Polscy studenci rozmawiali w Londynie o roli Polski i przyszłości Europy

Ponad 750 polskich studentów z najlepszych brytyjskich uniwersytetów wzięło w sobotę udział w siódmej edycji LSE Polish Economic Forum w Londynie. W trakcie wydarzenia rozmawiano m.in. o roli Polski w Europie, postrzeganiu kraju przez inwestorów i wyzwaniach na najbliższe lata.

Wydarzenie, organizowane przez zrzeszające polskich studentów na prestiżowej uczelni London School of Economics - stowarzyszenie LSE Polish Business Society (LSE PBS), odbywało się w tym roku pod tytułem: "Stulecie niepodległości: romantyczne cele, realistyczne środki".

"Głównym założeniem tego wydarzenia było od początku budowanie platformy pomiędzy polskimi studentami a biznesem. Ponieważ chcemy mieć realny wpływ na to, co się dzieje w Polsce, to w tym roku postanowiliśmy podejść do tego bardziej praktycznie i zorganizować nowe elementy programu, które pozwolą nam coś realnie zmienić w kraju" - tłumaczył w rozmowie z PAP współprzewodniczący LSE PBS i jeden z organizatorów Krzysztof Stefanowicz.

Jak dodał, w tym roku po raz pierwszy konferencja odbyła się poza kampusem uniwersyteckim ze względu na rekordowo wysokie zainteresowanie biletami.

W trakcie wydarzenia doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. Cezary Kochalski odczytał list od głowy państwa. Prezydent zwracając się w nim bezpośrednio do polskich studentów ocenił, że "Forum jest świadectwem Państwa zaangażowania w losy kraju i w budowanie dobrych perspektyw dla polskiej gospodarki".

Na scenie #PEF2018 @BBCKasiaMadera i, jak sam mówi, zestresowany #SebastianKulczyk. O potencjale PL #startup.ow - z młodymi, zdolnymi, którzy póki co, widzą siebie raczej w UK. Póki co. pic.twitter.com/frQ2Oo4ujr — Malwina Wrotniak (@malwc) March 10, 2018

"Liczę, że absolwenci reprezentowanych tu brytyjskich uczelni będą powracać do ojczyzny, aby realizować swoje zawodowe ambicje i jak najlepiej spożytkować zdobytą wiedzę dla rozwoju kraju. Państwa kwalifikacje, z racji studiowania w środowisku międzynarodowym, są szczególnie cenne. Chcę zapewnić, że czekamy na Państwa z dużymi nadziejami" - podkreślił Duda.

Wśród panelistów tegorocznej edycji znaleźli się m.in. wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski, inwestor Sebastian Kulczyk, prezes Banku Pekao SA Michał Krupiński, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej w Visa Europe Małgorzata OShaughnessy, a także przewodnicząca komisji spraw konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim prof. Danuta Huebner.

Pytany w trakcie krótkiej konferencji prasowej o zachęty dla studentów do powrotu do kraju, Magierowski powiedział, że "wierzy, że w wielu obszarach Polska jest w stanie zaoferować coś więcej niż Wielka Brytania".

"Pamiętajmy o tym, że stopa bezrobocia jest bardzo niska, a gospodarka rozwija się bardzo szybko, (...) co jest czymś, czego nam zazdrości wiele krajów. Myślę, że te możliwości w wielu obszarach dla młodych ludzi są ogromne" - przekonywał wiceminister.

Jak przypomniał, "Polska jest na ścieżce wzrostu, której nie mieliśmy od wielu lat (...) i (jest - PAP) krajem, w którym można się spełnić, kiedy ma się dobre pomysły i zaryzykuje".

"Klimat przedsiębiorczości, duch przedsiębiorczości, który istnieje w Polsce - szczególnie po 89. (roku - PAP) - jest naprawdę czymś nieporównywanym z tym, co możemy obserwować w krajach zachodniej Europy" - argumentował Magierowski.

Z kolei Huebner przekonywała, że ewentualny powrót polskich studentów do kraju - także pośrednio powiązany z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - może być szansą na zmianę modelu rozwoju na oparty "nie na tradycyjnych czynnikach - niskich płacach i nisko wykwalifikowanej sile roboczej - ale właśnie na innowacyjności, na takiej otwartej głowie i takim myśleniu w takiej kategorii wyzwań globalnych".

"Tacy ludzie, którzy studiują i oglądają świat, są tymi, którzy będąc w Polsce mogą pomóc nam wyrwać się z zaściankowego myślenia i patrzeć na szanse Polski w kontekście gospodarki europejskiej i globalnej" - podkreśliła Huebner.

W trakcie forum odbył się także finał konkursu dla młodych polskich przedsiębiorców LSE PBS Start-up Challenge, w trakcie którego wyłonieni z kilkudziesięciu zgłoszeń autorzy najciekawszych projektów zaprezentowali swoje pomysły przed panelem jurorskim złożonym z doświadczonych inwestorów.

Nagrodę publiczności otrzymał start-up Zbigniewa Wojny "TensorFlight", który pozwala na wykorzystywanie nagrań z dronów, zdjęć i satelitów do przyspieszonej oceny stanu nieruchomości, co może być komercyjnie wykorzystywane np. przez firmy ubezpieczeniowe. W nagrodę otrzyma wsparcie merytoryczne w rozwoju projektu od firmy doradczej Bain&Co., głównego partnera konferencji.

Zwycięzca głównej nagrody zostanie ogłoszony podczas wieczornego balu w hotelu Waldorf Hilton.

Na marginesie Forum organizatorzy opublikowali także krótki dokument zawierający pierwsze wnioski z prac nad szerszym raportem porównującym polski i brytyjski system edukacji. Przebadani studenci znacząco pozytywniej oceniali rozwiązania istniejące w Wielkiej Brytanii, wskazując m.in. wspieranie absolwentów w wejściu na rynek pracy, promowanie zaangażowania społecznego i większą transparentność egzaminów. Pełny dokument ma być opublikowany przed końcem roku.

Polska Agencja Prasowa była patronem medialnym wydarzenia.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)

