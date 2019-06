Uber Eats startuje w Lublinie

Uber Eats nie zwalnia tempa i tym razem zaczął działalność w Lublinie. To już 10. polskie miasto, w którym można zamówić jedzenie za pomocą tej aplikacji.

Ubera Eats w Lublinie wystartował 18 czerwca. Klienci mogą zamówić jedzenie z ponad 100 lokali oferujących różną kuchnię, m.in. polską, meksykańską, włoską czy amerykańską. Firma planuje poszerzyć swoją ofertę na tym terenie i, jak zapowiada, prowadzi rozmowy z kolejnymi restauracjami.

Uber Eats przygotował dla mieszkańców Lublina zniżki na zakupy, a także konkursy. Jeśli zamówienie składane jest po raz pierwszy, po ściągnięciu aplikacji wystarcz przejść do zakładki "Promocje" i wpisać kod promocyjny LublinStart.

Ponadto firma zorganizowała dla klientów dwa konkursy. Pierwszy trwa od 18 czerwca do końca miesiąca, można w nim wygrać m.in e-hulajnogi, głośniki bluetooth czy kupony o wartości 100 zł do wykorzystania w Uber Eats. Wystarczy złożyć zamówienie i wysłać SMS pod wskazany numer. Drugi odbędzie się w trakcie Sound od Gravity. Użytkownicy aplikacji muszą złożyć co najmniej jedno zamówienie ze zniżką i również wysłać SMS. Tu nagrodami są m.in. przejazdy samochodami wyścigowymi czy wejściówki do Energylandii.

W Uber Eats nie obowiązuje minimalna wartość zamówienia. Natomiast ceny są ustalane przez

partnerów restauracyjnych firmy według ich własnego menu, a opłata za dostawę wynosi 7,90 lub 9,99 zł w przypadku McD, Burger King, Thai Wok czy Salad Story. (Opłata za dostawę jest stała, niezależnie od wielkości zamówienia).

Uber Eats w Polsce działa także w Warszawie Krakowie , Poznaniu, Wrocławiu , Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Łodzi, Katowicach.

DU