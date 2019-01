Będzie turbodoładowanie Nigerii?

Kandydat na prezydenta Nigerii przedstawił plan ratowania największej gospodarki w Afryce. Miliarder Atiku Abubakar wypunktował błędy urzędującej głowy państwa i zapowiedział "turbodoładowanie" dla Nigerii, która została niedawno liderem rankingu ubóstwa.

Niedawno informowaliśmy o paradoksie nigeryjskiej gospodarki, która z największym PKB na kontynencie boryka się jednocześnie ze skrajnym ubóstwem niemal połowy społeczeństwa. kandydujący w wyborach prezydenckich Atiku Abubakar o wszystkie te problemy obwinił urzędującego prezydenta, wyliczając w internetowym wydaniu katarskiej telewizji Al-Jazeera wszystkie "kontuzje" ekonomiczne kraju.

Do najważniejszych zaniedbań Muhammadu Buhari'ego według jego oponenta należy przede wszystkim zbytnie oparcie krajowej gospodarki na ropie naftowej. Abubakar zauważył także, że w Nigerii jest 20 mln bezrobotnych, co stanowi więcej niż łączna populacja Kataru, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Bahrajnu i Omanu. Nie omieszkał też wypomnieć władzy, że obecnie według szacunków UNICEF-u edukacją w Nigerii nie jest objętych 13,2 mln dzieci.

Pretendent do objęcia tytułu prezydenta przypomniał o najważniejszych gospodarczych punktach swojego manifestu politycznego, o tytule "Let's Get Nigeria Working Again". Wśród nich znalazło się odzyskanie zaufania inwestorów do nigeryjskiej gospodarki, co ma się objawiać stworzeniem stabilnego otoczenia makroekonomicznego. W tym celu Abubakar ma zamiar zwiększyć bezpieczeństwo i ustabilizować politykę fiskalną.

Inne obietnice to m.in.: większy nacisk na wspieranie sektora prywatnego, korzystny dla inwestycji zagranicznych system podatkowy, prywatyzacja nierentownych przedsiębiorstw, znaczna rozbudowa infrastruktury. przeznaczenie na edukację i służbę zdrowia ponad 40% środków z budżetu.

Wybory prezydenckie w Nigerii odbędą się w przyszłym miesiącu.

