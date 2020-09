fot. eldar nurkovic / Shutterstock

Szef GIS na porannym piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawił rekomendację zmniejszenia liczby gości weselnych do 50 osób oraz obowiązek rejestracji weselników. Obecnie takie restrykcje dotyczą tylko powiatów w strefie czerwonej.

- Moje rekomendacje są takie, żeby zmniejszyć liczbę weselników do 50 osób. To i tak jest dużo. Np. Wielka Brytania zmniejszyła tę liczbę do 30 osób – mówił Jarosław Pinkas w Radiu ZET w piątek rano. - Branża weselna będzie mocno niezadowolona, ale całkiem zadowoleni są ci, którzy są na wesela zapraszani. Rozmawialiśmy z ludźmi starszymi, którzy mówią: zostałem zaproszony i nie mogę odmówić, ale teraz, jak ta liczba się zmniejszy to ja się czuje bezpieczniej – dodaje Jarosław Pinkas.

Przeczytaj także Nowe powiaty w żółtych i czerwonych strefach

Szef GIS podkreśla, że goście weselni powinni zakładać maseczki. Gość Radia ZET zapowiada także rejestrację zaproszonych gości. - Żeby w momencie, kiedy będziemy mieli osobą zakażoną, łatwiej można było prowadzić dochodzenie epidemiologiczne – tłumaczy.

Wprowadzenie obostrzeń od wielu dni zapowiada resort zdrowia, jednak póki co żadnej konkretnej decyzji nie podjęto. - Pracujemy nad tym i jeśli sytuacja się nie zmieni będziemy musieli podjąć tę decyzję - mówił wiceszef resortu zdrowia w czwartek Waldemar Kraska.

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce

KWS, PAP