Sprzedaż detaliczna wreszcie wyższa niż rok wcześniej

Lipcowe dane dotyczące sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Po raz pierwszy od początku pandemii sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem.

W lipcu 2020 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była o 2,7 proc. wyższa niż w lipcu 2019 r. oraz o 6,4 proc. wyższa niż w czerwcu 2020 r. – poinformował GUS.

Konsensus analityków zakładał spadek o 0,4 proc. rok do roku, więc można mówić o pozytywnej niespodziance. Dla porównania, w czerwcu roczna dynamika wyniosła -1,9 proc., w maju -8,6 proc., a w kwietniu aż -22,6 proc.

Wzrost sprzedaży widać także w dynamice w cenach stałych, która w skali roku sięgnęła 3 proc. wobec spadku o 1,3 proc. w czerwcu, 7,7 proc. w maju i 22,9 proc. w kwietniu. W ujęciu miesięcznym kategoria ta zanotowała wzrost o 6,5 proc.

- Największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. zaobserwowano w przedsiębiorstwach sprzedających meble, rtv, agd” (o 15,8% wobec wzrostu o 15,9% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła także w następujących prezentowanych grupach: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 5,3%); „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 2,3% ) oraz „pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 0,7%) – informuje GUS.

- Spadek sprzedaży wykazały natomiast jednostki handlujące paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 2,8%), żywnością, napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi (o 1,0%), jak również podmioty zaklasyfikowane do grupy „pozostałe” (o 1,4%). Sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego utrzymała się na niezmienionym poziomie – dodano.

Podobnie jak przed miesiącem GUS nie podał danych z kategorii „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, do której zaliczane są m.in. sprzedaż w sklepach wielkopowierzchniowych. Fakt ten został skomentowany opisem: „Zupełny brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe”.

Coraz mniej kupujemy przez internet

Jak zauważa GUS, lipiec był kolejnym miesiącem spadku wartości sprzedaży dokonywanej przez internet – udział tej sprzedaży spadł z 7,7 proc. w czerwcu do 6,5 proc. w lipcu.

- Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 21,8% do 19,4%), a także podmioty z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 19,5% przed miesiącem do 16,8%) oraz „meble, rtv, agd” (z 14,1% do 11,1%) – informuje GUS.