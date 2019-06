Awaria w Banku Pocztowym. "Ups... dotarłeś do krańca internetu"

Bank Pocztowy informuje, że zmaga się z problemami technicznymi. Mowa o "wydajności obsługi klientów", co w praktyce oznacza utrudnienia w procesie logowania do systemu bankowości elektronicznej.

Informację o utrudnieniach Bank Pocztowy około południa zamieścił m.in. w mediach społecznościowych. "Informujemy, że w chwili obecnej mogą występować problemy w zalogowaniu do bankowości internetowej. Trwa analiza utrudnienia. Przepraszamy za niedogodności" - post o takiej treści opublikowano w serwisie Facebook, na oficjalnym profilu banku.

Próby przejścia do strony logowania w systemie Pocztowy 24 kończą się niepowodzeniem, a zamiast "drzwi" do systemu transakcyjnego klienci widzą automatyczny komunikat "Ups... dotarłeś do krańca internetu".

W okolicach godziny 14:00 z biura prasowego Banku Pocztowego otrzymaliśmy informację potwierdzającą, że nadal trwają prace nad usunięciem awarii. "Obserwujemy zmniejszoną wydajność obsługi klientów w bankowości internetowej. Trwają prace, które zmierzają do niezwłocznego przywrócenia pełnej dostępności bankowości internetowej. Do tego momentu przypominamy klientom o możliwości korzystania z obsługi w placówkach (blisko 4,7 tys. lokalizacji na terenie całego kraju), z wykorzystaniem Contact Centre czy płatności kartami" – poinformował nas Bartosz Trzciński, rzecznik prasowy tej instytucji.

