Trump grozi zniszczeniem irańskich okrętów nękających amerykańskie

Prezydent USA Donald Trump oznajmił w środę na Twitterze, że wydał rozkaz "ostrzelania i zniszczenia" każdego irańskiego okrętu wojennego, który będzie "nękał" na morzu amerykańskie okręty.

"Poleciłem Marynarce Wojennej USA, by ostrzelała i zniszczyła każdy irański okręt, który będzie nękał nasze okręty na morzu" - napisał Trump na Twitterze.

To prawdopodobnie reakcja na incydent sprzed tygodnia, kiedy Pentagon oskarżył Teheran o niebezpieczne manewry w Zatoce Perskiej. 11 irańskich szybkich łodzi miało wówczas z niebezpieczną prędkością zbliżać się do amerykańskich okrętów, m.in. przecinając im drogę. Iran twierdził wówczas, że to USA sprowokowały zajście.

Choć incydent miał miejsce tydzień temu, informacje o sprawie przypomniała w środę rano telewizja Fox News.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.