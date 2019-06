Ceny w dyskontach mocno w górę

Przez rok dyskonty podniosły ceny od 4 do 14 zł. Podrożało niemal wszystko, poza artykułami z działu nabiał i owoce. Najtańszy koszyk cenowy oferuje na razie Biedronka, a Lidl, Netto i Aldi mają ceny na podobnym poziomie - wynika z danych dlahandlu.pl.

Na zlecenie dlahandlu.pl pod koniec maja przeprowadzono monitoring cen, który następnie posłużył do opracowania koszyka cen. W ostatni weekend maja w Biedronkach za 50 produktów znajdujących się we wspomnianym narzędziu zapłacono 266 złotych, w kwietniu przed Wielkanocą był to wydatek rzędu 252 złotych. W kwietniu ubiegłego roku wartość koszyka wyniosła 255,5 zł. Większość produktów podrożała, na podobnym poziomie pozostały: pomidory, cytryny, jabłka, jajka i masło.

W Netto wartość koszyka w analizowanym okresie wyniosła 272,5 zł względem 268,5 w kwietniu tego roku, podwyżki ominęły te same produkty, co w Biedronce z dodatkiem sera goudy. W Lidlu natomiast koszyk wyniósł 273 zł, w kwietniu natomiast wyniósł on 251,5 do 253,4 w zależności od miasta. "Oznacza to podwyżkę aż o 20 zł mdm. i ok. 14 zł w ujęciu rdr. W Lidlu podrożała większość artykułów z czego rekordowo ziemniaki. Tańsze rdr są jedynie jajka, masło, jabłka czy ser gouda" - podają autorzy raportu.

Podobnie ceny kształtowały sięwzględem 263,5 złotych w kwietniu. Aldi podniósł ceny o 11 zł miesiąc do miesiąca i o około 5 zł rok do roku. Rekordowe podwyżki również nie ominęły tutaj ziemniaków.

W koszyku cenowym znajduje się 50 produktów z większości kategorii, na liście znalazły się między innymi: bułka kajzerka, herbata Lipton Yellow Label 100 torebek, Kawa mielona Tchibo family (250 g), Czekolada mleczna Wedel, Olej Kujawski (1 litr), masło extra kostka, najtańsza kilogramowa sól czy kilogram schabu bez kości.

WS