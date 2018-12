Spadkowy rok na GPW

Kończący się 2018 rok przyniósł spadki wszystkich głównych indeksów GPW, jednak małe i średnie spółki radziły sobie wyraźnie gorzej niż duże. W ujęciu sektorowym na plusie rok zakończył jedynie WIG-Paliwa, a ponad 30 proc. straciły indeksy sektora chemicznego, budownictwa i motoryzacji.

WIG20 spadł w 2018 r. o 7,5 proc., kończąc rok o 13,5 proc. poniżej styczniowych maksimów, ale o 9,3 proc. powyżej minimów z końca października. Dla indeksu blue chipów był to pierwszy spadkowy rok po dwóch latach wzrostów.

mWIG40 w 2018 r. stracił 19,4 proc. Był to pierwszy spadkowy rok dla indeksu średnich spółek od 2011 r.

Wśród czterech głównych indeksów najmocniej w dół poszedł w tym roku sWIG80 - o 27,6 proc. Indeks wytracił w 2018 r. więcej niż zyskał przez trzy wzrostowe lata 2015-2017. sWIG80 osiągnął tegoroczne minimum 21 grudnia, schodząc na najniższy poziom od kwietnia 2013 r.

Zmiana 2018 Zmiana IV kw. Zmiana XII WIG20 -7,5% -0,4% -0,6% mWIG40 -19,3% -6,2% -0,9% sWIG80 -27,6% -7,9% -3,4% WIG -9,5% -2,2% -0,9%

WIG spadł w 2018 r. o 9,5 proc. Notowania indeksu szerokiego rynku GPW nastrajały optymistycznie przez pierwsze piętnaście sesji, czego kulminacją było ustanowienie przez WIG - 23 stycznia - nowego maksimum w trakcie sesji. Kolejne miesiące przynosiły jednak spadki, a indeks otarł się o granicę bessy, spadając w październiku o 20 proc. od styczniowego szczytu. Koniec roku przebiegał w lepszych nastrojach, a indeks wzrósł od dołków o 6,8 proc.

Perspektywy dla GPW na 2019 r. nie są optymistyczne - ocenili uczestnicy debaty PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI”, która odbyła się 17 grudnia.

Zdaniem Karola Chrystowskiego, zarządzającego funduszami PKO TFI, warszawski parkiet może w najbliższych kwartałach przyszłego roku dokończyć bessę i wtedy być może byłby dobry moment na kupowanie polskich akcji, ale w całym roku - według niego - nie widać szans na dodatnie stopy zwrotu.

"Małe i średnie spółki nie powinny spadać więcej niż WIG20. Bardziej zastanowiłbym się i skupił na jakich poziomach się znajdziemy, a nie na podejściu holistycznym, czasowym, że kupuję akcje 1 stycznia i w tym roku mam zarobić. W całości roku nie widzę raczej szans na wielkie pozytywne stopy zwrotu, ale jeżeli ktoś umie sobie racjonalnie rozłożyć te decyzje w ciągu roku, to może wcale nie wyjść źle" - powiedział.

Jarosław Leśniczak, dyrektor ds. rynków globalnych TFI PZU zaprezentował neutralne stanowisko wobec polskiego rynku akcji.

"Jeżeli chodzi o polski rynek to byłbym neutralny. Wydaje mi się, że będą lepsze momenty, jeżeli chodzi o kupno. Nie widzę w krótkim terminie impulsu, żeby być optymistycznym, nie ma też powodów do większej katastrofy. Więcej optymizmu miałbym do małych spółek, tylko nie do całego indeksu. Jest tak dużo pesymizmu odnośnie małych polskich spółek: słabe wyniki, odpływy z wielu funduszy" - powiedział podczas debaty.

"Program PPK może okazać się pierwszym katalizatorem popytu na warszawskiej giełdzie. Nie zalecałbym kupowania całego indeksu małych spółek, ponieważ są to bardzo różne spółki, są dobrze zarządzane i mocno przecenione, a są spółki, które będą walczyć o przetrwanie" - dodał.

INDEKSY SEKTOROWE

"W mijającym roku relatywnie słabe zachowanie WIG to, obok spadku indeksów EM i lokalnych czynników ryzyka (polityczne, GetBack, fundusze), efekt rozczarowujących wyników spółek. (...) Sektorami, które najbardziej rozczarowały vs. oczekiwania są: chemia, budownictwo, sektor wydobywczy, spółki odzieżowe, a w dalszej kolejności przemysł oraz handel hurtowy/spożywczy" - napisali analitycy DM mBanku w strategii inwestycyjnej na 2019 r.

"Słabe wyniki br. obniżyły również oczekiwania na 2019 r., stąd przy pozytywnym scenariuszu makro łatwiej będzie o pozytywne zaskoczenia. Sektorami, które będą raportować największą (dwucyfrową) dynamikę wzrostu wyniku operacyjnego i zysku netto będą: energetyka, handel, w tym odzież oraz chemia. Spodziewamy się nieco ponad 10-proc. wzrostu zysków w sektorze finansowym oraz TMT" - dodali.

W ujęciu sektorowym jedynie WIG-Paliwa zakończył 2018 rok na plusie, do czego przyczynił się wzrost kursu Lotosu, który w kończącym się roku był najmocniej zwyżkującą spółką w WIG20 (o 53,4 proc.).

Na największym minusie był WIG-Chemia (o 38,9 proc.), w którym - mająca blisko 50 proc. udziału w indeksie - Grupa Azoty spadła o 55,2 proc. Kurs Ciechu, którego akcje odpowiadają za ponad jedną trzecią wagi WIG-Chemia, zniżkował w tym roku o 23 proc.

O ponad 30 proc. spadły także WIG-Motoryzacja i WIG-Budownictwo.

Spółkom budowlanym w tym roku ciążyły wyższe ceny materiałów i surowców oraz zacieśnienie warunków na rynku pracy, skutkujące problemami z pozyskaniem pracowników, wzrostem płac i kosztów podwykonawstwa.

Z kolei branża motoryzacyjna globalnie borykała się z problemami. Stany Zjednoczone wprowadziły cła na stal i aluminium, a prezydent Donald Trump groził objęciem taryfami samochodów produkowanych w UE.

Koniec roku przyniósł także spowolnienie w przemyśle Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech, co ekonomiści wiązali ze zmianami w przepisach regulujących normy spalin w samochodach, które obowiązują od września.

Zmiana 2018 Zmiana IV kw. Zmiana XII WIG-PALIWA 12,0% 8,6% 1,3% WIG-INFO -2,4% -2,0% -2,6% WIG-MEDIA -5,8% -0,3% -0,4% WIG-SPOZYW -6,7% -1,7% -5,4% WIG-BANKI -12,1% -5,4% -1,7% WIG-LEKI -12,4% -12,9% -0,1% WIG-NRCHOM -13,0% -6,0% -5,5% WIG-TELKOM -16,8% 3,8% 5,2% WIG-ENERG -19,4% 9,2% -9,4% WIG-ODZIEZ -19,8% -9,9% -2,5% WIG-GORNIC -22,1% -0,5% -0,5% WIG-MOTO -31,6% -13,7% -2,7% WIG-BUDOW -32,1% 1,0% -2,0% WIG-CHEMIA -38,9% -4,9% 0,4%

LIDERZY WZROSTÓW I SPADKÓW W WIG20

Wśród spółek z WIG20 najmocniej w 2018 r. wzrósł Lotos (o 53,4 proc.), zaś na drugim miejscu był CD Projekt (o 50,1 proc.).

Przez większą część roku to producent "Wiedźmina" był liderem zwyżek wśród blue chipów, zyskując w szczycie pod koniec sierpnia prawie 130 proc. YTD. Jednak przez ostatnie cztery miesiące 2018 r. kapitalizacja spółki zmniejszyła się o jedną trzecią.

Najsłabiej w indeksie radził sobie Eurocash, który spadł o 33,5 proc. Kursy Aliora, CCC, JSW i Energi spadły o co najmniej 30 proc.

Spółki energetyczne przez pierwsze trzy kwartały notowały spadki, a Tauron i PGE ustanowiły w połowie września historyczne minima. Od wypowiedzi prezesa URE Macieja Bando z 19 września, że regulator może być zmuszony zadbać o interesy przedsiębiorstw energetycznych przy ustalaniu wysokości taryfy do początku grudnia, indeks WIG-Energetyka zyskał ponad 30 proc.

Koniec roku przyniósł jednak podwyższoną zmienność na akcjach producentów energii elektrycznej. Przedstawiciele rządu prezentowali kolejne propozycje dotyczące systemu rekompensat podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych, zaś rynek negatywnie odbierał sugestie, że przedsiębiorstwa energetyczne miałyby uczestniczyć w ich sfinansowaniu.

W ostatni piątek 2018 roku Sejm przyjął, a prezydent (w sobotę) podpisał ustawę dot. stabilizacji cen sprzedaży energii, która m.in. obniża akcyzę na energię elektryczną, opłatę przejściową oraz ustala ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

Zmiana 2018 Zmiana IV kw. Zmiana XII LOTOS 53,4% 17,9% 7,9% CDPROJEKT 50,1% -22,3% 2,4% PGNIG 9,9% 6,8% 7,1% PZU 4,1% 10,6% 2,4% PKNORLEN 2,0% 7,1% -1,8% MBANK -8,8% -5,2% 3,9% CYFRPLSAT -9,3% 1,4% 0,4% SANPL -9,6% -4,6% 0,7% PKOBP -10,9% -8,0% -3,5% LPP -11,9% -9,0% 0,4% PEKAO -15,8% 2,6% -0,7% PGE -17,0% 5,0% -14,3% ORANGEPL -17,3% 7,9% 0,2% KGHM -20,1% -0,2% -0,9% TAURONPE -28,2% 23,7% -2,7% ENERGA -30,0% 13,9% -2,0% JSW -30,1% 1,6% 2,5% CCC -32,2% -12,1% -8,0% ALIOR -33,1% -15,6% -2,5% EUROCASH -33,5% -2,7% 4,1%

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)

mj/ osz/