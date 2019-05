Strata netto Getin Noble Banku w I kw. '19 wyniosła 157,7 mln zł, gorzej od konsensusu

Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 157,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 42 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 112,5 mln zł.

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto za I kwartał, wahały się od 106,2 mln zł do 118,1 mln zł. Wynik odsetkowy banku w I kwartale spadł do 219,2 mln zł z 297 mln zł rok wcześniej i był 22 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 279,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 275,9-289,6 mln zł).

Wynik z prowizji w I kwartale 2019 roku spadł do 16 mln zł z 38 mln zł i był 27 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 21,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 15 mln zł do 31,9 mln zł). Koszty w I kwartale 2019 roku wyniosły 299,2 mln zł, czyli były 3 proc. wyższe od oczekiwań rynku (290,6 mln zł). Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 100,2 mln zł, czyli były 24 proc. niższe od konsensusu odpisów na poziomie 132,3 mln zł.

Seria strat i kapitałowe problemy

Warto dodać, że Getin Noble Bank ostatnio straty notuje bardzo regularnie. I kwartał 2019 roku był 11 z rzędu, w którym bank zanotował ujemny wynik. Ostatni zysk Getinu to II kwartal 2016 roku, sięgnął on zresztą wówczas ledwie 1,1 mln zł. Suma strat Getinu za ostatnie 3 lata przekroczyła zaś poziom 1 mld zł.

W efekcie spółka ma problemy kapitałowe. W przeszłości musiał ją dofinansowywać główny akcjonariusz, straty wciąż jednak obniżają kapitały i potrzebne są świeże pieniądze. Współczynnik Tier1 grupy w marcu 2019 roku wyniósł 8,7 proc. wobec 9,0 proc. w grudniu 2018 roku, łączny współczynnik kapitałowy spadł zaś z 11,4 proc. do 10,9 proc. Tymczasem wymogi wynikające z regulacji wynoszą odpowiednio 12,47 proc. dla Tier1 oraz 14,79 proc. dla TCR. Bank obecnie więc nie spełnia wymogów i ma lukę kapitałową.

Fuzja z Ideą oddala się

Wcześniej jako pomysł na wsparcie kapitałowe Getin Noble Banku rozważano fuzję z Idea Bankiem. Ogłoszono nawet plan połączenia, problem polega jednak na tym, że w 2018 roku Idea zanotowała gigantyczną stratę i w efekcie sama znalazła się w jeszcze gorszej sytuacji kapitałowej. Także w I kwartale 2019 roku Idea zanotowała stratę i jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Obecnie Idea szuka inwestora, który by ją dokapitalizował. Trwają due dilligence, proces inwestorski zdaniem zarządu ma się zakończyć jeszcze w czerwcu.

A co z fuzją? Szanse na nią mocno zmalały. - W opinii zarządu banku istotnie zmalała szansa na doprowadzenie do połączenia banku z Idea Bank S.A., a jedynym możliwym scenariuszem, w którym połączenie byłoby w opinii zarządu banku możliwe, jest pozyskanie zewnętrznego inwestora finansowego i istotne dokapitalizowanie Banku lub banku, który miałby powstać z połączenia Banku z Idea Bank, gdyby takie połączenie było elementem uzgodnionej struktury transakcji w ramach poszukiwań inwestora zewnętrznego - poinformował Getin w raporcie.

Program naprawczy do naprawy

Getin Noble Bank poinformował także, że rozpoczął przygotowania do aktualizacji planu ochrony kapitału oraz opracowania planu naprawy. Uzyskane w I kwartale 2019 roku wyniki były poniżej założeń obecnego programu postępowania naprawczego. Bank podał, że w dokumentach tych przedstawi zestaw działań, które zapewnią osiągnięcie w horyzoncie czasu uzgodnionym z KNF, poziomu współczynników kapitałowych, spełniających wymóg połączonego bufora, oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku.

- Mając na uwadze istotnie negatywny wpływ kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową Banku i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych, czas niezbędny na zrealizowanie oczekiwanych celów kapitałowych może ulec wydłużeniu w porównaniu do terminów przyjętych w aktualnie obowiązującym APPN oraz POK - napisano w raporcie.

Adam Torchała