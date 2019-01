W Moskwie brakuje biur

Liczba biur oddawanych do użytku w Moskwie spadła do najniższego poziomu od początku kryzysu, który miał miejsce w 2009 roku. Spowodowało to znaczne podwyżki cen najmu, przy jednoczesnym spadku dostępnych lokali.

Do końca 2018 r. w rosyjskiej metropolii oddano 125 tys. metrów kwadratowych przestrzeni biurowej, co stanowi ledwie ponad 30% tego typu obiektów ukończonych w 2017 r. (408 tys. m kw). W tym samym czasie aktywność najemców znacząco wzrosła. Analitycy z firm badających moskiewski rynek nieruchomości (m.in.: Knight Frank, JLL, Cushman & Wakefield) są zgodni, że trend ten utrzyma się jeszcze w tym roku. Stolica Rosji przekształciła się więc w "rynek wynajmującego" i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Powodów tak dużego uszczuplenia oddawanych obiektów pełniących funkcje biurowe jest wiele. "Kommiersant" - powołując się na analityków branży budowlanej - zalicza do nich rosnące koszty budowy, większy koszt uzyskania pożyczek i kredytów, większe zobowiązania podatkowe, a także więcej kosztów operacyjnych. Gdzieś w tle rozgrywa się też problem sankcji, "dzięki" którym rosyjski rynek wydaje się być mniej stabilnym, przez co deweloperzy nie decydują się na oddawanie do użytku kolejnych biur, obawiając się dalszego exodusu kapitału zagranicznego z Rosji, co będzie objawiać się mniejszym zapotrzebowaniem na "pracę biurową". Inwestorów nie przekonuje nawet wciąż duże zainteresowanie najemców, gotowych zapłacić coraz więcej za interesującą ich przestrzeń.

Rosnące koszty i niepewność rynku to jednak nie jedyne problemy, na które napotykają deweloperzy w Moskwie. Najbardziej atrakcyjne dla deweloperów tereny budowlane, czyli działki położone w pobliżu stacji metra, są już w stolicy Rosji z reguły zabudowane obiektami o przeznaczeniu mieszkalnym. Taka sytuacja w przestrzeni miejskiej znacznie przyczyniła się do redukcji liczby pustostanów w mieście.

Wszystko wskazuje na to, że liczba nowych biurowców nie będzie zbyt znacząco rosła w najbliższych latach. Wschodnią metropolię będzie natomiast czekał proces reorganizacji przestrzeni w budynkach już istniejących, a także ponowne przywracanie funkcji użytkowych wielu budynkom, które wcześniej służyły radzieckiemu przemysłowi i które po upadku poprzedniego systemu nie doczekały się nowych właścicieli.

KS