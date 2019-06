Usługi - bastion optymistów

Kilka dni temu pisałem o recesji w światowym przemyśle, bazując na odczytach indeksów PMI. Dziś widać, że na razie usługi reagują w ograniczonym stopniu na osłabienie przemysłowe, przynajmniej w kluczowych gospodarkach. Czyli przenoszenie się efektów niższej aktywności w produkcji na zatrudnienie i popyt konsumpcyjny jest w największych gospodarkach powolne (choć jest widoczne). I można w tym pokładać nadzieję co do najbliższej przyszłości światowej gospodarki.

Indeks PMI dla usług w Niemczech wyniósł w maju 55,4 pkt i był niemal na tym samym poziomie, co w kwietniu (zaledwie 0,3 pkt niżej). Co ważne, indeks jest powyżej długookresowej średniej, a firmy usługowe raportują rosnący popyt na pracę. W USA indeks PMI dla usług bardzo wyraźnie spadł w maju, ale uważniej śledzony i analogiczny indeks ISM wzrósł – czyli ogólnie obraz koniunktury w usługach jest w miarę stabilny.

Odnosząc się do realnych danych (PMI opiera się na ankietach), warto zwrócić uwagę, że wyraźnie w Niemczech w pierwszym kwartale przyspieszyła konsumpcja. Kiedy rynek koncentrował się na załamaniu aktywności w przemyśle, inne sektory gospodarki radziły sobie całkiem nieźle. Na początku drugiego kwartału dane o sprzedaży detalicznej były już gorsze, ale na razie to za mało, by stwierdzić, czy ożywienie konsumpcyjne znów przygasa.

Taka dywergencja między przemysłem a usługami w przeszłości cechowała epizody umiarkowanego spowolnienia gospodarki. W czasach recesji wszystkie sektory zwalniały. Usługi są więc w tym momencie bazą dla optymistów.

Ignacy Morawski