Exodus członków zarządu Idea Banku

Trzech członków zarządu Idea Banku złożyło rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie spółki – poinformował Idea Bank w piątkowym komunikacie. Tym samym dotychczas siedmioosobowy zarząd skurczył się do czterech osób.

„Zarząd Idea Bank S.A. (…) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 maja 2019 r. rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu Emitenta złożyli: Pan Tomasz Górski, Pan Piotr Petelewicz oraz Pan Dariusz Daniluk. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień dzisiejszy. Nie zostały podane powody złożenia rezygnacji.” – poinformowała spółka w komunikacie spółki opublikowanym w piątek po sesji.

Po rezygnacjach złożonych przez trzech członków, w zarządzie Idea Banku pozostaną prezes Jerzy Pruski, Jaromir Frankowicz, Artur Kubiński oraz Piotr Miałkowski.

Także w piątek Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o odmowie udzielenia zgody na połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku.

To kolejna z serii informacji, które nie tworzą dobrej atmosfery wokół banku. Zaledwie w czwartek bank opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Idea Bank znów pokazał stratę - po silnym ciosie w 2018 roku, także i 2019 rok spółka otwiera pod kreską. To spowodowało, że kapitały banku uległy dalszej erozji.

W połowie maja Komisja Nadzoru Finansowego powołała kuratora dla Idea Banku. Ma on doprowadzić do poprawy sytuacji banku w związku z powstaniem zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych. Wynikło to zapewne z coraz mniejszych szans na pozyskanie przez bank inwestora. Idea Bank przekonuje wprawdzie, że "równocześnie przygotowuje się do realizacji alternatywnego scenariusza zakładającego samodzielną działalność przy istotnie zmniejszonej skali, nakierowanej na rozwój linii leasingowej wspartej przez najbardziej efektywne pozostałe obszary biznesowe", ale wydaje się, że takie ogólnikowe podejście nie zadowala KNF-u.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Idea Bank jak najszybciej przedstawi plan B, wytyczający ścieżkę poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej i odbudowy wskaźników kapitałowych w scenariuszu, w którym bankowi nie uda się pozyskać inwestora - mówił na początku maja przewodniczący komisji. W opinii banku prowadzony aktualnie proces inwestorski powinien rozstrzygnąć się w czerwcu 2019 roku.

Oddala się także perspektywa wcześniej planowanej fuzji z Getin Noble Bankiem.

AT, MD