EBC pokazał nowe 100 i 200 euro

Europejski Bank Centralny zaprezentował zmodernizowane banknoty 100 i 200 euro. Mają one wejść do obiegu w przyszłym roku.

Nowe banknoty, które do obiegu wejdą 28 maja 2019 r., to kontynuacja serii „Europa” – banknotów udoskonalonych o nowe zabezpieczenia. Wcześniej, począwszy od 2013 r., EBC zaprezentował zmodernizowane banknoty 5, 10, 20 i 50 euro. Nowa seria jest kontynuacją serii pierwszej - wzory nowych banknotów również są oparte na temacie „Epoki i style” i utrzymane w podobnej kolorystyce. Ich szata graficzna została jednak nieco zmieniona, by umożliwić dodanie zmodernizowanych zabezpieczeń. EBC zapewnia, że banknoty tej serii będą trudniejsze do sfałszowania.

- W drugiej serii wykorzystano najnowsze osiągnięcia techniki produkcji banknotów. Nowe zabezpieczenia dają lepszą ochronę przed fałszowaniem, dzięki czemu banknoty są jeszcze bezpieczniejsze. Strategia badawczo-rozwojowa Eurosystemu zakłada, że banknoty powinny same bronić się przed fałszerzami, czyli być jak najtrudniejsze do podrobienia. Pracownicy banków, osoby pracujące z gotówką i zwykli ludzie powinni umieć rozpoznawać falsyfikaty – w ten sposób będą wspierać walkę Eurosystemu z fałszerzami – czytamy w komunikacie.

Jak informuje EBC, nowe banknoty euro będą bardziej wytrzymałe od banknotów z pierwszej serii i nie będzie trzeba ich równie często wymieniać. To ważne, zwłaszcza w wypadku banknotów 5 euro, które są najintensywniej eksploatowane.

Warto dodać, że banknoty euro z pierwszej serii będą wprowadzane do obiegu równolegle z banknotami z serii „Europa” aż do wyczerpania zapasów i wycofywane stopniowo. Termin, w którym banknoty euro z pierwszej serii przestaną być prawnym środkiem płatniczym, zostanie ogłoszony z dużym wyprzedzeniem. Jednak banknoty te zachowają swoją wartość – będzie je można bezterminowo wymieniać w krajowych bankach centralnych z Eurosystemu.

Emisja banknotów o nominałach 100 i 200 euro stanowi zakończenie trwającego od 2013 r. programu modernizacji europejskiego pieniądza gotówkowego. Na nowy banknot o nominale 500 euro nie ma co czekać – w 2016 r. EBC podjął decyzję o zaprzestaniu jego produkcji.

MZ