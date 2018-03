Rząd marzy o podboju gospodarczym Afryki

Naszym wyzwaniem jest podbój gospodarczy Afryki - powiedział w środę wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dodał, że trzeba wspomagać te inwestycje.

Podczas środowej komisji gospodarki omawiano kwestie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców z uwzględnieniem krajów azjatyckich i afrykańskich.

Przedstawiając informację na temat możliwości ekspansji gospodarczej polskich firm, wiceszef resortu MPiT Marcin Ociepa zaznaczył, że kierunek azjatycki i afrykański "za mało się przewija w przestrzeni debaty publicznej w Polsce" w stosunku do "potencjału, jaki drzemie w tych kierunkach". "Dla nas te kierunki są priorytetowe, dostrzegamy ten potencjał. Polska ma olbrzymie tradycje obecności gospodarczej w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji, które sięgają kilkudziesięciu lat wstecz" - powiedział w środę Ociepa.

Ocenił, że najciekawszym kierunkiem jest rynek afrykański. "Afryka od lat już jest przedmiotem ekspansji, czy to chińskiej, czy amerykańskiej" - wskazał. "Dzisiaj naszym wyzwaniem gospodarczym jest zaistnieć, być obecnym w Afryce, »podbijać« Afrykę w sensie gospodarczym, pomagać naszym przedsiębiorcom, wspomagać te inwestycje" - zaznaczył. Dodał, że jeśli chcemy być partnerami gospodarczymi, ale też politycznymi innych państw UE, to "musimy mieć swoje aktywa polityczne także w Afryce, także w Azji".

Wiceszef MPiT przypomniał, że jeśli chodzi o obroty handlowe z krajami Afryki, polski eksport wyniósł w 2017 r. 2,3 mld euro. "Główni partnerzy to RPA, Algieria, Egipt, Maroko i Nigeria" - wskazał. Dodał, że import wyniósł 1,6 mld euro, a główni partnerzy to RPA, Maroko, Egipt, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej. "W latach 2012-17 polski eksport do Afryki zwiększył się o 49 proc. z 1,5 mld euro do 2,3 mld euro" - wskazał.

Z kolei mówiąc o obrotach z Azją, Ociepa przypomniał, że największy deficyt w obrotach towarowych mamy z Chinami - wynosi on 22 mld euro. Dodał, że eksport z krajami azjatyckimi zwiększył się o 4 proc., a import wzrósł o 14 proc. "Robimy wszystko, żeby być ważną częścią chińskiego projektu One Belt One Road (Nowy Jedwabny Szlak - PAP). (...) Tylko chcielibyśmy, żeby te pociągi wracały do Chin pełne polskich towarów, wyprodukowanych przez polskich przedsiębiorców" - zaznaczył.

Zwiększeniu możliwości eksportowych polskich przedsiębiorstw mają służyć, jak podkreślił, m.in. zagraniczne biura handlowe Polskiej Agencji Informacji i Handlu, których do końca 2019 roku ma działać 70. Na pytanie posła Jana Dudy (PiS) dotyczącego planów pomocy polskim przedsiębiorcom w Afryce, gdzie od 2017 r. działa biuro PAIH w Nairobi, przedstawiciel MPiT wyjaśnił, że w II i III kw. 2018 r. zaplanowano otwarcie kolejnych przedstawicielstw.

autor: Magdalena Jarco

maja/ amac/