Zielony początek roku na GPW. Regulacje i Karkosik w centrum uwagi

Nowy rok na warszawskiej giełdzie zaczął się od dwóch mocnych uderzeń – w życie weszły nowe regulacje z pakietu MiFID II, zaś znany inwestor Roman Karkosik usłyszał zarzut ws. manipulacji akcjami Krezusa.

GPW zaczęła 2018 r. dzień później niż większość innych rynków (wczoraj sesja się nie odbyła), lecz na brak emocji wokół parkietu narzekać nie możemy. Kolorytu giełdowej środzie dostarczyły jednak nie same akcje i indeksy, lecz szeroko pojęte otoczenie.

WIG20 rozpoczął rok od lekkich wzrostów, które już w okolicach południa przemieniły się w wyraźne spadki – o 13.00 spadaliśmy już o 1 proc. Ostatecznie jednak to byki wzięły górę i tuż przed zakończeniem sesji wyprowadziły główny indeks na plus. W efekcie WIG20 zamknął się wzrostem o 0,08 proc., do poziomu 2463,25 pkt.

Lepiej niż bluechipy spisywały się dziś mniejsze spółki, w wyniku czego mWIG40 zyskał 0,51 proc., a sWIG80 0,30 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,24 proc., zaś obroty na rynku przekroczyły 785 mln zł.

W WIG20 najlepiej radziły sobie akcje JSW (3,34 proc.), mBanku (3,23 proc.) i LPP (2,75 proc.). Odzieżowa spółka drożała w reakcji na opublikowane wczoraj wyniki sprzedaży. Z analogicznych powodów w górę szły dziś także akcje CCC (1,96 proc.). Na szerokim rynku wyróżniał się dziś Qumak (11,98 proc.), który jeszcze pod koniec ubiegłego roku poinformował o parafowaniu ugody ws. systemu ISOK.

MiFID II już jest

3 stycznia 2017 r. przejdzie do historii GPW jako dzień wdrożenia zasad wynikających z regulacji europejskich z pakietu MiFID II/MiFIR. Spore emocje na rynku wzbudziła dzisiaj rewolucja w zakresie kroków notowań – od teraz o tym, o ile groszy będą mogły jednorazowo wzrosnąć lub spaść ceny danej akcji będą decydowały tabele, które giełda będzie konstruować w oparciu o płynność poszczególnych spółek. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Nowe kroki notowań na GPW”.

Karkosik z zarzutami

Nowe kroki notowań to nie tylko ciekawostka, lecz póki co także realny problem. Część z użytkowników Bankier.pl skarżyła się na utrudnienia związane ze składaniem zleceń – systemy informatyczne niektórych domów maklerskich np. pierwotnie akceptują zlecenie z „niepoprawną” ceną i dopiero chwilę później informują o jego odrzuceniu. Kto nie zachował dziś czujności, ten mógł się mocno zdziwić.

U części inwestorów jeszcze więcej emocji niż nowe regulacje wzbudziła informacja o akcie oskarżenia wobec Romana Karkosika ws. manipulacji akcjami Krezusa. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2012 r., a na ławie oskarżonych obok giełdowego miliardera zasiądą jeszcze Grażyna K. i Jakub N. Jak twierdzi prokuratura, cała trójka zawierała transakcje na akcjach spółki Krezus w celu wprowadzenia w błąd innych inwestorów co do rzeczywistego popytu i podaży oraz cen akcji.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3509,88 0,56 -1,22 -0,50 5,88 0,17 DAX Niemcy 12978,21 0,83 -0,72 0,91 12,03 0,47 FTSE 100 W.Brytania 7671,11 0,30 1,03 5,08 6,87 -0,22 CAC 40 Francja 5331,28 0,81 -0,62 0,27 8,82 0,35 IBEX 35 Hiszpania 10116,00 0,37 -0,65 0,31 6,54 0,72 FTSE MIB Włochy 21904,56 0,27 -1,37 -0,91 11,91 0,23 ASE Grecja 817,34 -0,14 1,65 9,17 24,48 1,87 BUX Węgry 39604,40 0,41 1,48 3,71 23,11 0,58 PX Czechy 1086,75 0,80 0,51 2,14 16,50 0,80 MICEX Rosja 2152,97 2,05 2,28 2,23 -3,57 2,05 RTS INDEX (w USD) Rosja 1183,06 2,48 3,42 4,39 2,67 2,48 BIST 100 Turcja 116052,10 -1,25 3,61 12,06 51,47 0,62 WIG 20 Polska 2463,25 0,08 -0,01 3,07 26,46 0,08 WIG Polska 63896,32 0,24 0,66 3,01 23,46 0,24 mWIG 40 Polska 4871,90 0,51 2,09 3,13 15,57 0,51

Roman Karkosik nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Co więcej, inwestor zapowiada, że wycofa z giełdy część kontrolowanych przez siebie spółek. Przypomnijmy że miliarder posiada pakiety akcji Boryszewa (dziś -3,69), Alchemii (0,46), Impexmetalu (-1,16), Skotanu (7,14) i INC (0,0). Sam Krezus potaniał natomiast o 6 proc.

Michał Żuławiński

