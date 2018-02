Polska się nam rozlatała

Większa liczba pasażerów, operacji i wyższy współczynnik wypełnienia miejsc. Poprawione wyniki Ryanaira, Wizz Aira i LOT-u. Lepsza sytuacja na prawie każdym z lotnisk. To wszystko składowe 19-procentowego wzrostu przewozów pasażerskich w Polsce po III kw. 2017 roku – podaje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Najnowsze dane ULC to przedłużenie trendu widocznego już w poprzednich okresach. Jak podaje Urząd, wyniki polskiego rynku są lepsze od wyników europejskich i światowych. Rośnie przede wszystkim liczba przewozów regularnych, a w drugiej kolejności – również czarterowych.

Na lotniskach gęsto

Tylko w miesiącach letnich ub. roku porty lotnicze w Polsce obsłużyły, zarówno w ramach ruchu regularnego, jak i czarterowego, 12,7 mln pasażerów (rok wcześniej 10,7 mln, dwa lata wcześniej – 9,8 mln), w całym okresie od stycznia do września – łącznie ponad 30 mln.

Liczba pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce III kwartał Przewozy regularne Przewozy czarterowe 2017 10,522 mln 2,235 mln 2016 8,760 mln 2,005 mln 2015 7,807 mln 2,012 mln Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Na poprawę wyników wpłynęła m.in. o 11 proc. większa w trzecim kwartale niż rok wcześniej liczba operacji lotniczych na polskim niebie. Wzbijające się w powietrze samoloty przewożą statystycznie coraz więcej pasażerów – średnie obłożenie na każdym rejsie w ciągu roku wzrosło ze 121 do 129 osób. Współczynnik wypełnienia miejsc w samolocie wzrósł o 2 p.p. w stosunku do III kw. 2016 roku. – Przewoźnicy zdołali skuteczniej wypełnić samoloty na rynku polskim niż na rynku europejskim i światowym – podkreślają autorzy podsumowania ULC.

Lepiej radziły sobie prawie wszystkie lotniska. Wyników po III kwartale nie poprawiły tylko trzy porty – spadek ruchu zanotowały: Łódź-Lublinek („w związku z zawieszeniem połączeń Adria Airways z/do Monachium, a także wcześniej z/do Amsterdamu i Paryża” – czytamy w uzasadnieniu do raportu), Bydgoszcz-Szwederowo i Radom-Sadków. Na przeciwległym biegunie znalazło się stołeczne Lotnisko Chopina z 24-proc. wzrostem ruchu pasażerskiego rdr. (wzrost o ok. 1 mln pasażerów), bardzo dobre wyniki na tle kraju odnotowały także porty lotnicze w Katowicach, Gdańsku i Krakowie, gdzie pasażerów było więcej odpowiednio o ok. 300 tys., 223 tys. i 200 tys.

Największa część lotów pasażerskich w III kw. 2017 była związana z trasami do/z Wielkiej Brytanii. Inne popularne kierunki w ramach przewozów regularnych to Niemcy, Włochy, Norwegia i Hiszpania. Najbardziej urósł w trzecim kwartale ruch do/z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Ukrainy. Za wyjątkiem Ukrainy, na rosnącą popularność wymienionych kierunków wpłynęli tani przewoźnicy. W przypadku wschodniego sąsiada, za przybierającymi na sile operacjami stał głównie LOT, ale wyniki poprawił również Wizz Air.

Na trasach obsługiwanych przez czartery najpopularniejsza była Grecja, z kolei największe wzrosty odnotowano w przypadku połączeń z Turcją i Egiptem. Najlepsze wyniki w zakresie połączeń czarterowych odnotowały lotniska Katowice-Pyrzowice oraz port lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Liczba pasażerów według przewoźników obsłużonych w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym w trzecim kwartale 2016 i 2017 roku - TOP 10

Lp. Przewoźnik III kw. 2017 III kw. 2016 1 Ryanair 3 017 567 2 502 815 2 LOT 2 558 865 2 012 759 3 Wizz Air 2 336 658 1 982 108 4 Lufthansa 563 146 591 454 5 Norwegian 224 131 241 674 6 EasyJet 223 934 173 169 7 Enter Air 219 431 0 8 KLM 130 056 110 297 9 SAS 97 207 97 443 10 Air France 92 269 96 366 Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Wśród przewoźników czarterowych w skali kraju najbardziej urósł Small Planet, który w miesiącach letnich przewiózł ponad 772 tys. pasażerów, czyli o 217 tysięcy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Miejsce wicelidera w czarterach zajmuje Enter Air (spadek o 52 tys. pasażerów rdr.), trzeci z czołówki to Travel Service.

W ruchu regularnym prym niezmiennie wiedzie Ryanair. W okresie lipiec-wrzesień minionego roku samoloty irlandzkiego przewoźnika startujące lub lądujące w Polsce miały na pokładzie w sumie ponad 3 mln pasażerów, to jest o ok. 0,5 mln więcej niż rok wcześniej. Drugim największym przewoźnikiem jest LOT z 2,5 mln pasażerów po trzecim kwartale, trzecim Wizz Air, który obsłużył ok. 2,3 mln pasażerów.

Malwina Wrotniak