Prokuratura umorzyła śledztwo dot. manipulacji przy zawiadomieniu o nabyciu akcji Bumechu

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, postanowiła umorzyć śledztwo w sprawie manipulacji, polegającej na przesłaniu Bumechowi nieprawdziwej informacji o nabyciu przez China Coal Energy Limited jej akcji, przy użyciu podrobionego dokumentu - poinformował Bumech w komunikacie.

Spółka podała, że Prokuratura w uzasadnieniu wskazała m.in., że Bumech – jako spółka publiczna – miała obowiązek niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości tych informacji, które były przedmiotem zawiadomienia chińskiej spółki, a w sprawie przeprowadzono "szereg czynności zmierzających do wykrycia sprawcy".

"Na obecnym etapie wykorzystano wszystkie środki i źródła dowodowe, które pozwalałyby na ustalenie sprawcy oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, a także do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia" - napisano w komunikacie.

W 2017 roku Bumech złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku z przekazaniem spółce informacji o nabyciu akcji przez China Coal, gdyż powstało podejrzenie, że informacja ta może być nieprawdziwa.

Pod koniec marca 2017 roku Bumech informował, że China Coal Energy Company Limited dokupił 5,54 proc. akcji Bumechu, w wyniku czego jego udział w akcjonariacie spółki wzrósł do 9,77 proc. Komisja Nadzoru Finansowego informowała później, że nie otrzymała od China Coal Energy Company Limited zawiadomienia o nabyciu akcji Bumechu, a uzyskane w trybie nadzorczym informacje podają w wątpliwość prawdziwość domniemanego zawiadomienia. (PAP Biznes)

