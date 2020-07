Bankier.pl

Trwa awaria w Idea Banku. Klienci od wczoraj nie mogą zalogować się do systemów bankowości internetowej oraz mobilnej.

Na adres alert@bankier.pl od wczoraj spływają do nas liczne zgłoszenia o problemach z logowaniem do systemów bankowości internetowej oraz mobilnej w Idea Banku. Czytelnicy podkreślają, że nie mogą wykonać przelewów m.in. do ZUS-u.

- Informujemy, że ze względu na problemy techniczne, jakie pojawiły się 7 lipca w godzinach popołudniowych, nie ma obecnie dostępu do bankowości mobilnej oraz internetowej. Przyczyna problemów jest już znana, intensywnie pracujemy nad jej usunięciem - czytamy w komunikacie Idea Banku zamieszczonym na Facebooku.

Do tej pory Idea Bank nie określił, w jakim terminie klienci mogą spodziewać się przywrócenia działania usług bankowych. W odpowiedziach udzielanych na komentarze użytkowników na profilu społecznościowym Idea Banku czytamy o usunięciu awarii w godzinach porannych 8 lipca (środa).

Problem zdiagnozowany został wczoraj (7 lipca) około godziny 18. W tym czasie pojawiła się informacja o problemach z logowaniem na profilu Idea Banku w mediach społecznościowych.

Kliknij, aby przejść dalej / Bankier.pl

DF