fot. lucadp / Shutterstock

Podczas najbliższego weekendu klienci czterech banków - ING Banku Śląskiego, Banku Polskiej Spółdzielczości, Nest Banku, i Idea Banku - mogą spodziewać się utrudnień. Problemy wystąpią m.in. podczas realizacji płatności Blik, przelewów oraz przy wypłacaniu gotówki z bankomatów.

Pierwsze utrudnienia czekają na klientów już. Na Bankier.pl, jak co tydzień sprawdziliśmy, które banki zapowiedziały przerwy techniczne.

Prace serwisowe w ING

W nocy z soboty na niedzielę (z 15 na 16 sierpnia) klienci banku ING pomiędzy północą a godziną 5:00 nie wypłacą środków z bankomatów oraz nie wpłacą gotówki przy użyciu wpłatomatu. Podczas przerwy technicznej niedostępny będzie system bankowości internetowej oraz mobilnej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W czasie prac serwisowych nie będzie można wykonać przelewów ekspresowych, skorzystać płatności internetowych za pomocą Płać z ING, płatności w Internecie dokonywane kartami, które są dodatkowo potwierdzane jednorazowym kodem SMS, interfejsu PSD2 oraz płatności Blik.

Przerwa techniczna w Idea Banku

Idea Bank zapowiedział prace serwisowe w nocy z 14 sierpnia (piątek) na 15 sierpnia (sobota) od godziny 22:00 do 6:00. Podczas przerwy technicznej klienci banku nie skorzystają z systemu bankowości internetowej Idea Cloud oraz bankowości mobilnej.

Nie działa Nest Bank?

Podczas weekendu oraz na początku przyszłego tygodnia Nest Bank będzie przeprowadzał prace modernizacyjne. Pierwsza przerwa techniczna rozpocznie się w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 21:00 i potrwa do niedzieli (16 sierpnia) do godziny 0:30. W tym czasie klienci muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępnie do bankowości internetowej oraz mobilnej (będą działać w trybie przyjmowania zleceń). Podczas przerwy technicznej niedostępne będą przelewy natychmiastowe, doładowania telefonu komórkowego, operacje na saszetkach, zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa, płatności za zakupy internetowe oraz otwieranie nowego konta i składanie wniosków o wydanie karty.

Druga przerwa techniczna w Nest Banku będzie w nocy z 18 sierpnia (wtorek) na 19 sierpnia (środa) w godzinach od 0:30 do 4:00. Podczas prac serwisowych wystąpi czasowa niedostępność bankowości elektronicznej i PSD2 API Nest Banku.

Prace serwisowe w BPS

Klienci Banku Polskiej Spółdzielczości muszą liczyć się z możliwością wystąpienie krótkotrwałych przerw w dostępie do systemu bankowego. Bank będzie przeprowadzał prace serwisowe w poniedziałek (17 sierpnia) od godziny 21:00 do 23:00. W tym czasie nie działać może bankowość elektroniczna.