Ameryka niewzruszona problemami EUropy

Historyczna porażka brytyjskiego rządu w Izbie Gmin nie wstrząsnęła inwestorami z Wall Street. Ci zachwali iście angielską flegmę solidnie podnosząc giełdowe indeksy. S&P500 zakończył dzień powyżej 2600 punktów.

Gdybyś zapytał amerykańskiego inwestora, czy ważniejsze są dla niego wyniki kwartalne banku JP Morgan Chase, czy historyczne rezultaty głosowania w brytyjskim parlamencie, odpowiedź mogłaby być tylko jedna. W końcu Amerykanie nie po to pogonili Brytyjczyków z kontynentu, aby teraz przejmować się ich problemami.

Zatem nie powinno dziwić, że (zresztą powszechnie oczekiwane) spektakularne odrzucenie przez Izbę Gmin traktatu rozwodowego z Unią Europejską nie wpłynęło na przebieg notowań przy Wall Street. Dow Jones poszedł w górę o 0,65%, przebijając się powyżej pułapu 24 000 punktów. S&P500 po zwyżce o ponad 1% przekroczył barierę 2600 pkt i tym samym znalazł się najwyżej od miesiąca. Nasdaq zwyżkował o 1,71%, docierając do granicy 7 000 punktów.

Zatem wzrostowa korekta grudniowych spadków trwa w najlepsze. We wtorek w centrum uwagi amerykańskich inwestorów były wyniki dwóch wielkich banków. Akcje JP Morgan Chase poszły w górę o 0,7%, mimo że wyniki kwartalne okazały się znacznie słabsze od oczekiwań analityków. Zysk na akcję w IV kw. wyniósł 1,98 USD wobec rynkowego konsensusu na poziomie 2,20 USD.

O 1,6% potaniały walory Wells Fargo. Trzeci co do wielkości bank w USA dzięki prowadzonemu programowi skupu akcji własnych przedstawił nieznacznie lepszy od oczekiwań zysk na akcję, ale rozczarował poziomem przychodów. Można więc uznać, że wyniki dwóch z czterech największych amerykańskich banków były raczej rozczarowujące.

Aż o 13% tąpnęły notowania akcji Goodyear Tire. Ta znana firma oponiarska nie tylko rozczarowała wynikami za czwarty kwartał, ale też ostrzegła inwestorów przed negatywnym wpływem coraz gorszej koniunktury gospodarczej w Chinach i Europie. To już kolejna amerykańska spółka (po m.in. Apple'u, Delcie i American Airlines), która w ostatnich tygodniach alarmowała o pogarszającej się koniunkturze gospodarczej poza USA.

Wśród dużych spółek raportujących tego dnia wyniki nie rozczarował jedynie UnitedHealth Group. Akcje tego giganta z branży ubezpieczeń medycznych podrożały o przeszło 3%

Ale wzrosty indeksów inwestorzy zawdzięczali przede wszystkim technologicznym gigantom spod szyldu FANG. Akcje Netfliksa zwyżkowały o 6,5% po tym, jak spółka ogłosiła zamiar zdecydowanego podniesienia cen dla abonentów ze Stanów Zjednoczonych. O ponad 2% podrożały też walory Apple'a. Kurs Amazona wzrósł o 3,55%, a notowania Alphabetu (dawny Google) podniosły się o 3,1%.

The NY Fed recently updated its recession-risk model – up to 21.4% in December, from 15.8% in November and 14.1% in October. The odds have doubled in the past year and haven't been this high since August 2008. pic.twitter.com/K7wUV6XqKx