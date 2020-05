Zysk netto grupy ING BSK w I kw. powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 267,3 mln zł z 325,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 247,6 mln zł. Negatywny wpływ pogorszenia sytuacji gospodarczej wynikającego z COVID-19 wyniósł 146,7 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 201,1 mln zł do 306 mln zł.

Zysk netto w I kwartale 2020 roku spadł 18 proc. rdr i 41 proc. kdk.

Wskaźnik ROE wynosi 10,6 proc.

Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 294,7 mln zł i były 3,8 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 284 mln zł (przedział oczekiwań wynosił 250-322 mln zł). Odpisy wzrosły 136 proc. rdr i 79 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że w pierwszym kwartale 2020 roku dokonał rewizji prognoz wskaźników makroekonomicznych, w których ujęto również efekt wpływu COVID-19 na te założenia.

Wpływ zmiany szacunków z tego tytułu, w porównaniu do poziomu odpisów dla prognoz makroekonomicznych przyjmowanych na koniec 2019 roku wyniósł 146,7 mln zł, z czego kwota 49,5 mln zł dotyczyła segmentu bankowości detalicznej, a kwota 97,2 mln zł segmentu bankowości korporacyjnej.

"Grupa dokonuje rewizji założeń makroekonomicznych w wyznaczaniu odpisów z tytułu strat oczekiwanych z częstotliwością kwartalną. Szacunek wpływu COVID-19 na te parametry może ulec zmianie w kolejnych kwartałach w zależności m.in. od skali pandemii, czasu jej trwania, wpływu rządowego wsparcia na gospodarkę oraz uwarunkowań zewnętrznych" - napisano w raporcie kwartalnym.

Koszty ryzyka banku wynoszą 67 pb.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.152,1 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 1.135,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.116 - 1.151,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 13 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto wynosi 2,93 proc., podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 2,94 proc. Kwartalna marża wynosi 2,86 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 359,1 mln zł i był 5,1 proc. powyżej szacunków rynku w wysokości 341,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 324 mln zł do 354 mln zł). Wynik wzrósł 13 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Koszty działania banku wyniosły 775 mln zł i były o 3,7 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes (747,6 mln zł). Koszty wzrosły 7 proc. rdr i 31 proc. kdk.

Kredyty banku na koniec marca 2020 roku wynosiły 124,053 mld zł, czyli wzrosły 14 proc. rdr. Kredyty dla klientów indywidulanych wzrosły w tym okresie o 23 proc., kredyty hipoteczne 25 proc., a kredyty gotówkowe o 15 proc.

ING poinformował, że w I kwartale 2020 roku udzielił 3,6 mld zł kredytów hipotecznych (+65 proc .rdr), w tym 1,6 mld zł na stałą stopę.

Bank udzielił także 1 mld zł pożyczek gotówkowych (-5 proc. rdr), z czego 79 proc. przez kanały internetowe.

Bank podał, że zachowuje dobrą i stabilną sytuację płynnościową i kapitałową. Wskaźnik LCR grupy na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 141 proc. (130 proc. pod koniec grudnia 2019 roku).

ING poinformował, że obniżenie bufora ryzyka systemowego oznacza zmniejszenie wymaganego TCR z 14 proc. do 11 proc. i będzie zmniejszało jego presję na pozyskanie instrumentów MREL

Współczynnik Tier 1 oraz łączny współczynnik kapitałowy grupy wynoszą odpowiednio: 13,25 proc. i 15,76 proc.

Wyniki grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników w mln zł 1Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 152,1 1 135,9 1,4% Wynik z prowizji 359,1 341,6 5,1% Koszty ogółem 775 747,6 3,7% Saldo rezerw -294,7 -284,0 3,8% Zysk netto 267,3 247,6 7,9% 1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1 152,1 1 020 13% 1116 3% Wynik z prowizji 359,1 318 13% 345 4% Koszty ogółem 775,0 721 7% 591 31% Saldo rezerw -294,7 -125 136% -164 79% Zysk netto 267,3 325 -18% 450 -41%

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

seb/