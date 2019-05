Europa wybrała. Sprawdź wyniki w poszczególnych krajach

Frekwencja w wyborach do PE dla 27 krajów (bez Wielkiej Brytanii) wyniosła blisko 51 proc. przed godz. 20. To najwięcej od 20 lat – podał w niedzielę w Brukseli rzecznik PE Jaume Duch. Wieloletni trend coraz niższego udziału w wyborach został odwrócony.

To pokazuje, że Europejczycy zdali sobie sprawę, że mają wpływ na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. W części krajów znaczący wzrost zanotowali Zieloni.

Polska. W wyborach do PE PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., Wiosna - 6,04 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,7 proc., Lewica Razem - 1,24 proc. - wynika z danych PKW przeliczonych z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce. Czytaj więcej...

Niemcy. Wstępne oficjalne wyniki wyborów do europarlamentu nie różnią się znacząco od wyników sondażu exit poll. Najsilniejszy, choć z wyraźnie mniejszym poparciem niż pięć lat temu, jest blok partii chadeckich CDU/CSU. Najwięcej zyskują Zieloni. Czytaj więcej...

Francja. W niedzielnych wyborach do PE lista Zgromadzenia Narodowego (RN) Marine Le Pen, zdobywając 23,5 proc. głosów, uplasowała się na pierwszym miejscu, przed listą rządzącej partii prezydenckiej Republiko Naprzód! (LREM), na którą zagłosowało 22,5 proc. wyborców. Czytaj więcej...

Hiszpania. Z szacunkowych wyników dla telewizji TVE wynika, że niedzielne głosowanie do PE wygrali rządzący krajem socjaliści (PSOE). Ugrupowanie premiera Pedro Sancheza zdobyło według badania GAD3 18 mandatów, czyli o 4 więcej niż w poprzedniej kadencji PE. Czytaj więcej...

Wielka Brytania. Eurosceptyczna Partia Brexitu Nigela Farage'a weszła w nocy z niedzieli na poniedziałek na kurs ku zdecydowanemu zwycięstwu w brytyjskich wyborach do PE. Jej sukces pokazuje skalę frustracji wyborców wywołanej przedłużającym się procesem wychodzenia z Unii. Czytaj więcej...

Wyniki wyborów do PE z innych państw członkowskich:

Belgia. W podzielonej na część francuskojęzyczną i niderlandzkojęzyczną Belgii niedzielne wybory krajowe wygrały według nieoficjalnych danych: we Flandrii – prawicowy Nowy Sojusz Flamandzki, a w Walonii – Partia Socjalistyczna. Duży sukces odniósł Flamandzki Interes. Czytaj więcej...

Czechy. Rządząca Partia ANO premiera Andreja Babisza wygrała wybory do PE, zdobywając 21,2 proc. oddanych głosów - podał w niedzielę Czeski Urząd Statystyczny. Na drugim miejscu uplasowała się Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) z wynikiem 14,5 proc. Czytaj więcej...

Estonia. W wyborach europejskich - z 26,2 proc. głosów - zwyciężyła liberalna Estońska Partia Reform, która wygrała też ostatnie wybory do krajowego parlamentu. Czytaj więcej...

Finlandia. Prounijna Koalicja Narodowa wygrała eurowybory. Na kolejnych miejscach są Zieloni i socjaldemokraci. Nacjonalistyczna partia Finowie nie wprowadzi więcej niż obecnie posłów do PE - wynika z wstępnych danych po przeliczeniu 98 proc. głosów. Czytaj więcej...

Grecja. Konserwatywna Nowa Demokracja (ND) uzyska według sondaży exit poll od 32 do 36 proc. głosów, a Syriza od 25 do 29 proc. Jeśli potwierdzą się te sondażowe wyniki, Nowa Demokracja uzyska w PE 8-9 mandatów, a Syriza 6-7. Czytaj więcej...

Litwa. Z przypadających jej 11 mandatów w Parlamencie Europejskim najwięcej - trzy - zdobyli opozycyjni konserwatyści Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) – wskazują prawie pełne wyniki niedzielnego głosowania. Czytaj więcej...

Luksemburg. Zwyciężyła, zdobywając 21,4 proc. głosów, liberalno-centrowa Partia Demokratyczna, z której wywodzi się premier Xavier Bettel - pokazują wstępne wyniki. Drugie miejsce z 21,2 proc. głosów uzyskała Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa. Czytaj więcej...

Łotwa. Wygrała prounijna Nowa Jedność, z którą związany jest obecny premier kraju Kriszjanis Karinsz. Czytaj więcej...

Malta. Wstępne wyniki wskazują, że w wyborach do PE zwyciężyła z 55,9 proc. głosów centrolewicowa Partia Pracy premiera Josepha Muscata. Czytaj więcej...

Rumunia. Główna siła opozycyjna - Partia Narodowo-Liberalna (PNL) - zwyciężyła w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 27,9 proc. głosów - pokazują wstępne wyniki. Czytaj więcej...

Słowacja. W sobotnich wyborach do PE najwięcej, 20,1 proc., głosów uzyskała liberalna koalicja Postępowej Słowacji (PS) i centrowej SPOLU-Demokracji Obywatelskiej. Rządząca partia SMER-SD zdobyła 15,7 proc. - ogłosił słowacki urząd statystyczny. Czytaj więcej...

Słowenia. W Słowenii pierwsze miejsce (26,4 proc.) zdobyła wspólna lista opozycyjnej Słoweńskiej Partii Demokratycznej i Słoweńskiej Partii Ludowej. Czytaj więcej...

Szwecja. Mimo zwycięstwa w wyborach do PE socjaldemokracji, to partie prawicowe oraz nacjonaliści poprawili swoje wyniki. Zieloni nie osiągnęli takiego sukcesu, jak w Europie, sporo stracili także liberałowie. Czytaj więcej...

Węgry. Rządząca koalicja konserwatywnego Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) zdecydowanie wygrała w niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 13 z 21 przypadających na Węgry mandatów - wskazują prawie pełne wyniki. Czytaj więcej...

Włochy. Po wyborach europejskich UE stąpa po nieznanej ziemi, a we Włoszech zwycięstwo Ligi Matteo Salviniego i zmiana układu sił w koalicji z powodu słabego wyniku Ruchu Pięciu Gwiazd może zachwiać rządem. Czytaj więcej...

Ostatni raz frekwencja w eurowyborach przekroczyła 50 proc. w 1994 roku. Od pierwszych wyborów w 1979 r., gdy do urn poszło prawie 62 proc. uprawnionych, frekwencja z wyborów na wybory była coraz niższa. Sytuacja jeszcze bardziej pogorszyła się po wielkim rozszerzeniu w 2004 r., gdy do UE przystąpiły kraje Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie zainteresowanie eurowyborami było szczególnie słabe.

aw/pap