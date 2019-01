Zimne Niemcy, ciepła Polska

Dziś pojawią się bardzo ciekawe dane z polskiego przemysłu. Ciekawe nie tyle ze względu na ich dużą rolę w szacowaniu bieżącej koniunktury w Polsce, ale ze względu na pytanie o wrażliwość polskich producentów na załamanie produkcji w Niemczech. Jak pisałem parę dni temu, niemiecki przemysł ostro hamował w listopadzie i dziś zobaczymy, jak to się przełożyło na aktywność w Polsce w grudniu.

Pytanie jest o tyle ciekawe, że w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy dość wyraźną rozbieżność między aktywnością przemysłu w Niemczech i Polsce. Co miesiąc przygotowujemy w SpotData analizę trendów przemysłowych, której częścią jest heatmapa koniunktury w podziale na szerokie branże – zarówno dla Niemiec jak i Polski. Jak widać poniżej, w Niemczech od wiosny przemysł się „chłodził” (zimniejsze kolory na heatmapie pokazują niższą dynamikę produkcji w relacji do długookresowego trendu), a na jesieni ochłodzenie sięgnęło arktycznych rozmiarów. U nas tym czasem sezon grillowy trwa w najlepsze, kolory na mapie są jak najbardziej ciepłe, z paroma wyjątkami.

Heatmapa produkcji przemysłowej w podziale na branże w Polsce i w Niemczech - kolory chłodniejsze oznaczają niższą dynamikę produkcji w relacji do długookresowej średniej

Najbardziej paradoksalne w tym wszystkim jest to, że najbardziej spowolniły w Polsce branże, które mają dość niską wrażliwość na zmiany koniunktury na świecie – żywność i meble. Żywność to branża generalnie mało wrażliwa na cykl, bo człowiek musi jeść bez względu na koniunkturę, a meble to specyficzna branża, która dzięki atrakcyjnej relacji jakości do ceny radziła sobie dobrze nawet w okresach dekoniunktury w Europie. Jednocześnie bardzo dobrze trzyma się w Polsce produkcja w branżach typowo cyklicznych, jak metale czy maszyny. A co najciekawsze, całkiem solidnie trzyma się w tych branżach eksport do… Niemiec!

Jak to wyjaśnić? Sądzę, że sytuacja może wyglądać tak, że niemieckie dane o produkcji przeceniają skalę spowolnienia popytu w Niemczech. Może niemieccy producenci odczuwają spadek zamówień z Chin, ale traktują to jako przejściowe zaburzenie i nie zmniejszają zapotrzebowania na półprodukty z Mitteleuropy. Oczywiście, spowolnienie u nas musimy zaobserwować, cudów nie ma, ale to wszystko może mieścić się w ramach mikrocyklu a nie jakiejś wielkiej historii recesyjnej. Zobaczmy, co pokażą dzisiejsze dane.

Ignacy Morawski