Strata netto LPP w I kw. wyniosła 114,6 mln zł, zysk EBITDA 132,2 mln zł

Grupa LPP miała w pierwszym kwartale 2019 roku 114,6 mln zł straty netto (wg MSSF16) - podała spółka w raporcie kwartalnym. Według MSR17 strata netto wyniosła 131,4 mln zł wobec 104,8 mln zł straty przed rokiem.

Strata operacyjna grupy wyniosła 100,2 mln zł. LPP szacowało wcześniej, że strata EBIT wyniosła w tym okresie 105 mln zł. Wg MSR17 strata EBIT wyniosła 108,9 mln zł wobec 117,7 mln zł straty rok wcześniej.

EBITDA grupy wyniosła 132,2 mln zł. Według wcześniejszego standardu sprawozdawczości grupa miała 8 mln zł straty wobec 33,3 mln zł straty w I kwartale 2018 r.

Przychody LPP wyniosły 1,83 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. Rok wcześniej sprzedaż wynosiła 1,58 mld zł.

Marża brutto na sprzedaży grupy w pierwszym kwartale wynosiła 43,4 proc. w porównaniu do 45,1 proc. w analogicznym okresie 2018 roku.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych grupy (LFL) w walutach lokalnych w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosły o 11,4 proc.

Grupa LPP zakłada na 2019 rok marżę w przedziale 53-54 proc.

Marża grupy LPP w 2019 roku powinna znaleźć się w przedziale 53-54 proc. - poinformowała spółka w prezentacji. Wcześniej spółka przewidywała na ten rok marżę w przedziale 54-55 proc. Grupa zakłada także na ten rok kontynuację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży i 12-proc. wzrost powierzchni.

Dwucyfrowy wzrost sprzedaży - jak podano - ma być możliwy dzięki rozwojowi powierzchni, dodatnim dynamikom LFL oraz e-commerce.

Celem na ten rok ma być też kontrola kosztów i utrzymanie gotówki netto.

Spółka podała w prezentacji, że cele na 2019 rok dotyczą 13 miesięcy (do końca stycznia 2020 r.), wg standardu MSSF16.

Szans na 2019 r. spółka upatruje w otwarciu salonów LPP w nowych krajach, kontynuacji wzrostów sprzedaży e-commerce i wdrożeniu RFID. Wśród ryzyk wymienia niekorzystne tendencje na walutach i zaostrzenie zakazu handlu w niedziele (12 proc. przychodów z Polski).

W 2019 roku wzrost powierzchni - według prezentacji - ma wynieść 12 proc., a nie 11 proc. jak przewidywano wcześniej. Na koniec roku powierzchnia handlowa ma liczyć 1.227,1 m kw.

Planowane jest wejście na dwa nowe rynki ze sklepami własnymi: Bośnia i Hercegowina oraz Finlandia. Na koniec 2019 roku salony marki Reserved powinny znajdować się w 25 krajach.

Jak podało LPP, celem na 2019 rok jest stabilizacja powierzchni w Polsce, przyspieszenie wzrostów w Europie (nacisk na Europę Południowo-Wschodnią), kontynuacja rozwoju powierzchni w rejonie CIS, nowy salon na Bliskim Wschodzie (Izrael).

Planowany capex w 2019 roku to ok. 870 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 9 proc. rdr.

Planowane wydatki na sklepy to ok. 680 mln zł, wydatki na biura to ok. 110 mln zł, na obszar logistyki 30 mln zł, a 50 mln zł na obszar IT.

Spółka poinformowała w prezentacji, że zdecydowała się na gruntowne odnowienie salonów, którym przedłużane są umowy.

Celem są salony stacjonarne z technologią RFID wspomagające e-commerce.

W 2019 roku planowane jest zamknięcie 172 sklepów o powierzchni 49 tys. m kw i otwarcie/przebudowa 183 salonów o łącznej powierzchni 185 tys. m kw.

LPP podtrzymała, że przychody z e-commerce w 2019 roku powinny przekroczyć 1 mld zł. W 2018 roku wynosiły 712 mln zł.

Spółka w drugiej połowie tego roku planuje uruchomić e-sklep dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i na Ukrainie. (PAP Biznes)

pel/

