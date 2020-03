Mercator drugi miesiąc z rzędu na podium rankingu spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa wciąż pozostaje liderem rankingu popularności Bankier.pl. Na podium znalazły się także CD Projekt oraz korzystający na koronawirusie Mercator.

JSW zaliczyła kolejny fatalny giełdowy miesiąc, a jej akcje potaniały w lutym aż o 28 proc. Spółka w ostatnim czasie zaktualizowała swoją strategię, zgodnie z którą do 2030 roku zamierza wydać na inwestycje ok. 24,5 mld zł, stopniowo zwiększając wydobycie węgla z ok. 14,8 mln ton w ub. roku do ok. 18 mln ton w roku 2030. Udział węgla koksowego w strukturze produkcji już od 2021 roku ma wzrosnąć do ponad 85 proc., wobec 71 proc. w zeszłym roku. Jako jeden z celów strategicznych grupy JSW na lata 2020-30 przyjęto uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-30 rzędu co najmniej 25 proc.

Na drugim miejscu znalazł się CD Projekt, dla którego był to miesiąc pełen wzlotów i upadków. Najpierw kurs spółki po raz pierwszy w historii przekroczył granicę 300 zł, a niewiele później kapitalizacja producenta „Cyberpunka” przerosła wycenę Orlenu. Tym samym CD Projekt stał się trzecią największą polską spółką na GPW. CD Projekt podał także przychody ze sprzedaży gry „Wiedźmin 3” na portalu Steam, które od października 2018 roku przekroczyły już 50 mln USD. Pomimo tego, za sprawą wzrostu strachu przed koronawirusem, akcje spółki zakończyły ostatecznie miesiąc nieco ponad 1 proc. na minusie.

Panikę związaną z wirusem wykorzystuje tymczasem Mercator, który już drugi miesiąc z rzędu pozostaje na podium rankingu popularności. Spółka ta to m.in. producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i maseczek, na które zapotrzebowanie ostatnio wyraźnie rośnie. Potencjalną okazję błyskawicznie wypatrzyli inwestorzy, a tylko w lutym cena akcji spółki wzrosła o ponad 20 proc. Oprócz kursu Mercatora zbliżającego się już do historycznych szczytów, na uwagę zasługują także rekordowo wysokie obroty (w lutym średnia dzienna przekroczyła 7 mln złotych).

Ranking popularności spółek Bankier.pl - luty 2020 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. JSW JSW 1 2. CD Projekt CDR 2 3. Mercator MRC 3 4. KGHM KGH 10 5. PKN Orlen PKN 8 6. Tauron PE TPE 6 7. Cormay CRM poza 10 8. PGE PGE 7 9. PGNiG PGN 4 10. CCC CCC 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Kolejne miejsca w rankingu przypadły przede wszystkim pogrążonym przez koronawirusa państwowym gigantom. Fatalnie spisywały się walory praktycznie wszystkich z nich. KGHM potaniał w lutym o 22,7 proc., Orlen o 19,5 proc., a Tauron o 22,3 proc. Ten ostatni spisywał się zresztą równie słabo, jak cała polska energetyka, o czym więcej można było przeczytać w tekście Adama Torchały pt. „Giełdowa katastrofa polskiej energetyki”.

Całkowicie odmienne nastroje panowały tymczasem wśród inwestorów spółki PZ Cormay, która podobnie jak Mercator, wykorzystała ostatnią panikę na swoją korzyść. W lutym akcje tego podmiotu podrożały aż o 54 proc. i to za sprawą zaledwie jednego komunikatu. Spółka PZ Cormay ogłosiła w nim, że chce w Polsce dystrybuować koronawirusowe testy. Póki co, ciężko jednak ocenić, jaki może to mieć wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe.

Na forum również króluje JSW

Także na forum Bankier.pl największą popularnością cieszyła się Jastrzębska Spółka Węglowa. Na jej temat napisano tam w lutym prawie 20 tys. postów, blisko dwukrotnie wyprzedzając pod tym względem kolejny w zestawieniu Mercator. Na forum duże emocje budziły ponadto CD Projekt, Tauron oraz producent gier The Farm 51.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - luty 2020 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w lutym 1. JSW JSW 19162 2. Mercator MRC 10305 3. CD Projekt CDR 9382 4. Tauron PE TPE 9270 5. Farm 51 F51 7025 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Hajdamowicz

