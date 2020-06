Szaleństwo na akcjach SimFabric

SimFabric jest jedną z największych sensacji na NewConnect. W zaledwie dwa miesiące od debiutu kurs producenta gier wzrósł o ponad 600 proc. Po gwałtownych wzrostach przyszło jednak chwilowe załamanie kursu.

SimFabric powstał w 2016 roku po otrzymaniu głównej nagrody ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) w konkursie na najlepszą aplikację kosmiczną. Spółka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w portowaniu gier na konsole Nintendo Switch, PS4 i komputery stacjonarne oraz produkcjach własnych gier. Najważniejszym dotychczasowym produktem SimFabric jest gra „Farm Expert 2018”, która w wersji mobilnej sprzedała się w liczbie ponad 2,5 mln kopii. Większościowym akcjonariuszem studia jest PlayWay.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 7 kwietnia 2020 roku i bardzo szybko stała się jednym z tych podmiotów, które budzą największe zainteresowanie na „małej giełdzie”. Na początku, ze względu na znaczną przewagę popytu nad podażą, notowania SimFabric ruszyły dopiero po dwóch dniach od formalnego debiutu. Dalszy okres był równie dobry, a producent gier dał zarobić giełdowym inwestorom ponad 600 proc. w zaledwie dwa miesiące. Ostatnie dwie sesje to jednak istny rollercoaster i po gwałtownej korekcie aż o 40 proc., akcje ponownie zaczęły drożeć.

Kolejne produkcje już w drodze

Aktualnie największym projektem własnym, realizowanym przez spółkę jest gra „Farm&Fix 2020”. Gra cieszy się sporym zainteresowaniem graczy – w ciągu kilku dni od uruchomienia strony na platformie Steam, gra znalazła się na prestiżowej liście Global Wishlist i aktualnie jest tuż za pierwszą setką najbardziej oczekiwanych gier na komputery PC. Innym wartym uwagi projektem jest gra „ElectriX: Electro Mechanic Simulator”, która również zajmuje wysokie miejsce na globalnej wishliście (pierwsza dwusetka). Póki co, nie są jednak znane dokładne daty premier żadnej z tych produkcji.

Ponadto SimFabric wciąż przenosi gry innych studiów na nowe platformy. W ostatnim czasie spółka uzyskała chociażby licencję na portowanie gry „Counter Terrorist Agency” na Nintendo Switch. W sumie, na japońską konsolę, SimFabric planuje w tym roku wydać aż pięć symulatorów. Tego typu portowania zapewniają jednak spółce przede wszystkim stabilność uzyskiwanych przychodów. Licząc na nagłą poprawę dochodów (co sugerują wzrosty kursu) należy zatem przede wszystkim obserwować postępy w produkcjach własnych. To właśnie ewentualny sukces na tym polu może przynieść spółce ponadprzeciętne korzyści finansowe.

Wycena spółki na tle konkurencji

Nie można zaprzeczyć, że „Farm&Fix 2020” czy „ElectriX: Electro Mechanic Simulator” należą do bardzo obiecujących produkcji. Niedawne wzrosty wyceny SimFabric sprawiły jednak, że trafił on do grona największych producentów gier na polskiej giełdzie. Naturalna wydaje się zatem próba dokonania porównania do branży również pod względem osiąganych wyników. Oczywiście głównie poglądowo, pamiętając o występujących różnicach pomiędzy poszczególnymi studiami i niekiedy zupełnie innych segmentach działalności.

Pomimo ostatniego spadku, SimFabric jest obecnie szóstym największym producentem gier na GPW (wliczając spółki z NewConnect). Pod względem wyceny wyprzedził on tym samym takie podmioty jak Forever Entertainment czy Bloober, które póki co osiągają wielokrotnie większą sprzedaż. Dla porównania SimFabric w 2019 roku miał 2,65 mln złotych przychodów ze sprzedaży i zysk netto w wysokości 449 tys. złotych. Tymczasem Bloober w tym samym okresie zaraportował 28,88 mln złotych przychodów oraz zysk netto na poziomie 3,15 mln złotych. Z kolei Forever Entertainment w 2019 roku zarobił aż 9,12 mln złotych przy przychodach w wysokości 17,67 mln złotych.

Najwięksi producenci gier na GPW Lp. Spółka Kapitalizacja (w mln zł)* 1. CD Projekt 37 477 2. Ten Square Games 3 584 3. PlayWay 3 181 4. 11 bit studios 1 132 5. Creepy Jar 519 6. SimFabric 383 7. Forever Entertaiment 367 8. BoomBit 281 9. Bloober Team 279 10. One More Level 213 Źródło: Bankier.pl, na dzień 10.06.2020 (godz. 14:45)

Powyższe porównania nie są bezpośrednim dowodem na przewartościowanie akcji SimFabric, bowiem kurs odzwierciedla oczekiwania względem przyszłości, a nie to, co już było. Daje to jednak pewien przybliżony pogląd, na jak wysokie wyniki liczą inwestorzy. Ponadto, wracając do wspomnianej już listy życzeń Steam, to dwie gry SimFabric rzeczywiście znajdują się tam na wysokich miejscach. Na polskiej giełdzie mamy jednak producentów gier zdecydowanie niżej wycenianych, na których produkcje wyczekuje obecnie jeszcze więcej osób. Takimi przykładami są One More Level (z grą „Ghostrunner”), Movie Games (m.in. „Lust from Beyond”) czy CreativeForge Games (wydające “Builders of Egypt”). Giełdowy sentyment do SimFabric wydaje się zatem wyjątkowo optymistyczny.

Adam Hajdamowicz