Czy Rezerwa Federalna przestanie podnosić stopy procentowe?

Ledwo zdążyły opaść emocje po środowym wystąpieniu Powella, a rynek otrzymał kolejny przekaz z Rezerwy Federalnej. Wydaje się, że zmiana kursu w polityce monetarnej USA staje się coraz bardziej prawdopodobna.

"Prawie wszyscy uczestnicy wyrazili pogląd, że kolejna podwyżka stopy funduszy federalnych prawdopodobnie wkrótce zostanie zapewniona, jeśli nadchodzące informacje na temat rynku pracy oraz inflacji będą zgodne lub lepsze od bieżących oczekiwań" - czytamy w zapiskach z listopadowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) , na którym zdecydowano o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian.

Tłumacząc z fedowskiego na polski: w grudniu znów podniesiemy stopy, jeśli po drodze nic się nie wywali w gospodarce lub na rynkach finansowych. Tyle że grudniowa podwyżka stopy funduszy federalnych o 25 pb. jest od dawna ujęta w cenach. To, co rynek próbuje teraz oszacować, to skala ewentualnych podwyżek w 2019 roku.

Jeszcze kilka tygodni temu rynek wierzył, że członkowie FOMC mniej więcej wywiążą się z wrześniowej obietnicy trzech podwyżek w 2019 roku. Ale jesienią ta wiara zaczęła słabnąć. A wczoraj możliwość zmiany kursu Rezerwy Federalnej mógł zasygnalizować jej prezes Jerome Powell. Podczas środowego wystąpienia Powell powiedział, że obecny poziom stóp procentowych jest "tuż poniżej" poziomu neutralnego, co było delikatną, lecz znaczącą zmianą wcześniejszej, "jastrzębiej" retoryki szefa Fedu.

Członkowie Komitetu komentowali, że komunikat publikowany po posiedzeniu powinien zostać zmieniony w kolejnych miesiącach. W szczególności chodzi o frazę, iż Komitet oczekuje "dalszych stopniowych podwyżek" stóp procentowych. Fedowskie "gołębie" chciałyby złagodzenia tej i tak niezobowiązującej obietnicy kolejnych kroków na drodze ku normalizacji polityki monetarnej.

"Uczestnicy także wypowiadali się na temat tego, jak można by zmienić przekaz Komitetu w ramach komunikatów publikowanych po posiedzeniach, a w szczególności frazy odnoszącej się do oczekiwań Komitetu względem "dalszych stopniowych podwyżek" przedziału stopy funduszy federalnych" - to chyba najważniejsze zdanie, jakie pada w protokołach z listopadowego posiedzenia FOMC.

Przez siedem długich lat Rezerwa Federalna prowadziła ultra-luźną politykę monetarną. Stopa funduszy federalnych została ścięta praktycznie do zera i utrzymywana na tym rekordowo niskim poziomie do grudnia 2015 roku. Równocześnie w ramach kolejnych fal QE Fed "dodrukował" 3,5 biliona dolarów. Od grudnia 2016 roku bank centralny USA podniósł przedział stopy funduszy federalnych z 0,25-0,50% do 2,00-2,25%, co wciąż jest poziomem bardzo niskim jak na historyczne standardy. Ponadto od przeszło roku Rezerwa Federalna "odkręca" QE, powoli redukując swą sumę bilansową, efektywnie ograniczając podaż pieniądza. Do tej pory Fed zredukował stan posiadania obligacji o ok. 350 mld USD.

Jeśliby się miało okazać, że nawet w warunkach wzrostu gospodarczego przekraczającego 3% rocznie i inflacji powyżej 2% Rezerwa Federalna nie chce (bądź jej nie wolno) znormalizować polityki monetarnej, byłby to sygnał, że uzależnienie obecnego systemu finansowego od awaryjnej kroplówki ZIRP i QE jest już nieuleczalne. Już teraz rynek dyskontuje zaledwie jedną podwyżkę stopy funduszy federalnych w 2019 roku. A notowania kontraktów OIS implikują wręcz oczekiwania na OBNIŻKĘ stóp procentowych w USA w 2020 roku.

Krzysztof Kolany