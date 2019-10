ZM Kania miały 866 mln zł straty netto w I półroczu

W I półroczu 2019 roku ZM Kania zanotowały 866 mln zł straty netto, wobec 27,2 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie finansowym. Kapitał własny spadł do -506 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe na koniec czerwca wynosiły 839,4 mln zł.

Przychody spółki spadły rdr o 47 proc., do 383,7 mln zł.

Od 7 czerwca ZM Kania znajdują się w trakcie przyspieszonego postępowania układowego. Na początku września Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uchylił zarząd własny dłużnika nad całością majątku i ustanowił zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia.

"Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wyłącznie na podstawie informacji pochodzących z systemu informatycznego emitenta, bez możliwości dostępu do dokumentacji źródłowej, albowiem dokumentacja ta w całości, na podstawie postanowienia prokuratora Prokuratury Regionalnej z dnia 6 września 2019 roku (...) została zabezpieczona przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i zabrana z siedziby emitenta. To powoduje, że wobec braku dostępu do informacji źródłowej, niemożliwe jest udzielenie informacji odnośnie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego." - napisano w raporcie.

W raporcie spółka zaznaczyła, że "w toku postępowania restrukturyzacyjnego działalność emitenta została mocno ograniczona, a następnie uległa niemal całkowitemu wstrzymaniu." (PAP Biznes)

tj/