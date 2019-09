Ukraina zalegalizuje wydobycie bursztynu i gry hazardowe

Rząd Ukrainy wniesie do parlamentu projekty ustaw, które uporządkują nielegalne obecnie w dużym stopniu wydobycie i wywóz bursztynu poza granice kraju oraz zalegalizują gry hazardowe - zapowiedział w poniedziałek premier Ołeksij Honczaruk.

„Główny plan to jednoczesna i kompleksowa penalizacji nielegalnego wywozu bursztynu z Ukrainy” - oświadczył szef rządu.

Projekty ustaw w tej sprawie przewidują zakaz eksportu nieobrobionego bursztynu, wprowadzają odpowiedzialność karną za jego wywóz i upraszczają procedury wydawania zezwoleń na legalną eksploatację złóż.

Szacuje się, że największe złoża bursztynu na świecie znajdują się w rosyjskim obwodzie kaliningradzkim, lecz władze Rosji od 2009 roku zaczęły sukcesywnie wprowadzać kolejne obostrzenia w eksporcie. Wzrosło więc zapotrzebowanie na bursztyn z innych państw, w tym z Ukrainy.

Największe złoża bursztynu znajdują się w zachodniej części tego kraju, przede wszystkim na północnych obszarach obwodów wołyńskiego, rówieńskiego i żytomierskiego. Bogate pokłady tej kopalnej żywicy są nielegalnie eksploatowane; rabunkowe wydobycie bursztynu powoduje katastrofalne straty ekologiczne.

Ustawy dotyczące bursztynu oraz legalizacji gier hazardowych zostaną wniesione do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy już wkrótce - poinformował szef rządu.

„Chcemy, by automaty do gier zniknęły z ulic. Wczoraj je (projekty ustaw) przegłosowaliśmy i w najbliższym czasie zostaną wniesione do parlamentu” - powiedział premier Honczaruk.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ ap/