Pieniądze płyną do funduszy

Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych w czerwcu było dodatnie i wyniosło 2,4 mld zł - poinformowały Analizy .pl w najnowszym raporcie. Jak podano, największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze dłużne, w tym również papierów korporacyjnych.

"Po dwóch miesiącach dominacji funduszy akcyjnych, w czerwcu najwięcej kapitału pozyskały fundusze dłużne. To one cieszyły się największą popularnością przez ostatnie lata, ale w kryzysowym marcu miały także największe odpływy. W czerwcu klienci wpłacili do nich 1,9 mld zł. Nowe środki trafiły zarówno do funduszy obligacji skarbowych, jak i o uniwersalnej strategii. W czerwcu liderami zestawienia sprzedaży były trzy fundusze NN Investment Partners TFI – NN Krótkoterminowych Obligacji, NN Obligacji oraz NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus. W sumie zebrały pół miliarda nowych środków" - napisano w raporcie.

"Powodzeniem cieszyły się także fundusze papierów korporacyjnych, do których klienci wpłacili około 160 mln zł netto (po tym, jak w trzy poprzednie miesiące wypłacili z nich ponad 1,5 mld zł). Po kilku miliardach złotych odpływów, aktywa mozolnie odbudowują dwa fundusze obligacji korporacyjnych Santandera – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych oraz Santander Obligacji Korporacyjnych (w sumie pozyskały 170 mln zł netto)" - podano.

W raporcie wskazano, że w czerwcu utrzymało się dodatnie saldo sprzedaży w funduszach akcji, choć skala napływu była niższa niż w dwóch poprzednich miesiącach.

"Podczas gdy w kwietniu i maju klienci wpłacali do nich po ok. 0,5 mld zł, w czerwcu było to jedynie 130 mln zł. Dodatni bilans sprzedaży osiągnęły jedynie fundusze akcji zagranicznych (głównie z technologią w nazwie). W przypadku funduszy akcji polskich saldo było zbliżone do zera, przy czym za słaby wynik odpowiada w pewnym stopniu jeden fundusz dedykowany, z którego odpłynęło ponad 100 mln zł. Wśród funduszy akcji polskich dodatni bilans sprzedaży osiągnęły fundusze indeksowe (lev i short) oraz te skupione na inwestycjach w małe i średnie spółki. Klienci wpłacili do funduszy akcji MiŚ ponad 50 mln zł netto" - napisano.

Trzeci miesiąc z rzędu przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały także fundusze mieszane, które pozyskały łącznie prawie +0,4 mld zł. Regularnie nowymi środkami zasilane są także fundusze PPK, które w czerwcu pozyskały prawie 130 mln zł.

"Osiem TFI zakończyło czerwiec z bilansem sprzedaży przekraczającym 100 mln zł. Liderem sprzedaży zostało NN Investment Partners TFI, które pozyskało 558 mln zł nowego kapitału. Jest to jedno z nielicznych towarzystw, które „odzyskało” wypłacony w marcu kapitał. W sumie od początku roku TFI pozyskało już prawie 0,9 mld zł. Czerwiec był bardzo udany także dla bankowych TFI: Pekao TFI oraz Santander TFI, które pozyskały po ponad 0,4 mld zł (ale licząc od początku roku są mocno pod kreską, po znacznie ponad -3 mld zł)" - wskazali analitycy.

Według autorów raportu bilans sprzedaży za całe I półrocze zamknął się w kwocie -17,6 mld zł. W tym okresie, podobnie jak w samym czerwcu, najwięcej środków pozyskało NN Investment Partners TFI (+0,9 mld zł). (PAP Biznes)

