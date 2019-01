Tym żyli komentatorzy na Bankier.pl [29.12.2018-4.01.2019 r.]

Na przełomie Starego i Nowego Roku najbardziej emocjonująca dyskusja wśród zarejestrowanych czytelników Bankier.pl toczyła się wokół danych o indeksie PMI. Najwięcej komentarzy (32) wzbudził jednak temat zahaczający o politykę, czyli efekty programu 500+. Dyskusja czytelników rozgorzała także wokół zimowego schłodzenia rynku kredytów hipotecznych.

Ranking komentarzy, które zyskały najwięcej polubień zdominował w mijającym tygodniu tekst o schłodzeniu polskiego przemysłu. Wskaźnik PMI dla polskiego sektora wytwórczego niespodziewanie spadł w grudniu do najniższego poziomu od kwietnia 2013 roku. Najwięcej polubień – 119 - zyskał komentarz czytelnika „ajwaj” prorokujący przeniesienie fabryk z Polski na Ukrainę o treści: „Znaczy sie montownie pojada np. na Ukraine, bo bedzie trzeba gwaltownie oszczedzac, a na Ukrainie beda pracowac ludzie z panstw IV swiata za 1 $”. Jednak komentarz ten wyraźnie nie spodobał się części czytelników, bo zanotował jeszcze więcej znielubień, bo aż 124, co zapewniło mu także pierwsze miejsce wśród najbardziej nielubianych komentarzy.

Kolejny w rankingu najbardziej lubianych komentarz wzbudził także duże kontorwersje. Czytelnik „jkendy” pisze: „Narodowo-socjalistyczna koalicja upaństwowi przemysł i centralnie zarządzi zwiększenie wskaźnika PMI wiec nie ma problemu. Wszystko zostanie odtrąbione w TVP jako wielki sukces.” Taką opinię polubiło 115 użytkowników, ale 102 oceniło ją negatywnie.

Podium zamyka kolejny kontrowersyjny komentarz czytelnika „karbinadel”, który ostrzega przedmówcę: „Uważaj, stąpasz po kruchym lodzie. Twoje poglądy nie są zgodne z wytycznymi Biura Politycznego KC” – otrzymał 114 lajków i 93 dislajki.

O komentarzu z największą liczbą minusów już było. Drugi komentarz w tym rankingu także umieszczono pod tekstem o danych z polskiego przemysłu. Komentator kryjący się pod Nickiem „psokal” pisze: „Wczoraj zmusiłem się i obejrzałem całe "W tyle wizji" na TVP Info. To już nie jest telewizja publiczna, bardzej to przypomina polskojęzyczną sekcję Russia Today. Wyczyny Ziemkiewicza czy Ogórek będziemy wspominać latami, tak samo jak dziś wspominamy Urbana. Mam nadzieję że jak kryzys przyjdzie na poważnie to Kurski trochę ograniczy tę szczujnię... Ciężko byłoby uniknąć zamieszek gdy gospodarka wpada w recesję a rządowa TV robi z ludzi kompletnych idiotów”

Dopiero trzeci najbardziej nielubiany komentarz dotyczy innej tematyki, czyli programu 500+. Jednak i tam nie obywa się bez politycznej aluzji. Komentator „pull_up_terrain_ahead” pisze: „Wszystkim zachwalającym 500+ polecam obejrzenie dowolnego wydania Dziennika TV z lat 84-88.”

Przejdźmy teraz do rankingu komentatorów, których wpisy zyskały najwięcej polubień „netto” (czyli była największa różnica sumy plusów i minusów ich komentarzy). Na podium tego zestawienia z użytkowników, którzy często pojawiali się w poprzednich tygodniach został tylko „karbinadel”, który jest liderem tego rankingu z liczbą 364 lajków netto. Kolejne miejsca zajmują „cnapan” z 324 lajkami oraz „carlito1” z 277 polubieniami.

Najbardziej płodnym komentatorem w mijającym tygodniu był także „karbinadel”, który opublikował w mijającym tygodniu 36 komentarzy. Kolejne miejsca zajęli także nasi stali czytelnicy o nickach „open_mind” oraz „mraxs”.

W rankingu samych polubień (nie pomniejszanych o znielubienia) zwycięzcą został „karbinadel” z 778 polubieniami, wyprzedzając czytelników o nickach „marxs” oraz „ajwaj”. Natomiast zdecydowanym liderem rankingu komentarzy, które zyskały najwięcej łapek w dół został „marxs”, który uzyskał 735 dislajków. Daleko za nim znaleźli się czytelnicy „grzegorzkubik” (462 znielubienia) oraz „karbinadel” (414 łapek w dół).

