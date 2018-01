Nowe kroki notowań na GPW

Z Nowym Rokiem nowym krokiem – przysłowie to wzięła sobie do serca GPW, która wprowadziła dziś nowe minimalne wielkości zmiany ceny, zwane też krokami notowań.

3 stycznia 2017 r. przejdzie do historii GPW jako dzień wdrożenia zasad wynikających z regulacji europejskich z pakietu MiFID II/MiFIR. Jedną z wprowadzanych nowości są zmiany w minimalnej wielkości zmiany ceny.

Do tej pory sytuacja była prosta. Jeżeli akcje kosztowały mniej niż 100 złotych, to krok notowań wynosił 1 grosz. Jeżeli natomiast cena była wyższa niż 100 złotych, to krok wynosił 5 groszy. Od dziś wszystko będzie inaczej.

Rewolucja w określaniu zasad minimalnych wielkości zmiany ceny została zapisana w rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej. Powodem stojącym za tą zmianą ma być „zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynków” (niestety w unijnym dokumencie brak rozwinięcia tej tezy).

Kluczowym parametrem decydującym o tym, jaki krok notowań zostanie przypisany do danej akcji jest płynność danego instrumentu. Dzieląc spółki na grupy, GPW opublikowała listę tabel określających kroki notowań w danej grupie. Tabele te wraz z wykazem odpowiadających im spółek publikujemy poniżej.

Rozważmy przykład CD Projektu, który ostatnio kilkukrotnie przekraczał poziom 100 zł za akcję. Obecnie jedna akcja ten spółki kosztuje 99,15 zł, a wobec tego, że obowiązuje ją tabela numer 4, to krok notowań wynosi 0,05 zł. Jeżeli jednak CD Projekt podrożeje do ponad 100 zł (lecz nie przekroczy 200 zł), wówczas krok notowań zostanie zwiększony do 0,10 zł. Z kolei, gdyby cena spadła poniżej 50 zł, to minimalna zmiana ceny akcji zostałaby zmniejszona do 0,02 zł.

Warto dodać, że złożenie zlecenia z "niewłaściwą" ceną może skutkować jego odrzuceniem przez dom maklerski - radzimy więc dziś zachować wyjątkową czujność.

Jak informuje GPW, najbliższa okresowa aktualizacja minimalnych kroków notowań dla kursów akcji i ETF będzie miała miejsce po ostatniej sesji marca 2019 r. W kolejnych latach aktualizacja kroków ma się odbywać raz w roku, jednak w sytuacjach szczególnych minimalny krok notowań może ulec zmianie w trybie nadzwyczajnym.

(Aktualizacja: nazwy tabel zostały ujednolicone z nazewnictwem przyjętym przez GPW).

(Planujemy kontynuację tematu)



Tabela 8 Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny ( w PLN) (krok notowania w PLN) 0 ≤ cena < 2 0,01 2 ≤ cena < 5 0,02 5 ≤ cena < 10 0,05 10 ≤ cena < 20 0,1 20 ≤ cena < 50 0,2 50 ≤ cena < 100 0,5 100 ≤ cena < 200 1 200 ≤ cena < 500 2 500 ≤ cena < 1 000 5 1 000 ≤ cena < 2 000 10 2 000 ≤ cena < 5 000 20 5 000 ≤ cena < 10000 50 10 000 ≤ cena < 20 000 100 20 000 ≤ cena < 50 000 200 50 000 ≤ cena 500

Tabela 9 Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny ( w PLN) (krok notowania w PLN) 0 ≤ cena < 5 0,01 5 ≤ cena < 10 0,02 10 ≤ cena < 20 0,05 20 ≤ cena < 50 0,1 50 ≤ cena < 100 0,2 100 ≤ cena < 200 0,5 200 ≤ cena < 500 1 500 ≤ cena < 1 000 2 1 000 ≤ cena < 2 000 5 2 000 ≤ cena < 5 000 10 5 000 ≤ cena < 10000 20 10 000 ≤ cena < 20 000 50 20 000 ≤ cena < 50 000 100 50 000 ≤ cena 200

Tabela 10

Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny ( w PLN) (krok notowania w PLN) 0 ≤ cena < 10 0,01 10 ≤ cena < 20 0,02 20 ≤ cena < 50 0,05 50 ≤ cena < 100 0,1 100 ≤ cena < 200 0,2 200 ≤ cena < 500 0,5 500 ≤ cena < 1 000 1 1 000 ≤ cena < 2 000 2 2 000 ≤ cena < 5 000 5 5 000 ≤ cena < 10000 10 10 000 ≤ cena < 20 000 20 20 000 ≤ cena < 50 000 50 50 000 ≤ cena 100

Tabela 11 Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny ( w PLN) (krok notowania w PLN) 0 ≤ cena < 20 0,01 20 ≤ cena < 50 0,02 50 ≤ cena < 100 0,05 100 ≤ cena < 200 0,1 200 ≤ cena < 500 0,2 500 ≤ cena < 1 000 0,5 1 000 ≤ cena < 2 000 1 2 000 ≤ cena < 5 000 2 5 000 ≤ cena < 10000 5 10 000 ≤ cena < 20 000 10 20 000 ≤ cena < 50 000 20 50 000 ≤ cena 50

Tabela 12 Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny ( w PLN) (krok notowania w PLN) 0 ≤ cena < 50 0,01 50 ≤ cena < 100 0,02 100 ≤ cena < 200 0,05 200 ≤ cena < 500 0,1 500 ≤ cena < 1 000 0,2 1 000 ≤ cena < 2 000 0,5 2 000 ≤ cena < 5 000 1 5 000 ≤ cena < 10000 2 10 000 ≤ cena < 20 000 5 20 000 ≤ cena < 50 000 10 50 000 ≤ cena 20

Tabela 13 Zakresy ceny Minimalna wielkość zmiany ceny ( w PLN) (krok notowania w PLN) 0 ≤ cena < 100 0,01 100 ≤ cena < 200 0,02 200 ≤ cena < 500 0,05 500 ≤ cena < 1 000 0,1 1 000 ≤ cena < 2 000 0,2 2 000 ≤ cena < 5 000 0,5 5 000 ≤ cena < 10000 1 10 000 ≤ cena < 20 000 2 20 000 ≤ cena < 50 000 5 50 000 ≤ cena 10

Nazwa Ticker Średnia liczba transakcji Tabela kroku notowania Krok notowania (W PLN)

ALIOR ALR 1842 11 0,05 ASSECOPOL ACP 1181 11 0,02 BZWBK BZW 1389 11 0,2 CCC CCC 1361 11 0,2 CYFRPLSAT CPS 1484 11 0,02 ENERGA ENG 2258 12 0,01 EUROCASH EUR 2046 12 0,01 JSW JSW 3695 12 0,02 KGHM KGH 5412 12 0,05 LOTOS LTS 2805 12 0,02 LPP LPP 821 11 5 MBANK MBK 1018 11 0,2 ORANGEPL OPL 1431 11 0,01 PEKAO PEO 3097 12 0,05 PGE PGE 2699 12 0,01 PGNIG PGN 1718 11 0,01 PKNORLEN PKN 4079 12 0,05 PKOBP PKO 3948 12 0,01 PZU PZU 3993 12 0,01 TAURONPE TPE 1307 11 0,01 AMICA AMC 144 10 0,2 AMREST EAT 142 10 0,5 BENEFIT BFT 61 9 5 BOGDANKA LWB 169 10 0,1 BORYSZEW BRS 347 10 0,01 BUDIMEX BDX 508 10 0,5 CDPROJEKT CDR 1925 11 0,05 CIECH CIE 843 11 0,05 CIGAMES CIG 827 11 0,01 COMARCH CMR 54 9 0,5 DINOPL DNP 740 11 0,05 EMPERIA EMP 72 9 0,2 ENEA ENA 1412 11 0,01 FAMUR FMF 77 9 0,02 FORTE FTE 101 10 0,1 GETINOBLE GNB 535 10 0,01 GPW GPW 369 10 0,05 GRUPAAZOTY ATT 769 11 0,05 GTC GTC 142 10 0,01 HANDLOWY BHW 591 10 0,1 INGBSK ING 322 10 0,5 INTERCARS CAR 82 10 0,5 KERNEL KER 585 10 0,05 KETY KTY 244 10 0,5 KRUK KRU 1182 11 0,2 LCCORP LCC 79 9 0,01 LIVECHAT LVC 217 10 0,05 MEDICALG MDG 113 10 0,2 MILLENNIUM MIL 589 10 0,01 NETIA NET 108 10 0,01 NEUCA NEU 134 10 0,5 ORBIS ORB 42 9 0,2 PFLEIDER PFL 129 10 0,05 PKPCARGO PKP 261 10 0,1 PLAY PLY 1822 11 0,02 POLIMEXMS PXM 2011 12 0,01 ROBYG ROB 148 10 0,01 SANOK SNK 57 9 0,1 STALPROD STP 128 10 1 WAWEL WWL 52 9 5 11BIT 11B 218 10 0,2 ABCDATA ABC 129 10 0,01 ABPL ABE 25 9 0,1 ACAUTOGAZ ACG 11 9 0,1 AGORA AGO 37 9 0,05 AILLERON ALL 48 9 0,05 ALCHEMIA ALC 30 9 0,01 ALTUSTFI ALI 32 9 0,05 ALUMETAL AML 81 10 0,1 APATOR APT 40 9 0,1 ASBIS ASB 99 10 0,01 ASSECOBS ABS 13 9 0,1 ASSECOSEE ASE 15 9 0,05 ASTARTA AST 36 9 0,2 ATAL 1AT 28 9 0,1 AUTOPARTN APR 77 9 0,01 BAHOLDING BAH 36 9 0,05 BIOTON BIO 166 10 0,01 BOS BOS 112 10 0,01 BRASTER BRA 227 10 0,01 BYTOM BTM 94 10 0,01 CFI CFI 202 10 0,01 CLNPHARMA CLN 195 10 0,05 COMP CMP 7 8 0,5 CORMAY CRM 282 10 0,01 DEBICA DBC 10 9 0,5 DOMDEV DOM 36 9 0,2 ECHO ECH 156 10 0,01 EKOEXPORT EEX 110 10 0,01 ELBUDOWA ELB 36 9 0,2 ELEMENTAL EMT 107 10 0,01 ENTER ENT 13 9 0,1 FERRO FRO 27 9 0,05 GETBACK GBK 234 10 0,02 GETIN GTN 178 10 0,01 GPRE GPR 102 10 0,01 GROCLIN GCN 117 10 0,01 IDEABANK IDA 30 9 0,1 IMPEXMET IPX 176 10 0,01 KOGENERA KGN 20 9 0,2 KOPEX KPX 85 10 0,01 KREZUS KZS 186 10 0,01 LENTEX LTX 60 9 0,02 LUBAWA LBW 123 10 0,01 MABION MAB 98 10 0,2 MANGATA MGT 16 9 0,5 MCI MCI 39 9 0,02 MENNICA MNC 7 8 0,2 MIRBUD MRB 203 10 0,01 MLPGROUP MLG 3 8 0,2 MONNARI MON 120 10 0,01 MOSTALZAB MSZ 118 10 0,01 NEWAG NWG 40 9 0,05 OPONEO.PL OPN 57 9 0,1 PBKM BKM 16 9 0,2 PCCROKITA PCR 59 9 0,5 PCM PCM 30 9 0,1 PEP PEP 74 9 0,05 PHN PHN 18 9 0,05 POLICE PCE 12 9 0,1 POLNORD PND 130 10 0,01 POLWAX PWX 59 9 0,05 PRAIRIE PDZ 153 10 0,01 RAFAKO RFK 219 10 0,01 RAINBOW RBW 33 9 0,1 SELVITA SLV 91 10 0,1 SERINUS SEN 115 10 0,01 SNIEZKA SKA 6 8 0,5 STALEXP STX 107 10 0,01 STELMET STL 11 9 0,05 TORPOL TOR 53 9 0,02 TRAKCJA TRK 202 10 0,01 URSUS URS 671 11 0,01 VIGOSYS VGO 11 9 1 VISTULA VST 85 10 0,01 WIELTON WLT 123 10 0,02 WIRTUALNA WPL 50 9 0,1 WORKSERV WSE 17 9 0,01 XTB XTB 26 9 0,01 ZEPAK ZEP 103 10 0,02 4FUNMEDIA 4FM 17 9 0,02 AATHOLD AHL 3 8 0,2 ABADONRE ABA 7 8 0,05 ABMSOLID ABM 13 9 0,05 ACTION ACT 168 10 0,01 ADIUVO ADV 11 9 0,05 AGROTON AGT 133 10 0,01 AIRWAY AWM 64 9 0,01 ALTA AAT 5 8 0,02 AMBRA AMB 26 9 0,05 APLISENS APN 4 8 0,1 APSENERGY APE 11 9 0,01 ARCHICOM ARH 12 9 0,05 ARCTIC ATC 55 9 0,01 ARCUS ARC 6 8 0,02 ARTERIA ARR 14 9 0,02 ARTIFEX ART 19 9 0,02 ASMGROUP ASM 15 9 0,01 ATENDE ATD 10 9 0,01 ATLANTAPL ATP 19 9 0,01 ATLANTIS ATS 45 9 0,01 ATLASEST ATL 2 8 0,01 ATM ATM 11 9 0,05 ATMGRUPA ATG 24 9 0,01 ATREM ATR 14 9 0,01 AUGA AUG 5 8 0,02 AVIAAML AAL 40 9 0,02 AVIASG ASG 11 9 0,05 AWBUD AWB 12 9 0,01 BALTONA BAL 18 9 0,01 BBIDEV BBD 43 9 0,01 BEDZIN BDZ 12 9 0,1 BEST BST 4 8 0,2 BETACOM BCM 8 8 0,1 BGZBNPP BGZ 11 9 0,2 BIK BIK 11 9 0,05 BIOMEDLUB BML 97 10 0,01 BOWIM BOW 17 9 0,01 BSCDRUK BSC 5 8 0,2 BUMECH BMC 362 10 0,01 BUWOG BWO 11 11 0,1 BZWBK2 BZ2 13 0,05 CAPITAL CPA 18 9 0,01 CDRL CDL 12 9 0,1 CELTIC CPD 5 8 0,05 CEZ CEZ 952 11 0,05 CHEMOS CHS 54 9 0,01 CITYSERV CTS 10 8 0,1 CNT CNT 11 9 0,02 COGNOR COG 36 9 0,01 COLIAN COL 29 9 0,01 CPGROUP CPG 4 8 0,05 CUBEITG CTG 71 9 0,01 CZTOREBKA CZT 16 9 0,01 DECORA DCR 15 9 0,05 DEKPOL DEK 8 8 0,2 DELKO DEL 15 9 0,05 DGA DGA 13 9 0,01 DREWEX DRE 15 9 0,01 DROZAPOL DPL 13 9 0,01 EDINVEST EDI 5 8 0,01 EFEKT EFK 12 9 0,1 ELEKTROTI ELT 18 9 0,02 ELKOP EKP 291 10 0,01 ELZAB ELZ 6 8 0,05 EMCINSMED EMC 1 8 0,05 ENAP ENP 5 8 0,01 ENELMED ENE 5 8 0,1 ENERGOINS ENI 71 9 0,01 ERBUD ERB 15 9 0,1 ERG ERG 14 9 0,2 ERGIS EGS 28 9 0,02 ESOTIQ EAH 27 9 0,1 ESSYSTEM ESS 5 8 0,02 ESTAR EST 41 9 0,01 EUCO EUC 26 9 0,1 EUROHOLD EHG 0 8 0,01 EUROTEL ETL 11 9 0,1 EVEREST EVE 7 8 0,01 EXILLON EXL 29 9 0,02 FASING FSG 18 9 0,05 FASTFIN FFI 11 9 0,01 FEERUM FEE 12 9 0,05 FENGHUA FGT 4 8 0,1 FERRUM FER 17 9 0,01 FORTUNA FEG 55 9 0,1 GEKOPLAST GKP 11 9 0,05 GINOROSSI GRI 47 9 0,01 GLCOSMED GLC 11 9 0,01 GOBARTO GOB 31 9 0,02 GORENJE GRV 10 9 0,1 GRAVITON GRT 13 9 0,01 GRODNO GRN 15 9 0,05 HARPER HRP 14 9 0,01 HELIO HEL 21 9 0,05 HERKULES HRS 32 9 0,01 HOLLYWOOD HLD 3 8 0,01 HUBSTYLE HUB 19 9 0,01 HYDROTOR HDR 8 8 0,2 I2DEV I2D 20 9 0,05 IALBGR IAG 301 10 0,01 IFCAPITAL IFC 23 9 0,01 IFIRMA IFI 32 9 0,01 IIAAV IIA 248 11 0,01 IMCOMPANY IMC 14 9 0,05 IMMOBILE GKI 23 9 0,01 IMPEL IPL 10 8 0,2 IMPERA IMP 12 9 0,01 IMS IMS 6 8 0,02 INC INC 11 9 0,01 INDATA IDT 85 10 0,01 INDYKPOL IND 9 8 0,5 INPRO INP 4 8 0,05 INSTALKRK INK 20 9 0,05 INTERAOLT IRL 16 9 0,05 INTERFERI INF 4 8 0,02 INTERSPPL IPO 16 9 0,01 INTROL INL 11 9 0,02 INVISTA INV 12 9 0,01 IPOPEMA IPE 14 9 0,01 ITMTRADE ITM 227 10 0,01 IZOBLOK IZB 17 9 0,5 IZOLACJA IZO 13 9 0,01 IZOSTAL IZS 12 9 0,02 JHMDEV JHM 30 9 0,01 JJAUTO JJO 0 8 0,05 JWCONSTR JWC 22 9 0,01 JWWINVEST JWW 12 9 0,01 K2INTERNT K2I 12 9 0,05 KANIA KAN 37 9 0,01 KBDOM KBD 8 8 0,02 KCI KCI 69 9 0,01 KGL KGL 3 8 0,2 KINOPOL KPL 11 9 0,05 KOMPAP KMP 1 8 0,05 KOMPUTRON KOM 42 9 0,02 KONSSTALI KST 12 9 0,1 KPPD KPD 1 8 0,2 KRAKCHEM KCH 10 9 0,01 KREC KRC 11 9 0,02 KREDYTIN KRI 4 8 0,2 KRKA KRK 40 9 1 KRUSZWICA KSW 16 9 0,2 KRVITAMIN KVT 11 9 0,01 KSGAGRO KSG 40 9 0,01 LABOPRINT LAB 11 9 0,05 LARQ LRQ 20 9 0,05 LENA LEN 23 9 0,01 LIBET LBT 16 9 0,01 LOKUM LKD 6 8 0,1 LSISOFT LSI 21 9 0,05 MAKARONPL MAK 3 8 0,02 MARVIPOL MVP 13 0,01 MASTERPHA MPH 12 9 0,01 MAXCOM MXC 40 9 0,1 MBWS MBW 311 10 0,1 MDIENERGIA MDI 24 9 0,01 MEDIACAP MCP 10 9 0,01 MEDIATEL MTL 4 8 0,01 MERCATOR MRC 35 9 0,05 MERCOR MCR 14 9 0,05 MEXPOLSKA MEX 17 9 0,01 MFO MFO 18 9 0,1 MILKILAND MLK 34 9 0,01 MIRACULUM MIR 19 9 0,01 MOJ MOJ 3 8 0,01 MOL MOL 1212 11 0,02 MORIZON MZN 7 8 0,01 MOSTALPLC MSP 19 9 0,02 MOSTALWAR MSW 39 9 0,01 MUZA MZA 3 8 0,02 MWTRADE MWT 8 8 0,05 NANOGROUP NNG 13 0,01 NETMEDIA NEM 2 8 0,05 NORTCOAST NCT 11 9 0,02 NOVITA NVT 11 9 0,1 NOWAGALA CNG 25 9 0,01 NTTSYSTEM NTT 15 9 0,01 ODLEWNIE ODL 9 8 0,02 OEX OEX 4 8 0,1 OPENFIN OPF 28 9 0,01 OPTEAM OPM 8 8 0,02 ORCOGROUP OPG 10 8 0,01 ORION ORN 7 8 0,5 ORZBIALY OBL 32 9 0,05 OTLOG OTS 5 8 0,2 OTMUCHOW OTM 14 9 0,01 OVOSTAR OVO 5 8 0,5 PAMAPOL PMP 9 8 0,01 PANOVA NVA 16 9 0,1 PATENTUS PAT 7 8 0,01 PCCEXOL PCX 14 9 0,01 PCCINTER PCI 11 9 0,01 PEKABEX PBX 4 8 0,1 PEMANAGER PEM 14 9 0,1 PEPEES PPS 23 9 0,01 PGO PGO 11 9 0,02 PGSSOFT PSW 23 9 0,05 PLASTBOX PLX 13 9 0,01 PLATYNINW PIW 18 9 0,01 PLAYWAY PLW 44 9 0,2 PLAZACNTR PLZ 19 9 0,01 PMPG PGM 18 9 0,01 POLMED POM 9 8 0,02 POZBUD POZ 19 9 0,01 PRAGMAFA PRF 11 9 0,05 PRAGMAINK PRI 12 9 0,05 PRIMAMODA PMA 16 9 0,02 PROCAD PRD 8 8 0,01 PROCHEM PRM 12 9 0,1 PROCHNIK PRC 65 9 0,01 PROJPRZEM PJP 18 9 0,05 PROTEKTOR PRT 14 9 0,01 PROVIDENT IPF 658 11 0,01 PULAWY ZAP 17 9 0,5 QUANTUM QNT 15 9 0,05 QUERCUS QRS 36 9 0,02 QUMAK QMK 123 10 0,01 R22 R22 13 0,01 R22-PDA R22A 13 0,01 RADPOL RDL 42 9 0,01 RAFAKO-PDA RFKA 10 0,01 RAFAMET RAF 11 9 0,05 RANKPROGR RNK 75 9 0,01 RAWLPLUG RWL 24 9 0,02 REDAN RDN 14 9 0,01 REDWOOD RWD 16 9 0,01 RELPOL RLP 11 9 0,02 REMAK RMK 11 9 0,05 RESBUD RES 47 9 0,01 RONSON RON 21 9 0,01 ROPCZYCE RPC 23 9 0,1 RUBICON RBC 12 9 0,01 SANTANDER SAN 16855 13 0,01 SANWIL SNW 4 8 0,01 SARE SAR 9 8 0,2 SECOGROUP SWG 4 8 0,1 SEKO SEK 3 8 0,05 SELENAFM SEL 7 8 0,1 SETANTA SET 8 8 0,05 SFINKS SFS 57 9 0,01 SILVANO SFG 19 9 0,05 SIMPLE SME 4 8 0,05 SKARBIEC SKH 43 9 0,1 SKYLINE SKL 6 8 0,01 SLEEPZAG SLZ 5 8 0,05 SOHODEV SHD 30 9 0,01 SOLAR SOL 13 9 0,01 SONEL SON 12 9 0,02 SOPHARMA SPH 0 8 0,05 STALPROFI STF 8 8 0,1 SUNEX SNX 12 9 0,01 SUWARY SUW 6 8 0,05 SWISSMED SWD 11 9 0,01 SYGNITY SGN 70 9 0,01 SYNEKTIK SNT 14 9 0,05 SYNTHOS SNS 791 11 0,01 TALANX TNX 1485 11 0,1 TALEX TLX 12 9 0,05 TARCZYNSKI TAR 15 9 0,05 TATRY TMR 1 8 1 TERMOREX TRR 12 9 0,01 TESGAS TSG 12 9 0,01 TIM TIM 16 9 0,02 TOWERINVT TOW 13 9 0,1 TOWERINVT-PDA TOWA 0 9 0,1 TOYA TOA 11 9 0,05 TRANSPOL TRN 22 9 0,02 TRITON TRI 18 9 0,01 TXM TXM 8 8 0,02 ULMA ULM 4 8 0,5 UNIBEP UNI 23 9 0,02 UNICREDIT UCG 18343 13 0,01 UNIMA U2K 17 9 0,01 UNIMOT UNT 62 9 0,1 UNIWHEELS UNW 74 9 1 VENTUREIN VTI 4 8 0,05 VINDEXUS VIN 50 9 0,02 VISTAL VTL 74 9 0,01 VIVID VVD 70 9 0,01 VOTUM VOT 20 9 0,05 VOXEL VOX 13 9 0,05 WADEX WAX 16 9 0,02 WARIMPEX WXF 11 9 0,02 WASKO WAS 45 9 0,01 WDX WDX 13 9 0,05 WIKANA WIK 4 8 0,01 WITTCHEN WTN 11 9 0,05 WOJAS WOJ 13 9 0,02 YOLO YOL 45 9 0,01 ZAMET ZMT 6 8 0,01 ZPUE PUE 6 8 1 ZUE ZUE 17 9 0,02 ZYWIEC ZWC 7 8 2 06MAGNA 06N 36 9 0,01 08OCTAVA 08N 9 8 0,01 ALMA ALM 203 10 0,01 B3SYSTEM B3S 2 8 0,01 BERLING BRG 2 8 0,02 CALATRAVA CTC 33 9 0,01 COALENERG CLE 24 9 0,01 COMPERIA CPL 1 8 0,05 DROP DRP 9 8 0,01 FAM FAM 21 9 0,01 FMG FMG 2 8 0,01 FON FON 279 10 0,01 FOTA FOT 81 10 0,01 HYPERION HYP 69 9 0,01 IBSM IBS 1 8 0,2 IDMSA IDM 4 8 0,01 IFSA IFR 85 10 0,01 INDYGO IDG 8 8 0,01 INTERBUD ITB 13 9 0,01 IQP IQP 4 8 0,01 KDMSHIPNG KDM 5 8 0,02 KERDOS KRS 20 9 0,01 LARK LRK 32 9 0,01 MEGARON MEG 0 8 0,1 MNI MNI 31 9 0,01 MOBRUK MBR 1 8 0,2 NEWWORLDR NWR 0 8 0,01 PBG PBG 571 10 0,01 PBSFINANSE PBF 1 8 0,01 PCGUARD PCG 13 9 0,01 PEIXIN PEX 5 8 0,01 PEMUG PMG 1 8 0,01 REGNON REG 1 8 0,01 REINHOLD RHD 5 8 0,01 SADOVAYA SGR 9 8 0,01 SCOPAK SCO 0 8 0,01 SKOTAN SKT 52 9 0,01 STAPORKOW ZUK 10 8 0,02 STARHEDGE SHG 8 8 0,01 WILBO WLB 27 9 0,01 WINVEST WIS 5 8 0,01 WISTIL WST 2 8 0,5 ZASTAL ZST 5 8 0,01 ZREMB ZRE 4 8 0,01 2CPARTNER 2CP 2 8 0,01 2INTELLECT 2IT 3 8 0,01 4MOBILITY 4MB 5 8 0,1 5THAVENUE 5AH 1 8 0,02 71MEDIA 71M 4 8 0,02 7FIT 7FT 3 8 0,01 ABAK ABK 0 8 0,01 ABSINVEST AIN 9 8 0,01 ACARTUS ACA 3 8 0,01 ACKERMAN ACK 1 8 0,05 ACREBIT ACR 35 9 0,01 ADFORM ADF 1 8 0,05 ADVERTIGO AVE 1 8 0,01 AERFINANC AER 3 8 0,01 AFHOL AFH 11 9 0,01 AGROLIGA AGL 8 8 0,1 AGROMEP AGP 0 8 0,1 AITON AIT 5 8 0,01 AKCEPTFIN AFC 5 8 0,01 ALDA ALD 4 8 0,02 ALEJA ALS 33 9 0,01 ALUMAST ALU 2 8 0,01 ANALIZY AOL 2 8 0,2 APANET APA 3 8 0,02 APIS ASA 5 8 0,01 APS APS 1 8 0,02 AQUABB AQU 2 8 0,1 AQUAPOZ AQA 5 8 0,05 AQUATECH AQT 4 8 1 ARAMUS ARA 3 8 0,01 ARENAPL ARE 1 8 0,02 ARI ARI 1 8 0,01 ARRINERA ARX 6 8 0,02 ARTP TYP 2 8 0,01 ASTRO ASR 5 8 0,01 ATCCARGO ATA 3 8 0,02 ATHOS AVC 8 8 0,01 AUTOSPA ASP 7 8 0,01 AUXILIA AUX 11 9 0,2 AZTEC AZC 6 8 0,01 BALTICON BLT 2 8 0,1 BBCONSULT BBA 7 8 0,02 BETOMAX BTX 0 8 0,01 BINARY BHX 3 8 0,01 BIOERG BER 24 9 0,01 BIOFACTOR BFC 1 8 0,02 BIOGENED BGD 2 8 0,1 BIOMASS BEP 31 9 0,01 BIOMAXIMA BMX 10 8 0,02 BIOPLANET BIP 1 8 0,05 BITEVIL BIT 259 10 0,01 BIZTECH BTK 209 10 0,01 BLACKPOIN BPN 3 8 0,01 BLIRT BLR 2 8 0,01 BLOOBER BLO 89 10 0,05 BLUMERANG BLU 0 8 0,01 BOA BOA 3 8 0,01 BOOMERANG BMR 13 9 0,01 BORUTA BRU 22 9 0,01 BPX BPX 0 8 0,01 BRAS BSA 37 9 0,01 BROADGATE BDG 5 8 0,01 BVT BVT 4 8 0,01 CALESCO CLS 1 8 0,01 CAMBRIDGE CAM 13 0,01 CASPAR CSR 0 8 0,1 CCS CCS 3 8 0,01 CCTOOLS CCT 1 8 0,01 CENTURION CTF 3 8 0,01 CEREALPLT CRP 1 8 0,1 CFBPS CFB 1 8 0,05 CHERRY CHP 13 0,02 CIASTZKRA CZK 2 8 0,01 CLOUD CLD 11 9 0,2 COLUMBUS CLC 16 9 0,01 COMECO CMC 9 8 0,01 COPERNIC CRS 2 8 0,1 CORELENS COR 6 8 0,01 CSY CSY 2 8 0,02 CWA CWA 13 0,01 CZARNKOW BRO 4 8 0,01 DAMFINW DIN 25 9 0,01 DANKS DNS 3 8 0,01 DCD DCD 3 8 0,01 DEKTRA DKR 5 8 0,1 DEVORAN DEV 8 8 0,01 DIGITAL DGL 1 8 0,01 DOMENOMAN DOA 0 8 0,01 DOMLEK DLK 1 8 0,05 DOOK DOK 13 0,01 DYWILAN DYW 0 8 0,02 EASTSIDE ESC 3 8 0,01 EASYCALL ECL 2 8 0,02 EBC EBC 7 8 0,01 EC2 EC2 21 9 0,01 EDISON EDN 1 8 0,01 EFIXDM EFX 1 8 0,02 EKIOSK EKS 5 8 0,01 EKOBOX EBX 2 8 0,01 EKOPOL EGH 2 8 0,01 EMMERSON EMM 3 8 0,01 EMONT ELM 1 8 0,01 EMUZYKA EMU 5 8 0,02 EONET EON 7 8 0,05 ERNE ERN 10 9 0,01 ERS ERS 8 8 0,01 ESKIMOS ESK 2 8 0,01 EUROSNACK ECK 2 8 0,01 EUROTAX ETX 4 8 0,02 EXAMOBILE EXA 4 8 0,01 EXCELLENC EXC 1 8 0,01 EXOUPOS GEU 4 8 0,1 FARM51 F51 178 10 0,01 FHDOM FHD 2 8 0,02 FLUID FLD 49 9 0,01 FOREVEREN FOR 98 10 0,01 FORPOSTA FPO 6 8 0,01 GALVO GAL 3 8 0,01 GENOMED GEN 2 8 0,1 GENRG GNG 6 8 0,01 GEOTERM GTP 1 8 0,02 GEOTRANS GTS 12 9 0,01 GEOTREKK GTK 9 8 0,01 GKSKAT GKS 4 8 0,01 GLGPHARMA GLG 16 9 0,01 GOLAB GOL 2 8 0,01 GOTFI GTF 1 8 0,05 GOVENA GOV 13 0,01 GPPI GPP 0 8 0,01 GREMPCO GRM 9 8 0,01 GRMEDIA GME 13 0,02 GRUPAEMM GEM 3 8 0,01 GRUPAHRC HRC 0 8 0,02 GRUPAREC GRC 5 8 0,2 GTRINITY GTY 1 8 0,02 GWARANT GWR 2 8 0,02 HAMBURGER MRH 1 8 0,01 HGAMES HBG 13 0,01 HMINWEST HMI 2 8 0,2 HORTICO HOR 1 8 0,02 HURTIMEX HRT 1 8 0,01 HYDRAPRES HPS 1 8 0,01 IAI IAI 7 8 0,1 IBCPOLSKA IBC 0 8 0,01 ICPD ICD 0 8 0,01 ICPGROUP ICP 0 8 0,02 IFM IFM 2 8 0,01 IFUN4ALL IF4 50 9 0,01 IGORIA IGT 1 8 0,01 INBOOK INB 7 8 0,01 INCANA ICA 1 8 0,01 INDOS INS 2 8 0,02 INFOSCAN IST 43 9 0,02 INFOSYS IFS 3 8 0,01 INFRA IFA 8 8 0,01 INNOGENE IGN 11 9 0,01 INTELIWIS ITL 16 9 0,01 INTERNITY INT 1 8 0,01 INVESTEKO IVE 1 8 0,01 INWESTPL INW 4 8 0,01 IPODS IOD 6 8 0,01 ISIAG ISG 1 8 0,01 JRHOLDING JRH 4 8 0,01 JUJUBEE JJB 67 9 0,02 JWA JWA 29 9 0,01 KANCELWEC KPI 9 8 0,02 KBJ KBJ 2 8 0,1 KKHERBAL KKH 50 9 0,01 KLEBAINV KIN 3 8 0,01 KLON KLN 2 8 0,01 KME KME 11 9 0,1 KOFAMA KFM 3 8 0,02 KORBANK KOR 1 8 0,02 KUPIEC KPC 5 8 0,01 LANGLOO LAN 11 9 0,01 LAURENPES LPS 16 9 0,01 LETUS LET 14 9 0,01 LGTRADE LGT 4 8 0,01 LKDESIGN LKS 1 8 0,05 LSTECHHOM LSH 16 9 0,01 LUG LUG 15 9 0,02 LUKARDI LUK 59 9 0,01 MADKOM MAD 5 8 0,01 MAKOLAB MLB 3 8 0,02 MAKORA MRA 2 8 0,01 MALKOWSKI MMA 0 8 0,01 MAXIMUS MAX 1 8 0,01 MAXIPIZZA MXP 3 8 0,01 MBFGROUP MBF 12 9 0,01 MBPARTNER MBP 7 8 0,01 MEDAPP MDA 10 9 0,01 MEDCAMP MDP 0 8 0,01 MEDGALIC MGC 4 8 0,01 MEDIANPOL MDN 2 8 0,01 MEGASONIC MGA 4 8 0,02 MENNICASK MNS 3 8 0,05 MERA MER 2 8 0,01 MERIT MEI 5 8 0,01 MERLINGRP MRG 14 9 0,01 METROPOLIS MRS 1 8 0,02 MFOOD MFD 1 8 0,05 MGAMES MGS 147 10 0,01 MIDVEN MID 2 8 0,5 MILKPOL MLP 5 8 0,01 MINERAL MND 2 8 0,01 MINOX MNX 16 9 0,01 MMAKERS MMF 4 8 0,02 MMCPL MMC 4 8 0,02 MOBIMEDIA MMS 38 9 0,01 MODE MOE 8 8 0,01 MODECOM MOD 5 8 0,1 MODERNCOM MCE 0 8 0,01 MPAY MPY 1 8 0,01 MPLVERBUM VER 3 8 0,01 MTRANS MTS 119 10 0,01 NEPTIS YAN 3 8 0,5 NESTMEDIC NST 43 9 0,02 NETWISE NTW 1 8 0,1 NEXTBIKE NXB 14 9 0,5 NFPL NFP 16 9 0,01 NOTORIA NTS 0 8 0,05 NOVAVIS NVV 16 9 0,01 NOVINA NOV 5 8 0,01 NWAI NWA 3 8 0,01 ONICO ONC 20 9 0,5 ORGANIC ORG 2 8 0,02 ORPHEE ORP 24 9 0,01 OUTDOORZY OUT 17 9 0,01 PARCELTEC PTE 2 8 0,02 PARTNER PRN 12 9 0,01 PATFUND PFD 1 8 0,01 PHARMENA PHR 6 8 0,2 PHOTON PEN 11 9 0,01 PIK PIK 8 8 0,01 PILAB PIL 19 9 0,1 PLANETINN PIG 10 8 0,01 PLASMA PSM 1 8 0,02 PLATIGE PLI 28 9 0,1 PLGROUP PLG 96 10 0,01 POLMAN PLM 3 8 0,01 POLMT PME 0 8 0,1 POLTRONIC PTN 1 8 0,01 PRESENT24 P24 58 9 0,01 PRESTO PST 7 8 0,01 PRIME PMT 37 9 0,1 PROLOG PRL 1 8 0,1 PROMISE PRO 1 8 0,02 PRYMUS PRS 6 8 0,05 PTWP PTW 1 8 0,1 PYLON PYL 3 8 0,01 QUARKVENT QRK 3 8 0,01 QUART QRT 2 8 0,01 QUBICGMS QUB 54 9 0,01 READGENE RDG 2 8 0,01 REMEDIS REM 3 8 0,01 REMORSOL RSP 7 8 0,01 REVITUM REV 1 8 0,01 ROBINSON RBS 6 8 0,05 ROCCA RCA 1 8 0,01 ROTOPINO ROT 0 8 0,02 RSY RSY 3 8 0,02 S4E S4E 1 8 0,1 SAKANA SKN 1 8 0,01 SAPLING SAP 8 8 0,01 SCPFL SCP 7 8 0,1 SESCOM SES 2 8 0,2 SEVENET SEV 1 8 0,01 SFD SFD 1 8 0,01 SFERANET SFN 15 9 0,01 SFKPOLKAP SFK 11 9 0,01 SILESIA SSO 5 8 0,01 SITE STE 19 9 0,01 SLASKIEKA SLK 68 9 0,01 SMSKREDYT SMS 2 8 0,01 SOFTBLUE SBE 27 9 0,01 SPARKVC SPK 2 8 0,01 STANDREW STD 4 8 0,05 STEMCELLS SCS 2 8 0,01 STOPKLA STK 4 8 0,05 STOPPOINT STO 7 8 0,01 SUMMALING SUL 2 8 0,1 SUNTECH SUN 5 8 0,01 SYMBIO SYM 2 8 0,02 SZAR SZR 3 8 0,01 TAMEX TOS 5 8 0,01 TAXNET TXN 2 8 0,01 TAXUSFUND TXF 13 9 0,01 TBULL TBL 8 8 1 TECHINVGR TIG 13 9 0,01 TECHMADEX TDX 1 8 0,05 TELEHORSE TLH 32 9 0,01 TELEMEDPL TMP 3 8 0,01 TELESTO TLO 0 8 0,05 TELESTR TLS 4 8 0,1 TELGAM TLG 3 8 0,01 TELIANI TLV 4 8 0,01 TERMO2PWR T2P 93 10 0,01 TERMOEXP TME 1 8 0,02 UHYECA ECA 6 8 0,01 UNIFIED UFC 34 9 0,05 UNITED UTD 24 9 0,01 VAKOMTEK VKT 1 8 0,01 VARSAVVR VVR 19 9 0,01 VCP VCP 1 8 0,01 VERBICOM VRB 2 8 0,01 VIATRON VIA 0 8 0,02 VIDIS VDS 2 8 0,02 VOICETEL VOI 2 8 1 WDBBU WDB 2 8 0,02 WERTHHOLZ WHH 0 8 0,01 WIERZYCL WRL 4 8 0,01 WODKAN WOD 0 8 0,05 XPLUS XPL 6 8 0,01 XTPL XTP 13 0,01 01CYBATON 01C 12 9 0,01 ADMIRAL ADM 14 9 0,01 AEDES AED 2 8 0,01 ALKAL ALK 1 8 0,01 ARTNEWMED ANM 9 8 0,01 ASSETUS ASS 3 8 0,01 ATONHT ATO 2 8 0,01 B2BPARTNER B2B 18 9 0,01 BALTICINV BCI 12 9 0,01 BGE BGE 2 8 0,01 BLUETAX BTG 2 8 0,01 BPC BPC 20 9 0,01 COMPRESS COM 1 8 0,01 CTE CTE 1 8 0,02 CWPE CWP 8 8 0,01 DASE DFG 1 8 0,01 DENTAMDC DAM 1 8 0,01 DORADCY24 D24 4 8 0,01 ECERAMICS ECR 3 8 0,01 ECOTECH ECO 1 8 0,01 EFENERGII EFE 19 9 0,01 EKOKOGEN EKG 1 8 0,01 ELQ ELQ 3 8 0,01 EQUITIER ETR 3 8 0,01 EUROCENT ERC 2 8 0,01 EZO EZO 0 8 0,01 FABRYKAKD FKD 35 9 0,01 FACHOWCY FAV 44 9 0,01 FINHOUSE FIN 0 8 0,01 FITEN FTN 0 8 0,01 FUTURIS FUT 1 8 0,01 GENERGY GNR 5 8 0,01 GLOBALTR GTR 6 8 0,01 GRAPHIC GRP 7 8 0,01 GREENENER GRE 0 8 0,01 GRJAGUAR GJA 16 9 0,01 HEFAL HEF 2 8 0,01 HETAN HTN 9 8 0,01 HFTGROUP HFT 6 8 0,05 HOTBLOK HOT 1 8 0,01 I3D I3D 28 9 0,01 IDH IDH 1 8 0,01 IMAGIS IMG 1 8 0,01 INVICO IVC 1 8 0,01 IU IUS 1 8 0,02 JANTAR JAN 2 8 0,01 LASERMED LSR 3 8 0,01 LIBERTY LTG 1 8 0,01 LOGZACT LGZ 0 8 0,5 LOKATYBUD LBD 0 8 0,01 LOYD LYD 66 9 0,01 LUXIMA LUX 4 8 0,01 LZMO LZM 2 8 0,01 M4B M4B 8 8 0,2 MARKA MRK 1 8 0,01 MARSOFT MAR 5 8 0,01 MGMSYS MGM 1 8 0,01 MILESTONE MMD 2 8 0,01 MOBINI MOB 3 8 0,02 MOMO MOM 30 9 0,01 MOTORICUS MTR 4 8 0,01 NANOTEL NAN 2 8 0,01 NAVIMORIN NIN 3 8 0,01 OPTIZENLB OPT 1 8 0,01 ORZLOPONY ORL 0 8 0,01 PCHVENTURE PCV 3 8 0,01 PFMEDICAL PFM 3 8 0,05 PGPPOLONI PGP 0 8 0,01 POLINW PIS 12 9 0,01 PREFABET PBB 1 8 0,01 PREMFOOD PFR 1 8 0,01 PREMIUMF PMF 1 8 0,01 PROPERTYF PLE 2 8 0,01 PROVECTA PRV 3 8 0,01 ROVITA ROV 1 8 0,01 RUCHCHORZ RCW 1 8 0,01 RUNICOM RUN 1 8 0,01 SPAC1 SP1 3 8 0,01 STARFIT SFI 45 9 0,01 SURFLAND SSK 6 8 0,01 SWISSPSM SWP 1 8 0,01 SYNERGA SNG 7 8 0,01 TROPHYRES TPR 9 8 0,01 VEDIA VED 4 8 0,01 VELTO VEL 14 9 0,01 VERTE VTE 3 8 0,01 VISION VIV 0 8 0,01 WBAY WBY 3 8 0,01 WESTREAL WRE 2 8 0,01 XSYSTEM XSM 8 8 0,01 ETFDAX 13 0,1 ETFSP500 13 0,01 ETFW20L 13 0,05 PAGED PGD 18 9 0,2 VANTAGE VTG 20 9 0,01 AMPLI APL 0 8 0,01 BUDOPOL BDL 25 9 0,01 CCENERGY CCE 0 8 0,01 HAWE HWE 79 9 0,01 IDEON IDE 0 8 0,01 PETROLINV OIL 362 10 0,01 EGB EGB 1 8 0,1 BDF BDF 0 8 0,2 BIOMAX BIM 0 8 0,01 GCINVEST GCI 1 8 0,01

Michał Żuławiński