Wniosek w banku przyspieszy wypłatę "500+"

Krótszy i prostszy wniosek i szybsza wypłata świadczenia - tak banki, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o "500+", namawiają na skorzystanie z systemu bankowości internetowej od 1 lipca.

Odkąd ogłoszono, że wypłata pierwszych świadczeń z programu "500+" na pierwsze dziecko możliwa będzie jeszcze w lipcu br., banki ruszyły z kampaniami informacyjnymi, by namawiać klientów do składania wniosków poprzez systemy bankowości elektronicznej. Wiadomości do klientów w ostatnich dniach skierowały m.in. PKO Bank Polski i Inteligo, Bank Pocztowy i EnveloBank czy Bank Millennium.

Zmiany w "500 +"

Przypomnijmy, od 1 lipca możliwe będzie złożenie wniosku o 500 zł na pierwsze dziecko (przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na poziom dochodów rodziców) przez internet. Beneficjenci mogą to zrobić na trzy sposoby: za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl, poprzez platformę PUE ZUS oraz poprzez bankowość internetową (w banku, który udostępnia taką usługę). Złożenie wniosków o "500+" osobiście w urzędzie lub drogą pocztową możliwe będzie od 1 sierpnia.

Potwierdzenie przyjęcia wniosku złożonego przez internet zostanie przesłanie e-mailem, co skróci procedurę obsługi wniosku. Urzędnicy zgodnie z prawem na wypłatę świadczenia mają trzy miesiące, ale w ministerialnych zapowiedziach pojawiają się zapewnienia, że pieniądze będą trafiały do uprawnionych przed upłynięciem tego czasu.

Banki namawiają do składania wniosków

Do szybszego składania wniosków zachęca nie tylko Ministerstwo, ale także same banki. Instytucje przekonują, że szybsza obsługa wniosku (potwierdzenie e-mailem) to szybsza wypłata przyznanego świadczenia. Brak kryterium dochodowego powoduje z kolei, że złożenie wniosku jest prostsze, nie wymaga się bowiem dokumentów poświadczających zarobki czy potwierdzających ustalenie alimentów (dla rodziców samotnie wychowujących dzieci).

Banki przypominają też klientom, że złożenie wniosku między 1 lipca a 30 września 2019 roku bardziej się opłaca - ich dokumenty będą traktowane tak, jakby były złożone 1 lipca, w związku z czymwłaśnie do tego dnia. Wnioski składane w październiku lub później spowodują, że świadczenie będzie naliczane od momentu złożenia wniosku. Przykładowo osoba, która złoży wniosek 1 października otrzyma 1500 zł świadczenia mniej, niż gdyby wysłała dokument w okresie od 1 lipca do 30 września.

Niektóre instytucje bankowe idą o krok dalej i oferują dodatkowe korzyści w zamian za złożenie wniosku o pieniądze z "500+". Taką promocję ogłosił w ostatnich dniach Bank Millennium. Beneficjentów programu przekonuje, że złożenie wniosku o świadczenie jest "proste i intuicyjne". Dla osób, które zechcą zostać klientem banku, a później złożyć w systemie bankowości wniosek o 500 zł na dziecko (wszystkie szczegółowe warunki można sprawdzić tutaj), czeka nagroda pieniężna. Oprócz bazowych 200 zł premii, rodzice mogą pozyskać dodatkowe 100 zł za otwarcie konta dla dziecka. W ten sposób "500+" niejako (i jednorazowo) zmienia się w "800+".

