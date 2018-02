Atom rozsadza notowania Orlenu

Ostatnich dużych spadków notowań Orlenu nie tłumaczą jedynie zawirowania na światowych rynkach. Wiele się w spółce w ostatnich dniach zmieniło, a w przyszłości może się zmienić jeszcze więcej. Akcjonariuszom obrót spraw nie przypadł do gustu.

W ostatnich dniach wokół Orlenu działo się naprawdę wiele. Plotki o atomie, plotki o fuzji z Lotosem, rekordowe zyski, spadające marże, zakaz handlu i „marketowa” ekspansja. Wszystkie te zmiany można rozpatrywać w kontekście szans i zagrożeń, najważniejszą, spinającą wszystkie analizy wydaje się jednak zmiana w zarządzie. Ona bowiem zmienia optykę, z jaką należy patrzeć na Orlen.

Choć Wojciech Jasiński nie miał opinii eksperta od zarządzania spółkami paliwowymi, to jednak za jego kadencji Orlen osiągnął rekordowe wyniki finansowe. Złośliwi przyznawali, że sytuacja makro na tyle sprzyjała spółce, a Orlen był na tyle dobrze nakręconą maszyną, że zepsuć się tego nie dało. Fakt jest jednak faktem, Orlen Jasińskiego to rekordowy Orlen, sam rząd owymi rekordami się zresztą chętnie chwaliło.

Z tego punktu widzenia zaskakującą wydaje się informacja o odwołaniu Jasińskiego i dwóch wiceprezesów. Orlen to jednak spółka będąca pod kontrolą Skarbu Państwa, a w tych zmiany to zazwyczaj efekty przeciągania politycznej liny. Wojciecha Jasińskiego uznaje się za człowieka Jarosława Kaczyńskiego, co było w niesmak ministrowi nadzorującemu Orlen – Krzysztofowi Tchórzewskiemu. Do tego doszła nieuzasadniona zdaniem Tchórzewskiego decyzja o wykupieniu pełnego pakietu w Unipetrolu. Jasiński stracił stołek, minister zastąpił go swoim człowiekiem – Danielem Obajtkiem. Co to jednak oznacza dla akcjonariuszy?

To koniec wielkich dywidend?

Po pierwsze i najważniejsze – pod znakiem zapytania stawia rekordową dywidendę. W 2017 roku Orlen wypłacił najwyższą w historii tej spółki dywidendę w wysokości 3 zł na jedną akcję. Z rekordowego zysku netto płockiego koncernu za 2016 r., który wyniósł 5,36 mld zł, na dywidendę przeznaczono wtedy 1,28 mld zł, a 4,08 mld zł na kapitał zapasowy.

Takie dywidendy w ostatnich latach wypłacał Orlen (w zł) Rok Zysk Dywidenda na akcje Suma dywidendy z zysku za dany rok Dywidenda jako procent zysku 2002 479 335 000 0,14 58 824 799,18 12,27% 2003 1 025 863 000 0,65 278 010 889,65 27,10% 2004 2 482 227 000 2,13 911 020 299,93 36,70% 2005 4 578 456 000 - - - 2006 1 985 966 000 - - - 2007 2 412 409 000 1,62 692 888 678,82 28,72% 2008 -2 505 242 000 - - - 2009 1 308 521 000 - - - 2010 2 371 358 000 - - - 2011 2 363 397 000 - - - 2012 2 345 000 000 1,50 641 563 591,50 27,36% 2013 176 000 000 1,44 615 901 047,84 349,94% 2014 -5 811 000 000 1,65 705 719 950,65 - 2015 2 837 000 000 2,00 855 418 122,00 30,15% 2016 5 261 000 000 3,00 1 283 127 183,00 24,39% 2017 6 655 000 000 ? ? ? Źródło: EquityRT

Podstawa do wypłaty dywidendy w 2018 roku jest jeszcze wyższa, 2017 rok Orlen zakończył bowiem zyskiem 6,66 mld zł. Wiceprezes Kochalski jeszcze 25 stycznia zapewniał, że koncern chce przelewać akcjonariuszom coraz więcej pieniędzy. Tyle, że Kochalskiego w zarządzie już nie ma. Stracił stanowisko razem z Jasińskim.

Takie dywidendy w ostatnich latach wypłacał Energa (w zł) Rok Zysk Dywidenda na akcje Suma dywidendy z zysku za dany rok Dywidenda jako procent zysku 2013 763 972 000 1 414 067 114,00 5,10% 2014 982 000 000 1,44 596 256 644,16 5,77% 2015 832 000 000 0,49 202 892 885,86 5,16% 2016 151 000 000 0,19 78 672 751,66 1,44% 2017 ? ? ? ? Źródło: EquityRT

Z kolei Daniel Obajtek kojarzony jest m.in. z cięciem dywidendy w Enerdze. Przed jego przyjściem spółka wypłacała regularnie dywidendę o stopie przeszło 5-proc. Po przyjściu Obajtka w 2017 roku spółka zaproponowała ledwie 1,44 proc. To, w połączeniu z faktem, że minister Tchórzewski nie jest fanem dywidend, rodzi ryzyko, że w Orlenie nastąpi istotna zmiana w tej kwestii.

Orlen dołączy do tańca z atomem?

Tutaj płynnie przechodzimy do drugiej kwestii. Cięcia dywidend w spółkach energetycznych Tchórzewski tłumaczył m.in. sporymi potrzebami inwestycyjnymi, jakie stoją przed sektorem. Orlen teoretycznie takich wydatków na horyzoncie nie ma. Minister jednak wielokrotnie deklarował, że widzi Orlen jako piątą polską spółkę energetyczną, sam Orlen zresztą powoli staje się coraz istotniejszym graczem na tym rynku. A niebawem jego znaczenie może jeszcze urosnąć. I nie chodzi tylko o elektromobilność.

Wszystko przez koncepcję, by zaangażować koncern w budowę elektrowni jądrowej. Za projekt odpowiada spółka PGE EJ1, w której 70 proc. udziałów ma Polska Grupa Energetyczna, a po 10 proc. Tauron, KGHM oraz Enea. Nad dołączeniem Orlenu o tego kwartetu pracowano już za kadencji poprzedniego zarządu. - Analizujemy wszystkie możliwe projekty, które mogą mieścić się w naszej strategii, naturalnie łącznie z projektem elektrowni jądrowej - mówił wiceprezes Kochalski, cytowany w wywiadzie z ubiegłego tygodnia.

Już po odwołaniu Jasińskiego głos w sprawie zabrał sam minister Tchórzewski. - Zarząd PKN Orlen pod kierownictwem prezesa Jasińskiego prowadził badania i rozmowy z zamiarem wejścia na udziały PGE EJ1. Zakres kapitałowego wejścia miał być podjęty po zbadaniu sytuacji spółki – zaznaczał - w tej sprawie nie było rozbieżności zdań i mam nadzieję, że z nowym zarządem też nie będzie – dodawał. Wydaje się, że skoro projekt ma błogosławieństwo ministra, a za sterami spółki siadł jego człowiek, szansa na zaangażowanie Orlenu w atom wyraźnie w ostatnich dniach wzrosła.

W rafineriach "nadchodzi zima"

Dla akcjonariuszy to nie jest najlepsza informacja. Elektrownia będzie wymagała ogromnych nakładów (min. 20 mld zł, choć znając państwowe projekty cena może być o wiele wyższa), nie wykluczone, że gdy Orlen się zaangażuje, będzie musiał posiłkować się obligacjami. Potrzeba gotówki będzie oznaczała także mniejsze szanse na duże dywidendy, co zbiega się z wnioskami płynącymi z wcześniejszych rozważać. Warto także dodać, że elektrownia atomowa będzie projektem na wiele lat, najbardziej optymistyczne plany zakładają, że powstanie najwcześniej około 2030 roku. Przez te wszystkie lata Orlen – jeżeli dołączy do projektu – będzie miał ograniczone możliwości inwestycyjne.

Optymiści mogą zauważyć, że Orlen zarabia przecież co roku ponad 5 mld zł, wysupłanie kilku miliardów nie powinno być dla spółki aż tak dużym problemem. Problem polega jednak na tym, że złote czasy dla spółki najprawdopodobniej się kończą. Analitycy na powtórzenie w 2018 liczb z 2017 roku, nie dają Orlenowi szans. Widać to było zresztą już po rozczarowujących wynikach za czwarty kwartał, kiedy to zysk koncernu wyniósł o 11 proc. mniej niż przed rokiem.

Teraz może być jeszcze trudniej. Droższa ropa to mniejsze pole dla Orlenu do śrubowania marży. A to właśnie wysokie marże były jednym z czynników, które owocowały rekordowymi zyskami w 2016 i 2017 roku. W styczniu 2018 roku modelowa marża rafineryjna wyniosła już tylko 3,8 dolarów na baryłkę. To najniższy wynik od czerwca 2014 roku.

Tło dla tych wszystkich wydarzeń stanowi kwestia fuzji Orlenu z Lotosem. To temat stary i zgrany, teraz fuzja ma mieć poparcie premiera Morawieckiego. – Projekt przyspieszył jeszcze w końcówce prezesury Wojciecha Jasińskiego w PKN, o czym świadczy wyznaczenie cztery-pięć miesięcy temu w obu rafineriach pełnomocników w randze dyrektorów do koordynowania i przeprowadzenia procesu – argumentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mec. Filip Elżanowski, ekspert w dziedzinie energetyki, wspólnik zarządzający w kancelarii ECh&W.

Dowodem na chęć połączenia, jak pisze gazeta, ma być także większa niż wcześniej częstotliwość zapytań od rafinerii dot. procesów optymalizacji i restrukturyzacji, które są charakterystyczne przy takich transakcjach. Dziennik zauważa, że eksperci od dawna wskazują na korzyści wynikające z połączenia spółek, temat ten wcale nie musi ciążyć notowaniom Orlenu, choć z pewnością stanowi kolejny znak zapytania na temat przyszłości spółki.

Co ciekawe sam Tchórzewski fanem połączenia nie jest - To nie była jednak moja inicjatywa. Jeśli spółki same zdecydowały się na jej podjęcie, to widocznie oceniają temat jako interesujący. Być może wart jest zastanowienia. Najważniejszy jest jednak ekonomiczny efekt wynikający z takiego ewentualnego połączenia i jego cel. Ja dziś takiego nie dostrzegam. W mojej ocenie obie giełdowe spółki dobrze funkcjonują osobno – mówił w „Rz” Tchórzewski, minister Tobiszewski z kolei enigmatycznie przekonywał dziś, że „coś jest na rzeczy”.

Wszystkie te znaki zapytania odbijają się na notowaniach Orlenu. Wprawdzie w ostatnich miesiącach znajduje się on w trendzie spadkowym, od październikowych maksimów stracił już 30 proc., w ostatnich dniach spadki jeszcze przyspieszyły. Tylko przez ostatnie 10 sesji rynkowa wartość Orlenu spadła o blisko 14 proc., kapitalizacja koncernu stopniała o blisko 6 mld zł. Choć tąpnięcie nastąpiło na całym rynku, WIG stracił w tym okresie tylko około 7 proc. Widać więc, że słabości spółki w żadnym stopniu nie można uzasadniać tylko gorszym nastrojem na rynkach.

Nowy prezes uspokaja. - Jestem przekonany, że zawirowania kursu akcji naszej spółki to przejściowa reakcja rynku na ostatnie wydarzania na globalnym rynku kapitałowym oraz trendy w sektorze rafineryjno-petrochemicznym. Fundamentalnie nie wydarzyło się nic, co by wpływało na standing finansowy firmy" - poinformował PAP Biznes prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Wydaje się jednak, że w Orlenie w ostatnich dniach zmieniło się naprawdę wiele. Może nazwanie całości pożarem byłoby zbyt dalekim posunięciem, szczególnie że zakaz handlu w niedzielę otwiera przed spółką wiele nowych możliwości. Ostatnie dni przyniosły jednak również wiele znaków zapytania i ryzyk, które inwestorzy właśnie wyceniają.

Adam Torchała