Zarząd Airway Medix komentuje sprzedaż akcji

Zarząd Airway Medix postanowił odnieść się do kontrowersyjnej sprzedaży akcji swojej spółki. Przedstawiciele spółki wskazują, że zaangażowanie głównego akcjonariusza pozostaje niezmienione, a przełożenie publikacji raportu nie miało związku z transakcjami na akcjach.

- Wobec obserwowanych w ostatnich dniach wzrostów kursu akcji Airway Medix na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jednostkowe transakcje sprzedaży akcji przeprowadzone przez niektórych członków zarządu lub wiodących akcjonariuszy mogą budzić pytania lub komentarze obserwatorów rynku i naszych inwestorów. W związku z tym Zarząd zdecydował się opublikować niniejszy komentarz do najczęściej pojawiających się pytań i uwag środowiska inwestorskiego - czytamy w komentarzu przesłanym Bankier.pl.

- W naszej zgodnej ocenie, zarządu i kluczowych akcjonariuszy, Airway Medix osiąga swoje dawno zaplanowane cele i jest na dobrej drodze do komercjalizacji poszczególnych technologii. W tym przekonaniu nie jesteśmy odosobnieni, skoro sprzedaż akcji przez członków zarządu lub wiodącego akcjonariusza znalazła swoją odpowiedź w popycie inwestorów - informuje zarząd. - Wobec osiągniętych przez spółkę w ostatnim czasie celów oraz widocznego rosnącego zainteresowania akcjami Airway Medix nie powinno dziwić, że ich pewna liczba została zaoferowana rynkowi przez osoby zarządzające. Co najistotniejsze po ostatnich transakcjach nadal dominującym akcjonariuszem w spółce pozostaje Adiuvo Investments, posiadając ponad 42 proc. akcji w Airway Medix i niezmiennie przez wiele lat inwestując w rozwój produktów AirwayMedix - dodają przedstawiciele spółki.

Sprzedano blisko 4 proc. całkowitej sumy akcji

Przypomnijmy, że w dniach 17-19 sierpnia (poniedziałek-środa) przedstawiciele zarządu i powiązane z nim spółki sprzedały łącznie 2,3 mln sztuk akcji spółki. Pierwszą fazę wyprzedaży opisywaliśmy w artykule "Zarząd Airway Medix sprzedaje akcje". Przesłane oświadczenie jest właśnie komentarzem do tego artykułu.

Warto także przytoczyć okoliczności. 14 sierpnia (piątek) pojawił się komunikat, mówiący, że Biovo Technologies Ltd., spółka zależna Airway Medix, otrzymała od Federal Drug Administration zatwierdzenie do sprzedaży na rynku amerykańskim urządzenia pod nazwą Cuffix, umożliwiającego bezobsługowe monitorowanie i optymalizację ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną. Akcje Airway, za które przed weekendem płacono 80 groszy, wystrzeliły w szczytowym momencie do 3,4 zł. Przez pierwsze dwie sesje długi okres spółka spędziła na tzw. widłach w związku ze zwiększonym popytem. To właśnie wtedy sprzedano część akcji kadry zarządzającej.

W sumie zarząd (i powiązane z nim podmioty) wyzbył się aż 2,3 mln sztuk akcji spółki, które stanowią blisko 4 proc. całkowitej sumy wszystkich akcji Airway Medix. To spory pakiet, którego sprzedaż była możliwa dzięki zwiększonemu zainteresowaniu związanemu ze wspomnianym komunikatem (spółka notowała rekordowe obroty). Dzięki komunikatowi zarząd sprzedawał także po wiele wyższych cenach, niż mógłby to zrobić przed publikacją.

Przełożenie raportu "standardowe"

Kontrowersje wzbudziła nie tylko wyprzedaż na podbitce po publikacji komunikatu, ale także fakt przełożenia publikacji raportu za II kwartał z 18 września na 30 września (ostatni możliwy termin). Kwestia ta jest istotna nie tylko ze względu na szybkość dostępu do informacji przez inwestorów indywidualnych (później poznają oni raport), ale i z punktu widzenia transakcji "insiderów". Otóż przez 30 dni przed publikacją raportu okresowego obowiązuje tzw. okres zamknięty, w którym członkowie rad nadzorczych i zarządów nie mogą sprzedawać akcji spółki (istnieje bowiem podejrzenie, że dobrze znają już kształt wyników, które zostaną dopiero opublikowane). Gdyby Airway trzymało się starej daty publikacji raportu, to okres zamknięty rozpoczynałby się właśnie 19 sierpnia.

Zarząd Airway przekonuje jednak, że nie to było motywacją przełożenia publikacji. - Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego jest dopuszczalną i powszechnie stosowaną przez spółki praktyką rynkową. Informowaliśmy wielokrotnie o takich przesunięciach w przeszłości. Dotyczyło to wszystkich spółek z Grupy Adiuvo, w tym grupy AirwayMedix. Z reguły było to spowodowane oczekiwaniem na dane księgowe lub merytoryczne. Podobnie jest też w tym przypadku - deklaruje zarząd w oświadczeniu.

