysokości 852,603 MW.

Blok energetyczny w Ostrołęce zostanie wykonany w technologii ultra nadkrytycznej. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań, osiągnie sprawność na poziomie 46 proc., czyli jedną z najwyższych wśród elektrowni parowych w Polsce, a także znacznie wyższą od średniej światowej, która wynosi 33 proc.. Tak wysoka sprawność pozwoli na redukcję emisji CO2 o 26 proc., a zwiększenie jej o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji CO2 o ponad dwa punkty procentowe.

Dla efektywnej współpracy z systemem elektroenergetycznym, w którym wzrastać będzie udział OZE, nowy blok ma osiągać pełne obciążenie w mniej niż 30 minut, a także zmieniać obciążenie od 35 do 100 proc. (PAP Biznes)

