Ursus planuje w czerwcu przedstawić plan dezinwestycji - podała spółka w komunikacie prasowym.

"Wyniki za pierwszy kwartał tego roku pokazują, że pierwsze cięcia kosztów i optymalizacja posiadanych zapasów, zwłaszcza produkcji już za nami. Widać też oczekiwany trend na rentowności naszych produktów. Mam nadzieję, że w czerwcu pokażemy kolejne kroki realizacji planu restrukturyzacyjnego dotyczące dezinwestycji opisanych w tym planie. To będzie jasny sygnał dla rynku, że spółka powoli ma największy sztorm za sobą i może łapać odpowiedni kurs na kolejny odcinek drogi" - powiedziała, cytowana w komunikacie, wiceprezes spółki Agnieszka Biała.

Kluczowy rok przed Ursusem

"Przed nami kluczowy rok dla Ursus SA i całej GK Ursus. Czas, w którym musimy z jednej strony rozwiązać sposób dalszego finansowania organizacji, a z drugiej porozumieć się z wierzycielami. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i każde wnikliwie analizujemy. Wszystko po to, aby wyprowadzić spółkę na prostą. W naszej ocenie, jest to realne do wykonania, jednak potrzebujemy wsparcia ze strony rynku" - dodał prezes spółki Tomasz Zadroga.

Przychody Ursusa w pierwszym kwartale 2019 roku na poziomie jednostkowym zmniejszyły sie do 19,2 mln zł z 36,5 mln zł. Koszty własne zmniejszyły się do 17,58 mln zł z 27,1 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1,57 mln zł wobec 9,4 mln zł przed rokiem. Spółka miała 3,1 mln zł straty netto wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Ursus w pierwszym kwartale 2019 roku powiększyła stratę netto j.d. do 8,2 mln zł z 1,5 mln zł straty netto rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej zwiększyła się do 7,3 mln zł z 2,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły do 48,3 mln zł z 43,5 mln zł.

Ursus w złożonym w sądzie planie restrukturyzacyjnym i w propozycjach układowych, przewiduje podział wierzycieli na 7 grup, przeniesienie produkcji do jednego miejsca, produkcję ograniczonego asortymentu, redukcję zatrudnienia i ograniczenie kosztów stałych. Zobowiązania Ursusa wynoszą około 150 mln zł.

Ursus posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy - w Lublinie. Spółka zależna Ursus Bus produkuje autobusy także w Lublinie. (PAP Biznes)

epo/ asa/