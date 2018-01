Deweloper ubierze w Próchniku. Akcje mocno w górę

Swego czasu mówiło się, że każda spółka chce być deweloperem. W poniedziałek na giełdę dotarł zaskakujący komunikat, z którego wynika, że jeden z giełdowych deweloperów stał się głównym akcjonariuszem spółki... odzieżowej. Jej notowania wystrzeliły.

Wspomnianym deweloperem jest Soho Development. To wprawdzie nie jest deweloper czystej wody, a fundusz, jego strategia zakłada jednak koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi. Dotychczas flagową inwestycją spółki była ta na terenie Soho Factory w Warszawie, w ramach której powstawało osiedle mieszkaniowe o docelowej powierzchni ok. 120 tys. m² powierzchni użytkowej.

Od kilku miesięcy spółka rozgląda się jednak za nowymi opcjami strategicznymi, planowała nawet pozyskanie inwestora. Choć negocjacje z Marvipolem upadły, Soho Factory poszło pod młotek. Nabywca, Yawa, zapłacił 150 mln zł netto plus należny VAT w wysokości 34,5 mln zł. Pieniądze trafiły m.in. na kolejny skup akcji własnych.

W poniedziałek spółka poinformowała zaś o zakończeniu rozliczania nabycia spółek z portfela inwestycyjnego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Progress FIZAN), który wcześniej zarządzany był przez Altusa. Soho wcześniej posiadało udziały w funduszu, teraz jednak przejęła kontrolę nad niektórymi spółkami będącymi dotychczas pod kontrolą Progressu. To Fabryka PZO, Recycling Park Kamionka, Recycling Park oraz Listella.

Szczególnie warta uwagi z giełdowego punktu widzenia jest to ostatnia, Listella posiada bowiem 33 proc. udziałów w kapitale zakładowym innej giełdowej spółki - Próchnika. Za sprawą wspomnianych akcji Altus, sprawujący kontrolę nad Listellą, był głównym akcjonariuszem odzieżowej spółki. Teraz, wraz z Listellą, tytuł ten przypadł Soho. Licząc według wtorkowej ceny zamknięcia, ów pakiet akcji wart był około 9,5 mln zł.

Wprawdzie na Soho komunikat ten wielkiego poruszenia nie wywołał, akcje od przeszło tygodnia znajdują się w intensywnym odwrocie, ze zmian ucieszyli się jednak akcjonariusze Próchnika. Tutaj dziać zaczęło się jednak dopiero dzisiaj, to bowiem przed dzisiejszą sesją pojawiła się informacja o sprzedaży Listelli. Akcje wystrzeliły i obecnie drożeją o 16,7 proc. Kapitalizacja odzieżowej spółki wzrosła tym samym o 4,5 mln zł.

Warto zwrócić uwagę, że przy okazji doszło do ciekawej sytuacji. W kanale ESPI Soho informacja o przejęciu 1/3 udziałów w Próchniku wisiała już w poniedziałek. Jednak dopiero jej dotarcie do kanału ESPI Próchnika (środa), spowodowała wyskok akcji. Wartość informacyjna obu komunikatów była taka sama.

Samo Soho także jest w ciekawej sytuacji, przed transakcją miało bowiem 1,6 proc. akcji Próchnika. Po przejęciu Listelli jego udział wzrósł do 34,6 proc., przekroczony został więc próg 33 proc. Soho od razu poinformowało, że szybko zamierza zejść poniżej, najprawdopodobniej by uniknąć konieczności przeprowadzania wezwania (w związku ze wspomnianym przekroczeniem progu).

Wysłaliśmy do Soho zapytanie, jak długo zamierzają pozostać w akcjonariacie spółki, odpowiedzi jednak nie otrzymaliśmy. W zarządzie Próchnika usłyszeliśmy za to, że o żadnych planach sprzedaży przez Soho nie słyszeli. Z ich perspektywy (Próchnika) zmiana w akcjonariacie ma mieć zresztą charakter czysto techniczny. Jak usłyszeliśmy, na bieżącą działalność spółki nie będzie ona miała większego wpływu.

Niebawem zresztą w akcjonariacie Próchnika może dojść do jeszcze większych zmian. Wyemitowanych ma zostać 60,5 mln nowych akcji spółki (obecna liczba to 53,4 mln, w posiadaniu Soho znajduje się zaś 18,5 mln sztuk). Przewidziano prawa poboru i jak dowiedzieliśmy się w zarządzie Próchnika, jeżeli Socho tylko będzie chciało, będzie mogło wziąć udział w emisji. To będzie jednak wymagało kolejnych nakładów pieniężnych. Jeżeli Soho nowych akcji nie kupi, jego udział spadnie do około 16 proc.

Adam Torchała