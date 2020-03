Upadły brytyjskie linie lotnicze Flybe. Pasażerowie są zdani na siebie

Brytyjski regulator rynku transportu lotniczego poinformował w czwartek, że upadły linie Flybe, a osoby, które miały zaplanowane podróże na pokładach ich samolotów, proszone są o zorganizowanie sobie alternatywnego transportu.

UK Civil Aviation Authority (CAA) podaje w komunikacie, że wszystkie loty Flybe zostały odwołane, pasażerów prosi się, by nie udawali się na lotniska, a firma ogłasza upadłość "ze skutkiem natychmiastowym".

Linie Flybe, które zatrudniały około 2 tys. osób, obsługiwały ponad połowę krajowych połączeń lotniczych w Wielkiej Brytanii poza Londynem.

Firma upadła mimo wysiłków brytyjskich władz, które usiłowały je uratować, co zresztą spotkało się z protestami konkurencyjnych przewoźników oskarżających Londyn o wspieranie tych linii przy pomocy środków rządowych. Rząd bronił się argumentując, że Flybe przewoziła około 9 mln pasażerów rocznie, gwarantując połączenia do 170 miejsc, do których rzadko dociera konkurencja.

W lutym 2019 roku, za zaledwie 2,2 mln funtów, linie wykupiło konsorcjum złożone z firm Virgin Atlantic, Stobart Group i Cyrus Capital, które obiecały zrestrukturyzować Flybe i wesprzeć je zastrzykiem gotówki.

Linii nie udało się jednak uratować, między innymi ze względu na osłabienie funta spowodowane obawami związanymi z brexitem. Niski kurs brytyjskiej waluty źle wpływał na sytuację finansową firmy, która pokrywała wiele kosztów płacąc w dolarach, a zarabiała w funtach.

Jak jednak podkreśla AFP, Flybe upadek jest też pochodną epidemii koronawirusa, która uderzyła we wszystkie linie lotnicze.(PAP)

