WIG20 poniżej 2400 pkt. Mocne spadki JSW i CD Projektu

Po kolejnej fatalnej sesji w USA czerwień zalała i giełdy w Europie. Spadki nie ominęły także GPW, gdzie WIG20 przełamał kolejną psychologiczną barierę.

Niecałe trzy tygodnie temu WIG20 notowany był powyżej 2650 punktów. W kolejnych dniach złamane zostały kolejno poziomy 2600, potem 2500, a dziś 2400 punktów. Po dzisiejszej sesji WIG20 notowany jest na poziomie 2382 pkt, co jest wartością najniższą od 11 grudnia, a więc blisko dwóch miesięcy.

Łącznie WIG20 stracił dziś 0,98 proc. Podobny spadek zaliczyły WIG (-1,04 proc.) i sWIG (-0,97 proc.). Najwięcej - 1,35 proc. - stracił mWIG. Obroty na szerokim rynku wyniosły dziś 1,086 mld zł, ukształtowały się więc na przyzwoitym poziomie.

Warto także podkreślić, że dzisiejsze spadki GPW, patrząc przez pryzmat innych rynków, nie wyglądają aż tak źle. Po wczorajszym przeszło 3-proc. załamaniu na Wall Street wiadomo było, że dziś europejskim bykom będzie bardzo ciężko. I rzeczywiście, na kontynencie przeważały dziś przeszło 1-proc. spadki. Z drugiej strony tylko giełda słowacka zaliczyła przecenę większą niż 1,6 proc., tak więc Europa była dziś bardziej wyważona niż Ameryka wczoraj. Sama Wall Street piątek rozpoczęła od wzrostów, potwierdzając tym samym, że względna siła europejskich indeksów była uzasadniona.

Dzisiejsze spadki to kolejna odsłona trwającej w ostatnich dniach na rynkach akcji korekty. Szerzej o przyczynach spadków, ich znaczeniu oraz wpływie na portfele Polaków piszemy w artykule " Korekta 2018. Dlaczego giełdy spadają i co to oznacza? ".

Wśród największych polskich spółek najmocniejsze spadki zanotowały dziś LPP (-4,7 proc.) i JSW (-4,6 proc.). Ta druga prezentowała dziś strategię. Choć jej główne założenia były już inwestorom znane, nie udało się uniknąć wpadki. Ta dotyczyła na tyle istotnej kwestii jak dywidenda i wywołała małe zamieszanie na rynku.

Kolejny spadkowy dzień zaliczył dziś Orlen (-1,6 proc.). W spółce dzieje się ostatnio bardzo dużo i choć nowy prezes przekonuje, że ostatnie spadki są przejściowe, bowiem nie zmieniło się nic fundamentalnego, wydaje się, że powody do obaw są. Niepokój akcjonariuszy budzić może przede wszystkim kwestia dywidendy oraz zaangażowania spółki w budowę elektrowni atomowej.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3325,99 -1,52 -5,60 -8,19 1,47 -5,08 DAX Niemcy 12107,48 -1,25 -5,30 -9,55 3,99 -6,27 FTSE 100 W.Brytania 7092,43 -1,09 -4,72 -8,26 -1,90 -7,74 CAC 40 Francja 5079,21 -1,41 -5,33 -8,05 5,24 -4,39 IBEX 35 Hiszpania 9639,60 -1,20 -5,60 -7,55 2,13 -4,03 FTSE MIB Włochy 22166,75 -1,33 -4,46 -3,64 16,99 1,43 ASE Grecja 828,78 -1,50 -5,32 -1,49 36,14 3,29 BUX Węgry 38320,32 -1,43 -4,08 -3,89 16,30 -2,68 PX Czechy 1106,06 -1,01 -2,04 0,14 16,00 2,59 MICEX Rosja 2197,12 -1,35 -3,71 -1,27 1,06 4,14 RTS INDEX (w USD) Rosja 1185,79 -2,06 -6,83 -3,53 1,94 2,72 BIST 100 Turcja 113590,30 -0,59 -3,83 -1,25 27,87 -1,51 WIG 20 Polska 2382,79 -0,98 -4,96 -5,76 11,74 -3,19 WIG Polska 61952,62 -1,04 -4,72 -5,28 9,10 -2,81 mWIG 40 Polska 4725,82 -1,35 -4,69 -4,63 -0,16 -2,51 Źródło: PAP

W mWIG-u mocne spadki zanotował CD Projekt (-4,3 proc.), który ponownie obrał kurs w kierunku 100 zł. Pozytywnie wyróżniało się za to Forte (+5,9 proc.). W tym kontekście warto przypomnieć dzisiejszą wizytę premiera Morawieckiego w fabryce mebli w Piszu i jego słowa wsparcia dla branży meblowej.

Adam Torchała